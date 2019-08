Pred nama je produljeni vikend, hoće li nam ga vrijeme pokvariti? Meteorolozi izdali uzbune za gotovo cijelu državu, HAK najavio prometni pakao

Meteorolozi Državnog hidrometeorološkog zavoda u najnovijoj prognozi za petak, koji je i uvod u produženi vikend s obzirom da je 5. kolovoza Dan pobjede i domovinske zahvalnosti, najavljuju pogoršanje vremena. Sa zapada se očekuje postupno naoblačenje s kišom često u obliku pljuskova s grmljavinom. Lokalno je moguća obilnija oborina. Najviše sunčanog vremena na krajnjem jugu, prenosi Jutarnji list.

Vjetar na kopnu slab do umjeren sjeveroistočni. Na Jadranu jugo i jugozapadnjak koje će navečer okrenuti na buru i jačati. Najniža jutarnja temperatura zraka od 16 do 20 na kopnu i od 20 do 25 na Jadranu, a najviša dnevna uglavnom između 25 i 30 °C, u Dalmaciji i koji stupanj viša.

Zbog najavljene promjene DHMZ je putem Meteoalarma izdao upozorenja za gotovo cijelu državu. Žute uzbune zbog grmljavinskih proloma oblaka na snazi su za Slavoniju, Baranju, Hrvatsko zagorje, Međimurje, šire zagrebačko i karlovačko područje, Liku, Gorski kotar i najveći dio Dalmacije. Na sjevernom Jadranu na snazi je narančasto upozorenje dok je krajnji jug države jedini bez upozorenja.

Kako najavljuju meteorolozi, Istra i sjeverno primorje mogli bi se tijekom petka lokalno suočiti i s tučom te bujičnim poplavama.

Žuta uzbuna izdaje se kada su najavljeni vremenski uvjeti potencijalno opasni, a narančasata kada su uvjeti opasni.

U subotu se očekuje prestanak kiše i razvedravanje sa zapada, pa će idućih dana prevladavati sunčano vrijeme. No u unutrašnjosti su u poslijepodnevnim satima uz lokalno jači razvoj oblaka mogući pljuskovi i grmljavina, osobito u gorju. Vjetar u unutrašnjosti slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni. Na obali i otocima noću bura, a danju sjeverozapadnjak i zapadnjak, uz obalu i jugozapadnjak koji će u subotu mjestimice biti i jaki. Nakon malo svježije subote temperatura zraka u porastu, a za sam Dan pobjede ne bi trebalo, barem prema trenutnim prognozama, biti značajnijih nestabilnosti.

S prometnom prognozom uoči produženog vikenda u petak četvrtak se, kako prenosi Jutarnji list, oglasio i Hrvatski autoklub.

- Prvi vikend u kolovozu ujedno je i produženi vikend, kad nas na cestama ponovno očekuju značajnije gužve koje smo već navikli zbog mnogobrojnih turista koji svoje ljetne mjesece žele provesti na Jadranu umjesto u unutrašnjosti. Ovaj vikend za mnoge će biti produženi jer u ponedjeljak, 5. kolovoza, obilježavamo Dan pobjede i domovinske zahvalnosti te Dan hrvatskih branitelja, kao i 24. godišnjicu obljetnice vojno-redarstvene operacije Oluja, navode u HAK-u.

- U petak, 2. kolovoza, tijekom cijelog dana očekuje se vrlo gust promet na autocesti A3 Bregana-Lipovac s višesatnim čekanjima na graničnim prijelazima sa Srbijom, Bajakovo i Tovarnik, a u ranim poslijepodnevnim satima i na A1 Zagreb-Split-Ploče i A6 Rijeka-Zagreb u smjeru mora.

Cijele subote, 3. kolovoza, bit će vrlo gust promet u smjeru juga, ali i unutrašnjosti. Česti zastoji, zaustavljanja i vrlo gust promet čekaju nas na:

- autocestama A1 i A6 između naplate Lučko i čvora Bosiljevo 2 u smjeru mora i pred naplatom Demerje i Lučko na izlasku prema Zagrebu;

- zagrebačkoj obilaznici (A3) iz smjera čvora Jankomir i Buzin u smjeru naplate Lučko uz duža čekanja;

- Istarskom ipsilonu (A8 i A9), u smjeru graničnih prijelaza Kaštel i Plovanija;

- graničnim prijelazima sa Slovenijom (Bregana, Macelj, Rupa, Kaštel), Bosnom i Hercegovinom (Metković, Zaton Doli, Klek, Slavonski Brod, Stara Gradiška…), Srbijom (Bajakovo i Tovarnik) i Crnom Gorom (Karasovići);

- duž Jadranske magistrale (DC8) u blizini turističkih središta, te na Krčkom mostu;

- u lukama Zadar i Split, te na pristaništima za sjeverno i srednjodalmatinske otoke.

Na naplati Lučko, na ulasku na autoceste A1/A6, gužve u smjeru mora bit će od 4 do 17 sati, dok se na izlasku prema Zagrebu, kolone očekuju od 10 do 18 sati.

Na naplatnoj postaji Trakošćan (A2 Zagreb-Macelj), tijekom subotnjeg poslijepodneva, očekuju se kolone na izlasku prema graničnom prijelazu Macelj koje mi mogle potrajati do večernjih sati.

Tijekom vikenda mnogi će se uputiti na proslavu 24. obljetnice vojno-redarstvene operacije „Oluja“ u Knin, a mnogi i na Sinjsku alku u grad Sinj, zbog čega se očekuje vrlo gust promet na Ličkoj magistrali (DC1) iz smjera Karlovca i Splita, kao i gužve u tim gradovima.

U nedjelju, 4. kolovoza od 10 do 18 sati, gužve se očekuju na svim cestovnim pravcima prema unutrašnjosti, poglavito na Lučkom (izlazak s autoceste A1/A6), Istarskom ipsilonu, Krčkom mostu, kao i na autocestama A2 Zagreb-Macelj (naplata Trakošćan) i A4 Zagreb-Goričan, te na A3 Bregana-Lipovac (naplata Zagreb-istok), a zbog produženog vikenda, mnogi građani RH putovati će upravo u ponedjeljak, 5. kolovoza.

- Ove sezone, kao i prethodne primijetili smo da mnogi putuju upravo ponedjeljkom te se često događa da se stvaraju gužve na naplatnoj postaji Lučko osobito tijekom prijepodnevnih sati. Duža čekanja očekuju se u većini trajektnih pristaništa i luka. Trajekti i katamarani će ploviti prema ljetnom plovidbenom redu, a ukoliko se ukaže potreba, uvodit će se i dodatne linije, zaključuju u HAK-u.