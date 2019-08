Ovo je Roko Lukenda, ima 16 godina, videoigre ignorira, nema televiziju, ne gleda filmove ni serije, a u školu ide samo zato što mora. I osvojit će svijet

On se bavi robotikom, predsjednik je udruge mladih robotičara u Slavonskom Brodu, svira u folklornom ansamblu, igra košarku, bavi se biciklizmom i fotografijom, a ide i na ribe. Njegovo ime je Roko Lukenda i ima, pazite sad, samo 16 godina. Prije četiri godine, s 11, osnovao je prvi sajam robotike na otoku Pašmanu, INNROBO-SEA DAY. Želio je, kaže, klincima s otoka za vrijeme svog ljetovanja s obitelji pružiti jedan dio zanimljivog svijeta elektronike kako bi se bar netko od njih, poput njega, zaljubio i odabrao baš taj put. Također, osim edukacije mladih, jedan od ciljeva sajma je i razvoj IT turizma te prezentacija start-upova i potpora novih, malih tvrtki iz Hrvatske. Uoči ovogodišnjeg festivala, koji se održava 6. kolovoza, sazvao je konferenciju za novinare kako bi ih upoznao s novostima koje je osmislio za ovo ljeto.

Bilo je primitivno

- Moram priznati da su prva dva sajma, koja su se održavala na plaži, bila dosta primitivna, ali za dijete od jedanaest godina to je bio veliki uspjeh. Prošle se godine dogodila prekretnica, podržalo nas je osam sponzora, promijenili smo mjesto održavanja te se od desetak sudionika popeli na 30. Ove godine očekujemo čak njih 70 te smo stoga uveli novosti poput sedmodnevne tehničke obuke volontera prije sajma, i to uglavnom ljudi koji ljetuju na Pašmanu, te desetodnevnu besplatnu obuku za klince.

Doći će nam i inovatori iz Splita koji su napravili pametnu dasku za surfanje i Albert Gajšak, momak koji je napravio prvi maker phone, mobitel koji možeš sastaviti sam. Ma imat ćemo baš svašta i bit će sigurno zanimljivo za sve posjetitelje. Kroz sajam ih je lani prošlo oko 600, a ove godine ih očekujemo barem tisuću - rekao nam je samouvjereno, bez zamuckivanja, poput pravog profesionalca ovaj momak pred kojim se tako lako posramite i zapitate što ste vi radili sa 16 godina?! No, kad saznate da je Rokov interes za robotiku počeo u dobi od samo četiri godine, više jednostavno nemate komentara, samo pitanje: pa kako to?

- Uglavnom sam u tim svojim počecima rastavljao i sastavljao autiće, kućanske aparate i slične stvari. Crtiće, igrice, konzole, kompletno sam ignorirao, ne gledam televiziju, ne zanimaju me filmovi i serije. Oduvijek sam se bavio samo stvarima koje me interesiraju, ostalo mi je sve gubljenje vremena. Kasnije sam prešao na veće i kompliciranije stvari te sam se u petom razredu upisao na radionice iz robotike u udruzi Connect-IT. Raspored mi je vrlo gust, svaki dan je poslagan u minutu, no ne pada mi to teško. Nemam tih trenutaka da mi je dosta svega i želim prestati s ičim što radim jer se ionako najčešće nedjeljom odmaram. To mi je dovoljno - priznaje nam Roko uz smiješak, dok nas gleda u oči i čeka naše novo pitanje.

Spreman je jer ima odgovor na sve. Roko je ujedno i predsjednik udruge Inncro-IT, koja se bavi IT sektorom te koju je osnovao čim je upisao prirodoslovno-matematičku školu.

Pametni uređaj

- U toj sam udruzi okupio srednjoškolce iz moje škole koji gaje jednaku ljubav prema elektronici, uglavnom prvaše, ali ima i nešto starijih. Planiramo u rujnu plasirati proizvod naziva "Smart home kit uređaj" koji će biti namijenjen podizanju kvalitete života. Odnosno, taj će uređaj objediniti sve kućanske aparate te će sugerirati vlasniku kad treba smanjiti ili povećati temperaturu, zatvoriti prozor, ugasiti pećnicu, izvaditi veš i slično. Već u rujnu započinjemo s crowd founding kampanjom kako bi proizveli tih 200 uređaja - najavljuje Roko te dodaje kako tu, naravno, planovi ne staju.

- Sudjelovat ćemo uskoro i na raznim sajmovima na kojima želimo predstaviti i naš novi uređaj, pametnu kantu za smeće. Cilj nam je ostvariti veći postotak reciklaže u Slavonskom Brodu, ali i okolnim gradovima, korištenjem obnovljivih izvora energije na samim proizvodima i unapređenjem postojećeg sustava kako bi centri gradova bili čisti - objašnjava nam Roko dok ga mi zapanjeno slušamo i klimamo glavom.

Klimali su mu ovako vjerojatno i učenici Osnovne škole "Vladimir Nazor", kojima je predavao dvije godine. Da, sa 13 i 14 godina držao je sate svojim vršnjacima i mlađim uzrastima iz robotike.

- Dobro, je l' tebi dosadno u školi? - pitamo ga iskreno.

Osnujte udrugu

- Pa... Ja idem u školu samo zato što moram. Ali, želio bih naglasiti da su profesori stvarno super, osmisle za mene neke dodatne programe. Iako, ja dosta vremena provodim u mojoj udruzi i to mi priznaju kao praktični rad te mi tako zaista iziđu u susret, a ja na taj način nadopunim potrebnu satnicu. Mislim da ne treba sad osmišljavati neke posebne, dodatne programe ili predmete za talentirane učenike, već je potrebnije reformirati ukupno postojeće stanje u školstvu. Ako je netko baš talentiran, predlažem osnivanje udruga poput moje, koje će biti pri školi te tako razvijati talente napredne djece - jasan je Roko, koji i sam ima cilj educirati mlade te ih podsjetiti da nije sve u YouTubeu, igricama i aplikacijama s Trgovine Play već u nečem praktičnom, inovativnom.

- Ja sam na radionicama na Pašmanu učio klince od četiri godine o robotici. To je u biti njima sve zabava, ali na taj se način zainteresiraju i nauče te pospreme to u svoju glavicu i tako zapravo potičete daljnji interes za ovo područje. Zato mi je i želja otvoriti svoj kamp za robotiku u nekom turističkom mjestu poput Pašmana, gdje bismo mi preuzeli klince i učili ih o elektronici dok bi roditelji uživali u godišnjem odmoru. To je zapravo "win-win" situacija: starci uživaju u svojim aktivnostima i znaju gdje im je dijete, a klinici se zabavljaju učeći. Također i samo mjesto profitira, jer potiče obitelji da duže ostaju. Pa gdje ćeš bolje? - zaključuje uz široki osmijeh ovaj svestrani 16-godišnjak s kojim tako lako zaboravite na situaciju u zemlji i poželite da ga svi čuju i budu sretni jer znaju da postoje ovako genijalni umovi.