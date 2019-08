Hrvatska gori, temperaturni rekord danas 'pao' u Dalmaciji, izmjereno je više od 40 stupnjeva! Evo kada bi toplinski val trebao popustiti, a uskoro stiže i drastična promjena vremena

Hrvatskom već danima vladaju paklene vrućine, a vjerojatno najekstremniji toplinski val ovog ljeta vrhunac je imao tijekom današnjeg dana. Kao što je bilo i najavljeno, tek su u rijetkim mjestima, i to onima na visokoj nadmorskoj visini, temperature zraka bile niže od 30 stupnjeva Celzija, dok su u ostatku zemlje bile bliže granici od 35 Celzijevih stupnjeva.

Daleko najtoplije bilo je u Kninu gdje je u 15 sati temperatura 'probila' granicu od 40 stupnjeva Celzija. Točnije, u 15 sati ondje je izmjereno 40.2 °C, piše Jutarnji list.

Istovremeno je u Šibeniku i Pločama bilo 37, u Grudi 36.8, Splitu 36.6, a u Rijeci, Slavonskom Brodu i Lastovu 35 Celzijevih stupnjeva.

Toplinski val u utorak bi u cijeloj zemlji trebao malo popustiti. Svejedno, u većini Hrvatske bit će uglavnom sunčano, a na Jadranu te istoku i dalje vruće.

Povremeno će biti umjerene naoblake, osobito na zapadu zemlje, gdje već prijepodne može pasti malo kiše, a popodne je poneki pljusak moguć u Istri i gorju.

Prema kraju dana jače naoblačenje s pljuskovima i grmljavinom zahvatit će najprije zapadne predjele unutrašnjosti, a u noći se proširiti i na veći dio zemlje. Pritom je moguće i grmljavinsko nevrijeme praćeno obilnom kišom.

Puhat će umjeren, na udare mjestimice i jak sjeverni i sjeveroistočni vjetar, a na Jadranu većinom sjeverozapadnjak, uz obalu mjestimice i bura.Najniža jutarnja temperatura od 17 do 22, na Jadranu od 23 do 28. Najviša dnevna od 28 do 32, na Jadranu između 33 i 36 °C.

Idućih dana bit će svježije, osobito na kopnu, gdje će dnevna temperatura biti niža od uobičajenih vrijednosti. Pljuskova i grmljavine bit će u prvom dijelu srijede, kada je još moguće i grmljavinsko nevrijeme. Zatim sunčanije i postupno sve toplije.

Puhat će umjeren sjeverni vjetar, na Jadranu i jaka bura s olujnim udarima. U četvrtak će vjetar slabjeti i na Jadranu okrenuti na umjeren sjeverozapadnjak.

Za utorak je DHMZ putem Meteoalarma zbog velikih vrućina izdao narančasta upozorenja za čitavo hrvatsko priobalje i dalmatinsko zaleđe, ali i žuta upozorenja za Istru i veći dio unutrašnjosti zbog mogućeg grmljavinskog nevremena.

O vremenskim uvjetima koji nas očekuju u utorak i ostatak tjedna oglasila se i RTL-ova meteorologinja Dunja Mazzocco Drvar.

- Sutra u velikom dijelu zemlje već lakše, ali će, bez obzira na to što će temperature biti većinom niža od današnjih, opasnost od utjecaja vrućine na zdravlje još uvijek biti umjerena, na moru velika. U zapadnom dijelu zemlje već će u utorak ujutro zapuhati sjeverac, ponegdje i umjeren, s kojim stiže svježiji zrak. Bit će i sve više oblaka pa će dnevni maksimumi biti najmanje 5 ili 6 stupnjeva niži nego danas, navodi Mazzocco Drvar.

- Tijekom prijepodneva sjeverac se očekuje i u većem dijelu Slavonije gdje će temperatura također rasti do oko 30 °C. Stiže i kiša, izolirani pljuskovi očekuju se već od sredine dana u Gorskome kotaru, kasnije popodne mogući su i u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj, a fronta s obilnijom i jačom kišom zahvatit će navečer cijeli zapadni dio zemlje, uključujući i dio Istre i Primorja.

Pljuskovi će biti praćeni grmljavinom, ponegdje i olujnim udarima vjera. Samo će se u Dalmaciji zadržati sunčano i iznimno vruće. U toplijem zaobalju sutra za nijansu manje vruće, iako ćemo se i dalje zadržati negdje na granici ljudske tjelesne temperature. Neki od gradova na otocima srednje i juže Dalmacije mogli bi biti sutra još topliji nego danas. Tamo će osvježenje stići u srijedu, upozorava RTL-ova meteorologinja.

- Nakon osvježenja s utorka na srijedu na kopnu slijedi miran nastavak tjedna, ugodne noći i vrlo topli dani, a uz polagani rast temperatura će tek u nedjelju ponovno dosegnuti 30 °C.

Na obali su s ovim prodorom nevere moguće samo rijetko, ali će ih na sjevernom i srednjem Jadranu sporadično i biti. Osvježenje će donijeti bura i tramontana koje će se tijekom srijede proširiti duž obale, a pod Velebitom će biti i razmjerno jake. Temperatura u Istri i Primorju već u srijedu pada ispod 30, a u Dalmaciji će se zadržati oko te lijepe ljetne brojke, zaključuje RTL-ova Dunja Mazzocco Drvar.