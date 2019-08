Vodeći stručnjak za odnose s javnošću prognozira pobjedu Grabar Kitarović iako napadi na nju stižu sa svih strana: 'Ne može je pobijediti projekt koji guraju Bujanec i Radeljić, ona je za njih televizor u boji'

lead

Škoru će glave doći dvojac Bujanac – Radeljić, koji ga sada guraju isključivo iz osobnih interesa

Budimo iskreni: predsjednici Republike posljednjih dana ne cvjetaju ruže. Sama u javnim nastupima nimalo ne briljira. Na udaru je kritika i zdesna i slijeva.

Miroslav Škoro prijeti da joj oduzme ozbiljan broj birača. Zoran Milanović ne propušta priliku verbalno je napasti. Rejting joj je u silaznoj putanji, a ni vlastite pjevačke dionice joj ne idu u prilog.

Ipak, unatoč tome, Kolinda Grabar-Kitarović i dalje je glavna favoritkinja za pobjedu na predsjedničkim izborima. I dalje na svojoj strani ima najveći dio birača. I dalje ona – a ne netko od njezinih izazivača - ima daleko veće šanse domoći se novoga mandata na Pantovčaku.

- Svi „lupaju“ po Kolindi Grabar-Kitarović, pokušavajući joj na taj način preoteti glasove. Ovo je još uvijek inicijalno pozicioniranje. Kada prava kampanja krene, vidjet će se zapravo tko kako stoji. Ona, bez obzira na sve, i dalje ima poziciju favorita – smatra PR stručnjak Krešimir Macan.

Pod pritiskom

Prije pet godina bio je u izbornom timu Ive Josipovića, kandidata ljevice, kojega je Kolinda Grabar-Kitarović tada pobijedila. Danas ocjenjuje da je aktualna predsjednica odlučila ići na isti recept. I da je on ponovno može dovesti do pobjede.

- Svi su je napali što je kandidaturu dala u desno orijentiranom Hrvatskom tjedniku. To je, međutim, jasan znak da se nije odrekla desnih birača i da ih ne želi Škori prepustiti bez borbe. Da ode prema centru, ne bi dobila nijedan glas, jer bi joj svi prigovorili vrludanje. Ovako, ona cilja na istu onu publiku s kojom je već dobila jedne izbore. Kolinda Grabar-Kitarović odlučila je ostati u svojem biračkom tijelu, a ne se, kao Josipović, dodvoriti svima – analizira Macan. Pritom se, ističe on, u Kninu vidjelo da nastupa pod pritiskom, no još uvijek su, smatra ovaj stručnjak, svi aduti u njezinim rukama.

Kolinda Grabar-Kitarović ima nekoliko ključnih prednosti zbog kojih, unatoč svim poteškoćama, nesnalaženjima i pogreškama, još uvijek vodi pred konkurencijom. Ona je aktualna predsjednica kojoj, kao i nizu njezinih prethodnika, dio glasova dolazi po inerciji. Dijelu publike imponiraju prozori Kolinde Grabar-Kitarović sa Svjetskog nogometnog prvenstva, kao i prizori susreta s vodećim svjetskim državnicima. I zbog toga joj se spremaju dati svoj glas.

Na svojoj strani predsjednica ima i moćnu mašineriju HDZ-a. Pitanje je, dakako, hoće li ona za nju raditi istim intenzitetom kao i 2014., kada ju je pogonio Milijan Vaso Brkić. Koji se u međuvremenu našao u nemilosti predsjednika HDZ-a, ali i pravosudnih organa RH. Pitanje je i koliki će biti razmjeri bojkota radikalnog desnog krila HDZ-a, koji je Plenkovića koštao pobjede na europskim izborima. No, Kolinda Grabar-Kitarović za desne birače ipak nije Plenković. Ona je pokupila njihove laude, maknuvši Titovu bistu s Pantovčaka, pažljivo izbjegavajući da ne zaluta u neku od jasenovačkih kolona i na dan oslobođenja Zagreba polažući vijence na grobovima likvidiranih vojnika poražene vojske.

Pa je i očekivano da će taj bojkot – ako ga na koncu uopće i bude - biti neusporedivo manji nego na EU izborima.

Potrošeni kandidat

Osim toga, Miroslavu Škori - njezinu glavnom izazivaču na desnici, Škori, pjevaču koji se odlučio okušati u politici i u samo dva mjeseca uspio doći gotovo do 20-postotne potpore - računicu bi mogao pomrsiti bivši šef HSP-a, danas predvodnik stranke Desno Anto Đapić. Njegovim uključenjem u utrku – i kritikama koje se Đapić sprema sasuti na Škorin račun, popularni pjevač bi mogao izgubiti pokoji postotak potpore koju danas ima. I time ostati korak dalje od Kolinde Grabar-Kitarović.

- Njezin je glavni cilj da joj rejting pada manje od stope po kojoj Škorin raste. Ako u tome uspije, osvojit će još jedan mandat – zaključuje Macan.

Za sada aktualnoj predsjednici ne prijeti opasnost ni od ljevice, koja nije uspjela iznjedriti nekog novog, svježeg kandidata, nego svoje nade polaže u dobro poznato lice bivšeg SDP-ova premijera Zorana Milanovića. On je donekle uspio dinamizirati lijevu scenu, ali za sada još nema naznaka da može na svoju stranu pridobiti natpolovičan broj hrvatskih glasača. Za njih je on ipak pročitana knjiga.

- Milanović je, dok je bio premijer, uporno gurao Lex Perković. Sa takvom ostavštinom, on nikako ne može ugroziti Kolindu Grabar. Škoru će pak glave doći dvojac Bujanac – Radeljić, koji ga sada guraju isključivo iz osobnih interesa – procjenjuje visokopozicionirani izvor iz HDZ-a, koji je dobro upućen u pripremu predsjedničine kampanje. Za sada, upozorava on, vidjeli smo samo kritike na njezin račun. No, nitko još nije pošteno „načeo“ njezine protukandidate.

- Predsjednica se može nekome sviđati, a nekome ne, no njezin je mandat bio bez greške. Od vanjske politike, u kojoj je zatekla zapuštene odnose s SAD-om, Rusijom, Njemačkom, i sve ih unaprijedila, preko postizbornih procesa koje je besprijekorno vodila, do inicijativa vezanih za demografiju, mlade, zapošljavanje i dijasporu koje je nudila. Zdravka Mamića se odrekla još prije četiri godine. Nema nikakve šanse da izgubi od projekta koji guraju Velimir Bujanac i Mate Radeljić. Ona je za njih svemirski brod – kaže ovaj sugovornik.

Uvjeren da će bitka za Pantovčak, kada se doista zahukta, i kada sve strane stave svoje karte na stol, biti puno manje neizvjesna nego što to sugeriraju brojke iz recentnih istraživanja.