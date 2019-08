Škoro Đapića prozvao 'HDZ-ovim asom', bivši HSP-ovac mu napisao pismo; 'Dragi Miro, od tebe sam očekivao više, idemo se baviti ozbiljnom politkom, a ne kukati'

Rat na desnici se ozbiljno zahuktava. Nakon što je Anto Đapić najavio svoju moguću kandidaturu za predsjednika Republike – s obrazloženjem da Hrvatska još uvijek nema autentičnog kandidata desnice – iz stožera Miroslava Škore ovom su pravašu poručili da je on igrač HDZ-a.

- Ne razumijem čemu toliki strah od mene pa me pokušavaš kompromitirati predstavljajući me HDZ-ovim 'asom', ironično je u otvorenom pismu poručio Đapić Škori.

Pismo prenosimo u cijelosti:

"Dragi Miro,

obzirom da je prošlo nekoliko dana od objave na jednoj od tvojih Facebook stranica, u kojoj si me s očitom namjerom htio uvrijediti oduzimajući mi ljudsku i političku osobnost, a nisi našao potrebnim ograditi se od tog sadržaja, držim ti nužnim odgovoriti javno.

Svi smo mi u politici bili i bit ćemo nečiji "asovi iz rukava" i u tome nema ništa loše, jer nam je svima primarni cilj da naše ideje i programski ciljevi postanu opća svojina i stečevina. U neke od nas vjeruju jedni, u neke drugi ljudi, a sve što radimo ili smo uradili, netko može prisvojiti i iskoristiti. Kada bi se toga bojali, nikada ništa ne bismo uradili.

Konačno i ti koristiš blagoslov, iako ne u potpunosti ostvarene slobode našega naroda, u koju sam ja, s ponosom ističem ugradio dio svoje mladosti i života. I da, kad je trebalo, bio sam svim srcem jedan od najvažnijih asova državničke i utemeljiteljske politike Franje Tuđmana, čak i u situacijama kad sam izrazito oštro kritizirao tadašnje politike HDZ-a, jer u kompoziciji uspješnih državnih i nacionalnih politika morali smo biti i janjci i vukovi.

Tada smo to svi mi koji smo željeli Hrvatsku to bili na svoj način. Ja sam imao privilegij biti više nego mnogi u povijesnim hrvatskim generacijama. Ne razumijem čemu toliki strah od mene, čemu tolika javna kriminalizacija i današnjeg posrnulog HDZ-a, pa pokušavaš mene kompromitirati predstavljajući me HDZ-ovim "asom" svodeći svoje političke poruke na razinu odnosa Zorana Milanovića i njegovih antifa satelita?

Od tebe sam očekivao više stvaralačkih poruka i jasnih stavova, jer na tome i prema tome se stvara razlika u odnosu na ostale kandidate i eventualne suparnike. Moji politički stavovi i poruke su dubinski asovi hrvatskog naroda po svim važnim nacionalnim pitanjima, u što si se i ti i cjelokupna nacija mogla uvjeriti, u slučaju da ste zaboravili što sam radio ranije, u zadnjih godinu dana od promocije Vukovarskih teza. Bio bih sretan ne samo ja, kad bi to što promičem bilo i tvoj politički as iz rukava.

Konačno, dao Bog da su moji politički stavovi i javna očitovanja stvarno HDZ-ovi programsko-politički asovi, jer onda Hrvatska danas ne bi bila u ovakvim problemima, a sumnjam da bi i ti i ja imali potrebe baviti se nacionalnim politikama. Ti bi radio ono što najbolje znaš, skladao bi i pjevao, ja bih uživao u zasluženoj političkoj mirovini i savjetima pomagao nove političke generacije Hrvata.

Ostvario sam u političkoj karijeri daleko više nego sam i sanjati smio, bio sam sudionik i kreator povijesnih događaja, pa baš zbog toga imam obvezu danas javno progovarati o esencijalnim državnim pitanjima, a ne o ljetovanju i sličnim trivijalnostima. Dugujem svoj današnji angažman svojim suborcima, svome narodu koji mi je toliko toga dao, a temeljna mi je namjera prisiliti i tebe i HDZ na raspravu pred licem nacije o nekoliko najvažnijih, a nedovršenih nacionalnih pitanja, iz čije nedovršenosti izviru sve naše današnje teškoće.

Na tim pitanjima se neće moći muljati, morat će se znati i htjeti pokazati dostojnost pretendiranja na vrh naše države, ljudi će sve čuti i vidjeti, a ja ću biti sretan ako bar malo doprinesem razbijanju opasnih iluzija i usmjerim naciju razmišljati o važnim temama. Za to sam okupio vrhunskim tim stručnjaka, to također od tebe očekujem i radujem se stvaralačkoj konkurenciji. Idemo se Miro baviti ozbiljnom politikom, a ne kukati o teškoćama i lošim momcima", zaključuje Đapić u otvorenom pismu Škori.