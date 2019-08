Hrvati koji su u Njemačku otišli trbuhom za kruhom uskoro bi se mogli naći u problemima:  'Mnogi bi mogli biti prisiljeni vratiti se, ali tu će ih čekati dodatne poteškoće'

Sve su češća upozorenja o problemima s kojima se suočava njemačko gospodarstvo, a nakon što su objavljeni najnoviji pokazatelji, čini se da bi najmoćnija europska ekonomija mogla kliznuti u recesiju. Ekonomski analitičar Damir Novotny za Glas Slavonije potvrđuje da se njemačka industrijska proizvodnja nalazi u kontrakciji. On podsjeća i na nedavno objavljene rezultate minhenskog IFO instituta, piše Novac.hr.

- Očekivanja industrijskih poduzeća vezana su uz znatan pad narudžbi, tako da se doista očekuje nastavak pada industrijske proizvodnje. U Njemačkoj je problem što nemaju razvijenu domaću potražnju i potrošnju, nego su izvozno orijentirani. Najviše im je tu problem pad potražnje iz Kine, potom iz Rusije i SAD-a, i to prije svega vezano uz automobilsku industriju i industriju strojeva. A tu je i taj strah od Brexita. Međutim, njemačka vlada s druge strane ima velike rezerve - najnižu razinu javnog duga u Europskoj uniji i može intervenirati sa stotinjak milijardi eura ako dođe do recesije - ističe Novotny, koji ipak dodaje kako to neće biti dovoljno.

- No, sve su prognoze da će njemačka ekonomija stagnirati sljedećih deset godina, kao Japan 90-ih godina prošlog stoljeća - zaključuje Novotny. Problem je, kaže, što će doći do restrukturiranja i smanjivanja narudžbi te će naravno i oni koji su se u Hrvatskoj uključili u taj nabavni lanac njemačke industrije prvi ostati bez posla. Kao i naši radnici. I predstavnik njemačkih industrijalaca je upravo ovih dana govorio o smanjivanju radnog vremena i broja zaposlenih, a velike kompanije već sa sindikatima postigle sa sporazum o smanjenju radnog vremena.

Novotny kaže kako Hrvatskoj ne odgovara ni stagnacija u Njemačkoj, a kamoli eventualni pad, jer će sva poduzeća orijentirana prema tom tržištu, a to su uglavnom tvrtke iz drvoprerađivačke i metaloprerađivačkog sektora te logističari, imati problema i tu će doći do znatnog pada ekonomskih aktivnosti. A u oni u kreiranju hrvatskog BDP-a sudjeluju i s nekih 10 posto.

- Naša poduzeća nemaju razvijene proizvode kako bi mogli prodavati na trećim tržištima. Vladin sektor nema mogućnost intervencije i ne može tu ništa napraviti, a privatni sektor će se pokušati snaći i smanjiti broj zaposlenih. No, problem će biti što će se vratiti dio ljudi koji trenutačno rade u Njemačkoj, zaključuje Novotny za Glas Slavonije.