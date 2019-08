Čitajte u 'Slobodnoj Dalmaciji'

NAJSTARIJI JADRANSKI JEDRENJAK IMA 141 GODINU Brod kapetana Mikule Malog odbija potonuti

- Našli smo brod u potpuno ruvinatom stanju, pred potonuće. Bilo je posla oko sređivanja. Cijene ga Skandinavci koji znaju što je brod, Englezi i nešto Nijemaca. Ali, recimo, Korejcima je potpuno svejedno, čak se boje da drveni brod nije siguran - priča suvlasnik Maro Kovačević.



DRŽAVNA INSPEKCIJA PRETRESLA HVAR 'A šta se lipo niste najavile...'

- One su glavne zvijezde, njih se prati i snima, dojavljuje se njihovo kretanje... ‘Bilo bi lipo da su se najavile ka šta se to vanka radi, a ne ovako da me u podne dižu iz kreveta’, komentirao nam je gazda jednog od hvarskih kafića.



PRODAVAČI S PAZARA OGOVARAJU TURISTE 'Kupe jednu pomu i grožđa za kunu'

Moja ženo, to ti zmiju ima u džepu, to plaća u sitnišu, kovanicama od deset lipa. A kad triba provat, tu su prvi. Ovi s kruzera posebna su priča. Oni bi samo degustirali. Boba grožđa tu, boba grožđa tamo, daj mu fetu breskve... I on miran za taj dan!



SINIŠA VUKOVIĆ PREVEO NOVI ZAVJET Isus besidi čakavski

- Sva je istina u stihu 'stojim pred jednom od mene različitom moći'. Kad god razmišljam o mojim prevoditeljskim motivima i porivima, sjetim se tog stiha Danijela Dragojevića. Stojim li pred jednom od mene različitom moći, znači da i sâm moć osjećam i, možda nekako i onako sportski, imam htijenja tu moć natjecateljski suprotstaviti neupitnoj moći samoga biblijskog teksta - kaže prevoditelj Vuković.



RAZBIJEN KRIMINALNI LANAC U ZADRU Bivši policajci 'oprali' milijune

Među uhićenima koji su plaćanjem fiktivnih računa izbjegavali plaćanje poreza i praznili račune tvrtki su četvorica bivših policajaca te vlasnik kafića u kojem je Darko Kovačević Daruvarac pretukao 18-godišnjakinju.



SKRIVENI SVIJET ŠIBENSKOG TIČARA Najlipše je popričat s - grdelinon

- A šta ću kad ja to volin. Pa onda na koncu i žena mi veli da je bolje da trošin na tiće nego da lunjan okolo, po gostionama i tovernama, da se opijan, kockan, blunin, i ko zna šta radin - veli nam Šibenčanin Ive Piližota.



LJEPŠA STRANA MARATONA NA NERETVI U jednoj lađi tri generacije

- Premda kraći od muškog (vozi se od Metkovića do Ploča), ženski maraton svojom atraktivnošću nimalo ne zaostaje za onim neretvanskih lađara. ‘Rekla sam sama sebi, kad mogu veslati moja braća, možemo i mi!’, govori Andrijana Plećaš, mlada nada ‘ženskog’ maratona na Neretvi.