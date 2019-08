Nakon što se sva lavina kritika, prvenstveno od strane roditelja školaraca iz Dalmacije, u rekordnom roku svalila na račun kontroverznih ilustracija na školskim bilježnicama iz programa Lipa Mill, tvrtka koja ih proizvodi, zagrebački Mar-Mar je uputio javnu ispriku.

Kako su, među ostalim, istaknuli, to im je lanjska edicija, svjesni su da nije primjerena, ali eto, ipak se nekako našla na prodajnim mjestima...

Gdje god pogledaš guzice i sise, ali moraju li biti i na koricama školskih teka?!; Majka iz Splita šokirana ilustracijama na bilježnicama poznatog hrvatskog proizvođača, ali zgroženi su i profesori i stručnjaci

Za komentar dizajna spornih bilježnica smo zamolili i dr.sc. Tonija Maglicu, socijalnog pedagoga i profesora na splitskom Filozofskom fakultetu, koji je niz godina radio s mladima u Domu Maestral i Udruzi MoSt i dobro mu je poznata važnost poruka koje šaljemo mladima. Jasno je da ne možemo utjecati na sav sadržaj koji konzumiraju, ali negdje bi se granice ipak trebale povući.

- Nažalost, ovo grafičko rješenje me ne čudi, ali me uvijek iznova šokira. Dodatno me zgražava da se takva grafička rješenja čak primjenjuju na materijale koje će se plasirati za potrebe učenja naše djece. I u tom dijelu su mi u potpunosti neprihvatljiva. I nemojte mi kazati "ljudi to traže“ i "djeca i tako sve to gledaju i rade“ jer tu razinu argumentacije uvijek očekujem i čujem kada razgovaram s adolescentima koji svoju ličnost, stavove i ponašanje tek poslaguju. Njihova argumentacija uvijek zvuči "ali svi se drogiraju, svi se tuku...“ - pojašnjava dr. Maglica.

Ovaj stručnjak nije začuđen omotom ovih bilježnica iz jednostavnog razloga jer kaže da živimo u eri inflacije onog što se do jučer smatralo dijelom nečije intime i dostojanstva (moje tijelo, moja spolnost i seksualnost), što se smatralo neprihvatljivim (nasilje, materijalizam) te istovremeno u eri devalvacije vrijednosti kao što su obrazovanje, trud i strpljivost, intelektualno, duhovno, dostojanstvo, solidarnost, zajedništvo...

- Od svih odraslih ljudi, a tu spadaju i grafički dizajneri, urednici, vlasnici tiskara i novina, učitelji, profesori, novinari..., očekujem zrelost, odgovornost prema sebi, drugima, zajednici, očekujem brigu o tome kako se ponašamo, što govorimo i kakve poruke šaljemo. Pa i ako želimo biti provokativni, dapače, budimo, ali provocirajmo intelekt, psihu i duh- poziva on.

Na koncu, budući da je godinama radio u najrealnijem mogućem sektoru na svijetu, a to je rad s djecom i mladima bez roditeljske skrbi i s teškoćama u ponašanju, ima spremne i alternativne prijedloge za omote bilježnica.

- Predlažem da na bilježnice, a i na naše živote, slikamo teme koje potiču pomoć, toleranciju, zajedništvo, prijateljstvo, radost, smijeh, domoljublje, zagrljaj, čovjekoljublje, da šaljemo poruke o vrijednostima nematerijalnog, duhovnog, poruke o trudu, učenju, bliskosti, skromnosti, volontiranju...kao što vidite, tema ne nedostaje. Ja bih tako! I skromno molim da zajedno promislimo o tome- zaključuje naš sugovornik.