Hrvatski premijer Andrej Plenković danas je u Barbanu, osvrčući se na aferu ksenofobnih komentara hrvatske diplomatkinje Elizabete Mađarević, poručio da prvo treba provjeriti je li njezin profil na Facebooku na kojemu su se pojavile sporne izjave bio hakiran, jer ako nije to bi bila "katastrofa".

"Mislim da su ministar (Gordan Grlić Radman) i Ministarstvo dobro reagirali, dakle povukli su ju nazad i ovih će dana provesti cijelu proceduru, ako se utvrdi da je došlo do težih povreda službene dužnosti, kako se meni čini, to bi upravo moglo biti to", kazao je premijer.

Dodao je da ako točno da nije hakirana, da je to "katastrofa" te da se ministarstvo jasno ogradilo.

"Kada ste na dužnosti i još na mandatu u zemlji primateljici, takve stvari se ne rade", naglasio je Plenković, dodajući kako nije odmah dobila otkaz jer postoji pravna procedura.

Kako su ranije objavili hrvatski mediji, Mađarević, koja je od siječnja 2019. na diplomatskom mandatu u Berlinu, na svojem Facebook profilu širila je rasistička i ksenofobna stajališta, pisala o “bijeloj Europi” i o tome kako je samo takva Europa “čista”, širila antimigrantske teze i napadala prava LGBT zajednice.

Podsjetimo, Mađarević, koja je prva tajnica u hrvatskoj ambasadi u Njemačkoj, je na svom je Facebook profilu uz fotografije objavljene 8. kolovoza napisala: "Čista i autentična Europa. Samo bijeli Europljani kako je bilo samo 30 godina u cijeloj Europi. Ovo bi trebao biti dobar oglas za ljetovanja. Čovjek bi pomislio da to više nije moguće, ali na svu sreću je".

Nisu joj najbolje sjele novinarske kritike koje su uslijedile pa se pravdala ovim riječima: "Na godišnjem odmoru izvan Hrvatske zovu me prijatelji i kažu da sam postala tema dana. Dapače, da je Index objavio 'lijepu' priču o meni na komentar o autentičnoj Europi kojeg sam objavila na svom privatnom profilu nakon posjeta jednoj zemlji na Mediteranu izvan Hrvatske. Niti sam dužnosnik, niti političar, već obična osoba koja ima pravo na privatnost, ali imam svoje konzervativne stavove od kojih ne odstupam i koje dijelim slobodno jer živim u slobodnoj zemlji, a koji su zasnovani na činjenicama".

Dodala je i da je neprofesionalno od novinara "na ovakav način uništavati obične ljude".

Novinari su, prenosi Hina, premijera u Barbanu pitali i kada će izabrati novoga veleposlanika Hrvatske u Berlinu.

"Kada se dogovorimo, ministar, predsjednica i ja, i predložit ćemo novu osobu za veleposlanika", rekao je premijer.

Sličan odgovor premijer je imao i na pitanje kada će odrediti povjernika u Europskoj komisiji.

"Radimo i tijekom godišnjih odmora, što se povjerenika tiče to ćete sve čuti idući tjedan, jer je potrebna sjednica Vlade i Odbora za europske poslove. Sve će biti uređeno i riješeno u roku", kazao je Plenković.