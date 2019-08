Što se krije iza priče o navodnim Kolindinim mailovima Mati Radeljiću? Čak i ako su lažni, mogu joj naštetiti, a ako su istiniti...

Mailovi su Hillary Clinton koštali pobjede na predsjedničkim izborima, može li se sličan scenarij ponoviti i u slučaju Kolinde Grabar Kitarović?



Iz krugova njezinog bivšeg savjetnika Mate Radeljića – koji se nakon nogiranja s Pantovčaka uživio u ulogu Zorro osvetnika, i koji žustro podržava Miroslava Škoru kao predsjedničkog kandidata - procurila je priča o navodno dvjestotinjak e-mailova i oko tisuću SMS poruka. Praktički cijeloj komunikaciji koju je izmjenjivao sa predsjednicom Republike u vrijeme dok su zajedno krojili njezine političke stavove.



Iz nje se, objavio je Nacional, navodno vidi kako je predsjednica imala napisan tekst govora za posjet srbijanskog predsjednika Hrvatskoj u kojemu se spominjala „velikosrpska agresija“. Koju na koncu u svojem javnom nastupu nije spomenula, jer je Aleksandar Vučić tako tražio. Da je, nadalje, dvojila jesu li učinili dobru stvar kada su bistu Josipa Broza maknuli iz Predsjedničkih dvora. Kao i da je, naposljetku, predsjednika HHO-a Ivana Zvonimira Čička „žicala“ za pomoć kod židovskih organizacija oko „starog hrvatskog pozdrava“ Za dom spremni. Tepajući mu pritom „Zvonkec moj“.



- U tome nema ničega osim jačeg trača – tvrdi visokopozicionirani HDZ-ovac blizak izbornom stožeru Kolinde Grabar Kitarović. Uvjeren je da su prijetnje mailovima ništa drugo do izraz slabosti su suparničkom taboru. Njegov kandidat Škoro, smatra naš sugovornik, ne uspijeva uhvatiti 18-19 posto glasova, ne zna odgovoriti niti na jedno konkretno pitanje vezano uz vanjsku politiku ili nacionalnu sigurnost, drži se samo općih mjesta, pa u tom taboru vlada nervoza.



- I prije su se puštale različite priče o Mamiću, sve kako bi se predsjednicu nagnalo da odustane od kandidature. To je bio pritisak da ne ide, no u tome nisu uspjeli. Ni ovdje, kao ni oko Mamića, nema ništa – ističe ovaj HDZ-ovac. I pritom podsjeća da bi svaka objava službene komunikacije sa predsjednicom bilo grubo kršenje zakona. Zbog čega bi ga, upozorava naš sugovornik, da se to dogodilo u u SAD-u, Trump odmah zatvorio.



Prema procjeni Gordana Turkovića, komunikacijskog stručnjaka i političkog analitičara iz splitske agencije splitske agencije CTA komunikacije, jedna stvar je neosporna: svi signali upućuju na to da nam predstoji jedna prilično „šporka“ kampanja.



- Prvo treba utvrditi postoje li doista ti mailovi, ili je priča čisti blef, pušten tek kao probni balon. Ako postoje, kada bi bili objavljeni, oni bi mogli postati ozbiljna prijetnja za kampanju predsjednice. Kolinda Grabar Kitarović se pokušava vratiti svojim desnim biračima, i dokaz o tome kako je svoj govor mijenjala kako bi popustila Vučiću mogao bi je skupo koštati – procjenjuje Turković. Takav scenarij, procjenjuje on, pomogao bi njezinom protukandidatima sa desnice da bolje prođu na izborima.



- Dolazak Vučića u Zagreb bio je apsolutni fijasko. On je komunikacijski potpuno dominirao. Kolinda Grabar Kitarović gradi imidž političarke koja brani hrvatske interese, i ako bi se pokazalo da je istina da je popustila Vučiću, to bi bio veliki udar na nju. S druge strane, je li normalno da bivši savjetnik iz osvete pušta mailove i SMS poruke vani, to je jedna druga razina razgovora, morala i etike – smatra Turković.



Istiniti ili lažni, mailovi Kolinde Grabar Kitarović kojima mašu desni radikali mogu u određenoj mjeri utjecati na izborni ishod. Posebno u bici za desne glasove koju aktualna predsjednica vodi sa Miroslavom Škorom.



Nekima se priče o tome kako je dvojila treba li maknuti Titovu bistu može činiti kao veleizdaja. Drugima će zasmetati priča o ustupku Vučiću oko spominjanja velikosrpske agresije. No, to neće imati većeg dosega ako ostane samo na pričama.



Pravi skandal izbit će ako se mailovi – pod uvjetom da oni dakako zaista postoje – tijekom kampanje doista objave.



I ako u njima bude i nešto više od već otprije poznatih stvari.

Radeljić: Neću objaviti mailove

Bivši savjetnik Mate Radeljić u izjavi za Dnevnik.hr ustvrdio je da od prestanka njegove dužnosti na Pantovčaku nijedan oblik ni služebene ni privatne komunikacije između njega i predsjednice Republike nije s njegove strane bio javno objavljen.



- Niti je bio, niti će ikada biti objavljen, unatoč tome što me je predsjednica smijenila zloupotrebljavajući tajnu službu - izjavio je Radeljić. On je i demantirao sadržaj e mailova koji se spominju u Nacionalu, a odbacio je i informacije da piše knjigu o šefici države. - RAdi se o podmetanju iz Ureda Predsjednice kako bi se Kolindu Grabar-Kitarović pokušalo prikazati žrtvom osvetoljubivog savjetnika. U nedostatku bilo kakvog suvislog programa, njezina kampanja očito će se svoditi i na glumljenje žrtve - poručio je Radeljić.