Nakon što je proteklog tjedna u nekim dijelovima Hrvatske bilo lokalnih nevremena, nestabilnostima je od ovog vikenda na neko vrijeme došao kraj i pred nama je, kako upozoravaju meteorolozi, vrlo neugodan toplinski val koji može imati i ozbiljnih posljedica za zdravlje ljudi. Već je petak bio vrlo topao i sparan, a i subota je osvanula uz vrlo visoke jutarnje temperature zraka, koje su već u 8 sati ponegdje dosezale i 28 Celzijevih stupnjeva, piše Jutarnji list.

Prema najnovijoj prognozi, čitavu subotu obilježit će sunčano i vruće vrijeme. Vjetar u unutrašnjosti uglavnom slab, na Jadranu slab do umjeren sjeverozapadnjak i zapadnjak. Najviša dnevna temperatura od 32 do 37 °C.

U nedjelju sunčano te i dalje vruće. U prvom će dijelu dana mjestimice u gorskim krajevima biti prolazno umjerene naoblake. Vjetar slab i umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu će u noći i ujutro puhati slaba do umjerena bura, a zatim zapadni i sjeverozapadni vjetar. Najniža jutarnja temperatura od 18 do 22, na Jadranu od 23 do 27, a najviša dnevna uglavnom između 32 i 37 °C.

Zbog najavljenih vrlo visokih temperatura, za subotu je DHMZ, kako prenosi Jutarnji list, putem Meteoalarma izdao žuta upozorenja za sjeverozapadni dio unutrašnjosti i dalmatinsko zaleđe te narančasta upozorenja za čitavo naše priobalje.

Iz istog razloga je za nedjelju DHMZ putem Meteoalarma upozorenja izdao za cijelu državu: žuta za unutrašnjost, narančasta za priobalje.

U svojoj posebnoj prognozi toplinskih valova, DHMZ je istaknuo ponedjeljak kao dan kada će opasnost od vrućine biti vrlo velika zbog čega je za područje Knina, Rijeke, Splita i Dubrovnika izdao crveno upozorenje, dok je zbog velike opasnosti za područje Osijeka, Zagreba, Karlovca i Gospića izdano narančasto upozorenje.

U utorak u unutrašnjosti nestabilnije uz mogućnost lokalnih pljuskova i grmljavine, osobito u noći na srijedu, kada može biti i olujnog nevremena, a prema 7-dnevnoj DHMZ-ovoj prognozi očekuje se i zamjetniji pad temperatura, u prosjeku 10-ak Celzijevih stupnjeva u unutrašnjosti, a koji stupanj manje u primorskim krajevima.

O vremenskim uvjetima pred nama oglasio se i HRT-ov glavni meteorolog Zoran Vakula.

- Do utorka će diljem Hrvatske i okolice biti pretežno sunčano, većinom čak i vedro vrijeme, te gotovo posvuda vruće, mnogima i neugodno sparno. Pritom će vrhunac ovog toplinskog vala koji može djelovati na zdravlje u većini krajeva biti u ponedjeljak, kada će temperatura barem ponegdje biti blizu dosadašnjeg rekorda, a ne smije se isključiti mogućnost postavljanja i ponekog novog. Temperatura zraka u mnogim će mjestima biti i viša od 35 °C, u unutrašnjosti Dalmacije vjerojatno i oko 40 °C. Barem prema službenim mjerenjima u meteorološkim kućicama DHMZ-a. Na suncu, i još ako ste u pokretu, osjećaj topline jamačno će vam biti i znatno veći, naveo je Vakula.