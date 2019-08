Raskol zbog izbora: Crkva bi po prvi puta mogla odlučiti pobjednika predsjedničke utrke, a evo i tko bi mogao odigrati presudnu ulogu u borbi za naklonost klera

Prvi put otkako je Hrvatska samostalna, Crkva bi mogla odlučiti pobjednika predsjedničkih izbora.

U utrci koja, kako vrijeme odmiče, postaje sve neizvjesnija, ključna bitka po svemu sudeći neće se voditi između desnice i ljevice, kao što je to u Hrvatskoj do sada u pravilu bio slučaj.

Najvažniji sraz odvijat će se unutar desnog biračkog tijela, gdje će se u iduća četiri mjeseca Kolinda Grabar-Kitarović i Miroslav Škoro grčevito boriti za naklonost birača. Ona pjevajući duhovne pjesme u eteru i obilazeći misna slavlja diljem zemlje. On biblijski zazivajući nove vinogradare koji će promijeniti metodu uzoravanja vinograda i Hrvatima na koncu osiguravati bolje vino. Ostali predsjednički kandidati, pa i onaj SDP-ov Zoran Milanović, mogli bi biti samo statisti.

A u tom srazu na desnici upravo bi hrvatski biskupi mogli odigrati presudnu ulogu. Ako okrenu leđa aktualnoj predsjednici i podrže njezina ambicioznog izazivača, biti će to znak da je konzervativna struja u Crkvi definitivno prevladala. I odlučila kazniti i Kolindu Grabar-Kitarović jer je okrenula leđa radikalnoj desnici, i HDZ-ova premijera Andreja Plenkovića zbog njegova forsiranja Istanbulske konvencije, koja u crkvenim krugovima slovi kao prvorazredno svjetonazorsko pitanje.

Ako, pak, većina prelata ostane na strani Kolinde Grabar-Kitarović, biti će to znak da je HDZ na svojoj strani, unatoč svim razmimoilaženjima, uspio zadržati svog najvažnijeg saveznika: moćnu i utjecajnu Katoličku crkvu u Hrvata.

– Ne smije nam se dogoditi repriza s europarlamentarnih izbora, kada je dio župnika, posebno onih u Dalmaciji, pozvao vjernike da glasaju za Ružu Tomašić – decidirano nam u neslužbenom razgovoru tvrdi jedan HDZ-ov dužnosnik, upućen u stranačke planove za predsjedničke izbore. U svibnju je takva taktika nižeg klera ovoj pravašici i njezinoj koaliciji Suverenista osigurala prelazak izbornog praga i osvajanje jednog zastupničkog mandata. A HDZ-u umanjila izborni skor, svevši ga s priželjkivanih pet ili šest na četiri eurozastupnička mjesta.

No, predsjednički izbori puno su ozbiljnija, i po HDZ opasnija stvar. Uz to, Miroslav Škoro dosad je pokazao da može zahvatiti puno šire od Ruže Tomašić. I da s pravom može računati na glasove čvrste desnice, političkog centra, ali i protestnih birača bez nekog izraženog svjetonazorskog opredjeljenja. Njegov rejting od dvadesetak posto stoga nije nimalo slučajan. Ipak, naš sugovornik iz vrha HDZ-a tvrdi da aktualna predsjednica u rukavu ima jedan snažan adut. I da bi upravo on mogao odnijeti prevagu.

– Predsjednica na svojoj strani ima Davora Ivu Stiera, čovjeka s izuzetno dobrim vezama u crkvenim krugovima. Da se Stier opredijelio za Škoru, situacija bi izgledala drukčija. Ovako, većina biskupa biti će na strani HDZ-ove kandidatkinje – uvjeren je ovaj HDZ-ov dužnosnik.

To, dakako, ne znači da će ona dobiti unisonu potporu vrha Crkve u Hrvata. Posljednjih dana spekulira se – o čemu je opsežno pisao ovotjedni Nacional – da je kardinal Josip Bozanić sa skupinom mlađih biskupa koje je postavio papa Frane sklon podržati reizbor Kolinde Grabar-Kitarović. Neizravno, suptilno, kako to vrh Crkve i običava činiti. Te da će radikalniji biskupi, poput Vlade Košića ili umirovljenog Mile Bogovića, gotovo pa sigurno stati iza Škore. Prema ovoj interpretaciji, biskupima prijeti razlaz oko politike, kakav je nedavno zadesio Zlatka Hasanbegovića i Brunu Esih iz Nezavisnih za Hrvatsku. U slučaju da, dakako, dio klera odluči podržati predsjednicu, a dio Škoru.

– Osobno s oltara nikada nisam niti ću slati političke poruke, ali znam da se dio braće iz župa iz zaleđa sprema podržati Miroslava Škoru – kaže nam jedan župnik iz Dalmacije. Nikakav nalog od svojeg biskupa još nije dobio vezano uz predsjedničke izbore, a nije želio komentirati ni političku utakmicu između Škore i Kolinde Grabar-Kitarović.

– Čitava ta priča o raskolu unutar Crkve zbog predsjedničkih izbora je preuveličana. Svatko od biskupa ima svoje mišljenje, ali uputstva koja će dobiti svećenici na terenu neće ići u smjeru agitiranja ni za jednog kandidata. To će biti službena pozicija Crkve – kaže nam, pak, izvor blizak Kaptolu, koji dopušta da pojedini biskupi ipak otvorenije podrže nekog od kandidata. To će, međutim, više biti iznimka, nego pravilo, uvjerava nas naš sugovornik.

Biti će zanimljivo vidjeti kako će se u ovoj predizbornoj utakmici ponašati splitsko-dalmatinski nadbiskup Marin Barišić. Poznat kao uvjereni konzervativac unutar crkvenih redova, Barišićevo jasno svrstavanje uz Škoru Kolindi Grabar-Kitarović u Dalmaciji bi moglo oduzeti podosta glasova. U tom bi smislu već i njegova propovijed za skori blagdan Velike Gospe mogla otkriti njegovu agendu za predsjedničke izbore. Bilo kakav, pa i najmanji mig kontra aktualne predsjednice mogao bi zakomplicirati priču o njezinu reizboru.

A Škori dati vjetar u leđa i dovesti ga na korak od drugog kruga. U kojemu će ovoga puta doista sve biti moguće.