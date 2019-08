Vruće i sparno, a od srijede stiže osvježenje i na jug Hrvatske: evo kakvo nas vrijeme čeka u Dalmaciji do kraja tjedna

U Dalmaciji i na istoku zemlje danas se očekuje pretežno sunčano i vruće vrijeme. U ostatku zemlje djelomice sunčano, a na zapadu već u prvom dijelu dana može pasti malo kiše, javlja DHMZ.

Popodne je poneki pljusak moguć u Istri i gorju. Prema kraju dana jače naoblačenje s pljuskovima i grmljavinom zahvatit će najprije zapadne predjele unutrašnjosti, a u noći se proširiti i na veći dio zemlje. Moguće je i grmljavinsko nevrijeme praćeno obilnom kišom. Puhat će umjeren, na udare mjestimice i jak sjeverni i sjeveroistočni vjetar, a na Jadranu većinom sjeverozapadnjak, uz obalu mjestimice i bura. Najviša dnevna temperatura zraka od 28 do 32, na Jadranu između 33 i 36 °C.

Na srednjem Jadranu i u unutrašnjosti Dalmacije danas će prevladavati sunčano vrijeme, ali uz više oblaka nego u ponedjeljak. Samo ponegdje na sjeveru Dalmacije postojat će vjerojatnost za poneki pljusak. Vjetar slab i umjeren jugozapadni i zapadni te sjeverozapadni, a prolazno će mjestimice biti i bure. Zadržat će se vruće pa i vrlo vruće.



Na sunčanome jugu Hrvatske najviša će dnevna temperatura biti između 33 i 38 °C. Puhat će jugozapadni i zapadni vjetar, prema otvorenome sjeverozapadni, a more će biti mirno i malo valovito more - piše Krunoslav Mikec za HRT.



Prema njegovim riječima, sredinom tjedna biti će osjetno svježije, uz buru, u srijedu još ponegdje i kišu.



"U srijedu na kopnu osjetno svježije, u prvome dijelu dana s oblacima, često kišom, mjestimice i grmljavinom. Poslijepodne razvedravanje, no još mjestimice uz poneki pljusak. Ponegdje će puhati jak sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Od četvrtka sunčanije, uz mogućnost za jutarnju maglu, a dnevna temperatura zraka malo će porasti.



Na Jadranu će također u srijedu vrućina popustiti, uz buru, ponegdje jaku, s olujnim udarima, koja će tijekom četvrtka oslabjeti i okrenuti na sjeverozapadnjak. Pritom u srijedu na kišu i grmljavinu treba računati na sjevernom dijelu, no poneki neverin moguće je i u Dalmaciji. Od četvrtka i na moru uglavnom sunčano.", prognozirao je za HRT Krunoslav Mikec, dipl. ing., iz DHMZ-a.