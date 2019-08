Anti Sanaderu smiješi se zavidna funkcija: hoće li bivši splitsko-dalmatinski župan zasjesti u fotelju koju je ispraznio nedavni skandal?

Nakon odlaska Lovre Kuščevića, jedno mjesto ostalo je još uvijek upražnjeno – ono političkog tajnika HDZ-a.



I dok je na poziciju novog ministra uprave premijer Andrej Plenković brzopotezno predložio dekana šibenskog Veleučilišta Ivana Malenicu, potraga za osobom koja će aferama opterećenog bivšeg ministra zamijeniti u HDZ-ovom tajništvu još uvijek traje. Posljednjih dana u igri se našlo novo ime. Ono utjecajnog dalmatinskog HDZ-ovca Ante Sanadera.



Dio HDZ-ovih dužnosnika iz splitsko-dalmatinske županije prilično blagonaklono gleda na tu mogućnost. Sanadera drže logičnim i kvalitetnim odabirom. Ne samo zato što je riječ o kadru iz Splitsko-dalmatinske županije – iste one iz koje je došao i Kuščević – nego i zbog toga što je riječ o čovjeku koji HDZ poznaje u dušu. Sanader je aktualni predsjednik Splitsko-dalmatinskog HDZ-a. Po struci inženjer elektrotehnike, u svojoj gotovo 30 godina dugoj karijeri bio je potpredsjednik Sabora, župan, saborski zastupnik i gradonačelnik Kaštela.



Plenkovićev prethodnik Tomislav Karamarko ga je svojedobno „kooptirao“ u vrh HDZ-a, imenovavši ga članom stranačkog Predsjedništva. Sanader je, naime, bio Karamarkov kandidat za zamjenika predsjednika HDZ-a. Kako je u utrci za tu funkciju na Saboru HDZ-a 2012. Sanadera tijesno pobijedio Drago Prgomet, Karamarko mu se odužio imenovavši ga u Predsjedništvo.



Bliska veza sa bivšim šefom HDZ-a nije, međutim, Sanadera smetala da bude lojalan i Karamarkovom nasljedniku Andreju Plenkoviću. Istanbulsku konvenciju, oko koje se u HDZ-u podigla velika prašina, branio je kao razuman dokument koji cilja na zaštitu žena, a ne na uođenje rodne ideologije. U Bleiburg je išao kao izaslanik Sabora nakon što je državni vrh, zbog oštrih reakcija austrijski vlasti i tamošnje Katoličke crkve, odlučio bojkotirati. Branio je HDZ-ov tanašni rezultat sa nedavnih izbora za EU parlament i ničim nije dovodio u pitanje Plenkovićev primat u stranci.



Slučajno ili ne, nešto ranije u opticaju se našlo ime još jednog Dalmatinca. U medijima se nagađalo da bi Korčulanin Branko Bačić, šef parlamentarnog kluba HDZ mogao postati novi stranački politički tajnik. No, Bačić je tu informaciju odmah demantirao, pravdajući se da u HDZ-u već ima dovoljno funkcija. Ante Sanader se, bar za sada, ne oglašava o mogućnosti da on zasjedne na Kuščevićevu poziciju. Na naše pozive i poruke tijekom ponedjeljka nije odgovarao.



Plenkoviću je odabir političkog tajnika ključan u godini uoči unutarstranačkih izbora u HDZ-u. Uzdrman neuspjehom u utrci za EU parlament, premijer je svjestan da unutarstranačka opozicija predvođena Milijanom Brkićem, Davorom Ivom Stierom i Mirom Kovačem čeka u niskom startu čeka priliku da ga svrgne sa trona. A izbori koji HDZ čekaju u 2020. idealna su prilika za to.

Zato bi se čovjek od povjerenja na funkciji političkog tajnika stranke mogao pokazati „zlata vrijednim“.

Pogotovo ako izbori za predsjednika Republike ne krenu u smjeru u kojem to u HDZ-u očekuju.