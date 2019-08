'Samo bijela Europa je čista i autentična Europa': hrvatska diplomatkinja u Njemačkoj šokirala rasističkim komentarima na Facebooku

Prva tajnica u hrvatskoj ambasadi u Republici Njemačkoj Elizabeta Mađarević i svojevremeno članica tajništva hrvatskog pregovaračkog tima za pristup hrvatske Europskoj uniji zadužena za pitanja vanjske, sigurnosne i obrambene politike na svom je Facebook profilu tri fotografije sa, kako se čini, hrvatskog Jadrana 8. kolovoza ove godine komentirala riječima:

"Čista i autentična Europa. Samo bijeli Europljani kako je bilo samo 30 godina u cijeloj Europi. Ovo bi trebao biti dobar oglas za ljetovanja. Čovjek bi pomislio da to više nije moguće, ali na svu sreću je"

Index dodaje da Mađarević na svom Facebook profilu objavljuje i sadržaj koji je, naočigled, protiv LGBTIQ zajednice te konstatira da je "moguće ozdraviti i osloboditi se sve te nemoralnosti i psiholoških poremećaja".

Nadalje, navode da je Mađarević na svom Facebook profilu podijelila članak njemačkih novina Frankfurter Allgemeine naslova "Uhidbeni nalog za ubojstvo nakon napada nožem" objavljen 1. kolovoza ove godine te uz njega na engleskom napisala sljedeće riječi: "...Migranti, većinom muslimani, u Europu ne dolaze samo zbog socijalnih prava i europskih putovnica, koje dobiju u jako kratkom roku (u arapskim državama nikada ne bi dobili ni putovnicu ni državljanstvo ni socijalna prava čak i da tamo žive desetljećima), nego i zbog političkih razloga islamizacijske agende. Europo, moraš naučiti reći ne i izgraditi svoje samopoštovanje i kršćanski identitet koji je stvorio neke od najrazvijenijih dijelova svijeta."

Mađarević je prošle godine na svom Facebook profilu podijelila i kolumnu naslova "Vrijeme je da se Katolička crkva u Irskoj očisti od kulturalnog katoličanstva"koju je za internetski portal Lifesitenews.com (producira ga kanadska "pro-life" organizacija Campaign Life Coalition (CLC)) napisao izvjesni Anthony Murphy. "Katolik jednostavno ne može podržavati pobačaj", napisala je Mađarević iz poveznicu te citirala dio članka.

Mađarević je, kako prenosi Jutarnji list, u srpnju ove godine podijelila još jedan članak sa stranice Lifesitenews.com - ovaj je nosio naslov "Muškarac koji se identificira kao 'žena' od grada traži da se odobri LGBT zabavu na bazenu za 'toples" 12-godišnjake, ali ne i roditelje". "Ovaj slučaj pokazuje kako je LGBTQ povezan s pedofilijom. Mentalni poremećaji u slučajevima poput ovog također su poprilično jasni. Problem je to što mediji to vole nazivati "slobodom izražavanja", a ne onim što to je.

Tajnica u hrvatskoj ambasadi u Njemačkoj na svom je Facebook profilu komentirala i njemački zakon koji strancima dopušta obnašanje dužnosti u tamošnjoj policiji. "Sigurnost Nijemaca je stavljena u ruke stranaca koji žive u Njemačkoj - kako bi se poboljšala društvena integracija. Očito, socijalna integracija stranaca u njemačko društvo je važnija od sigurnosti i dobrobiti njemačkih građana. Tja, integracija je ključna riječ za sve. Ja se samo pitam kako će turski ili iranski policajac braniti Nijemca, a ne svog turskog ili iranskog sunarodnjaka. Lojalnost očito nije toliko važna za integraciju (zato europska multikulturna društva funkcioniraju tako savršeno loše)", napisala je Mađarević.

Index navodi i da je Mađarević drugdje na internetu objavljivala svoje stavove i članke u kojima je Istanbulsku konvenciju opisala kao "tragediju", ljudska prava kvalificirala kao "nepostojeća" i njemačkoj kancelarki Angeli Merkel spočitnula izjavu da je "islam sastavni dio njemačke kulture".