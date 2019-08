Vrhunac toplinskog vala tek dolazi, aktivnosti na otvorenom smanjite na minimum! Osim visokih temperatura nekima bi mogao smetati i pad tlaka

Nije li vam ovoga ljeta bilo dovoljno sunčanih i vrućih dana - u njima ćete u većini Hrvatske moći uživati - ili ih istrpjeti - do utorka, pri čemu će vrhunac vrućine u najviše krajeva biti u ponedjeljak. Najviša temperatura zraka uglavnom će biti oko 35 °C, a ponegdje i viša - osobito u unutrašnjosti Dalmacije, gdje će vjerojatno već u nedjelju, te posebice u ponedjeljak biti i oko 40 °C! - javlja HRT.

Mjestimice su mogući i novi rekordi - ne samo za kolovoz, nego čak i apsolutni. Aktivnosti na otvorenome smanjite na minimum i ne zaboravite na savjete stručnjaka!

Valja stoga još jednom podsjetiti na najvažnije preporuke Hrvatskoga zavoda za javno zdravstvo: nastojte rashladiti prostor u kojem boravite, izbjegavajte koliko možete izlazak u najtoplijem dijelu dana od 10 do 17 sati, rashladite tijelo i pijte dovoljno tekućine, jedite laganu i nezačinjenu hranu, tuširajte se ili kupajte u mlakoj vodi, nosite laganu i široku odjeću i posjetite obitelj, prijatelje i susjede koji većinu vremena provode sami.

Hoće li pasti rekordi? DHMZ izdao alarm za za veliku opasnost od toplinskog vala u Dalmaciji, Vakula upozorava da temperatura zraka ide i preko 40 stupnjeva!



Nedjeljnu pretežnu vedrinu samo će ponegdje u kopnenom području remetiti poneki oblak, a i mjestimična jutarnja magla. Jutro će gotovo posvuda biti toplije od subotnjega, a poslijepodnevna će temperatura zraka biti većinom podjednaka kao u subotu - malo viša posebice u južnijim krajevima, a malo manjoj vrućini u dijelu unutrašnjosti - ponajviše u središnoj Hrvatskoj i Gorskome kotaru - pridonijet će slab do umjeren sjeveroistočnjak.

Nautičare i ostale na sjevernom Jadranu, napose u Velebitskom kanalu, valja podsjetiti na najnoviju PMC DHMZ-a - koja počinje s upozorenjem na ponegdje prolazno jaku buru, pa i s olujnim udarima.



Osim vrhunca vrućine, tijekom još sunčanoga ponedjeljka nekima bi mogao smetati i sve zamjetniji pad tlaka i sve nepovoljnije biometeorološke prilike, a u utorak i dolazak vlažnijeg i nestabilnijeg zraka, s kojim će ponovno u mnogim mjestima biti kiše, često i u obliku pljuskova s grmljavinom. Naravno, ponovno će biti i vrlo velika vjerojatnost mjestimičnog olujnog nevremena!



Ni u nastavku novoga tjedna posvuda neće biti suho, ali hoće mnogima ugodnije i podnošljivije nego od nedjelje do utorka. Hodočasnike u marijanska svetišta vjerojatno će razveseliti trenutačno najvjerojatnija prognoza većinom suhog i sunčanog vremena, ali ne i vrućeg kakvo će biti do utorka.

U istočnoj Hrvatskoj temperatura zraka neće se odveć promijeniti u odnosu na subotnju - najviša dnevna bit će uglavnom od 31 do 34 °C. Pritom će nedjelja biti sunčana i vruća, ponegdje uz slab i umjeren sjeveroistočni vjetar. Ujutro ponovno može biti magle.



U središnjoj Hrvatskoj u prvome dijelu dana ponegdje mala i umjerena naoblaka, moguće i povećana, a poslijepodne sunčanije. Uz sjeveroistočnjak će temperatura zraka od jutarnjih 18 do 21 °C danju porasti do vrijednosti između 28 i 32 °C.



Malo manje toplo nego u subotu bit će i u gorju, gdje će u noći i prijepodne biti oblačnije nego u nastavku dana. Puhat će ponegdje umjeren sjeveroistočnjak. Na sjevernom Jadranu pak sunčano i vruće sa slabom i umjerenom burom, u noći i ujutro na udare mjestimice i jakom, a od sredine dana zapadnim i sjeverozapadnim vjetrom.



I u Dalmaciji zapadni i jugozapadni vjetar, uglavnom prema otvorenome moru i sjeverozapadni. More stoga mirno i malo valovito. Najviša dnevna temperatura zraka u ovom dijelu Lijepe naše bit će od 32 do 36 °C, u Zagori čak i malo viša.



Podjednako i na jugu Hrvatske, uz veliku opasnost od toplinskog vala ne samo zbog najviše dnevne temperature, već i zbog jutarnje, koja ponegdje neće biti niža od 25, 26 °C. Uz obilje sunca puhati zapadni i jugozapadni te na otvorenome sjeverozapadni vjetar.



"U ponedjeljak će u većini krajeva biti vrhunac vrućine - najviša temperatura nerijetko će biti oko 35 °C, a ponegdje je moguće čak i oko 40 °C. Od utorka postupno svježije, najprije na zapadu unutrašnjosti, potom i na istoku. Uz to će biti i nestabilnije, s kišom i grmljavinom već u utorak od sredine dana, a osobito navečer te u noći na srijedu. U srijedu u početku još oblaci i mjestimična kiša, zatim razvedravanje. Puhat će sjeveroistočnjak i sjevernjak.



Na Jadranu sunčano, vruće i vrlo vruće. Na sjevernom dijelu u utorak su mogući lokalni neverini, uz buru, koja će jačati te će se u srijedu proširiti prema jugu. Pritom će i osvježiti, u utorak na sjevernom dijelu Jadrana, a u srijedu i na južnijem. U drugome dijelu tjedna tako većinom sunčano, ali uz nižu temperaturu.", prognozirao je za HRT Krunoslav Mikec, dipl. ing. iz DHMZ-a.