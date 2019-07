Lakše je pronaći apartman nego ljekarnu: stambena kriza koja je u ovim krajevima tradicija dodatno je pooštrena putem Airbnba i Booking.coma

Tko god se prošeta Splitom, a nije drukčije ni u drugim gradovima i mjestima Dalmacije, lakše će pronaći apartman nego ljekarnu.

U nešto manje od deset godina plave pločice s tri/četiri zlatne zvjezdice po pročeljima kuća i zgrada gotovo u potpunosti su istisnule sramežljiva imena ulica.

Apartmani su svugdje, vjerojatno i u vašem portunu ima koji.

Face-lifting javnog prostora nategnut je kao u vremešne starlete: pročelja kuća, trgovi, kafići i restorani dio su jednoobrazno popeglane reprezentacije koja se ne može nasmijati preširoko da ne popuste šavovi iza ušiju.

Međutim, to je vizualni aspekt jednog elementarnijeg problema, koji se osjeća puno šire od ovog našeg – parafrazirajmo tipični slogan turističkih zajednica – Mediterana kakav nikad nije bio.

Naime, nema tome ni nekoliko tjedana da je iz deset velikih europskih gradova prema Europskoj uniji otišlo zajedničko otvoreno pismo, u kojem se traži regulacija globalnih platformi za kratkoročni najam, u prvom redu Airbnba, koji od zbilje čine airbnb-centrični svijet. U tom svijetu turisti (pro)nalaze životni prostor, a lokalno stanovništvo se snalazi za njega.

Lokalne vlasti Amsterdama, Barcelone, Berlina, Bordeauxa, Bruxellesa, Krakova, Münchena, Pariza, Valencije i Beča, redom gradova s cjelogodišnjim kurentom globalnog turizma, osjetile su potrebu reagirati na učinke koje za sobom ostavlja pandemija kratkoročnog iznajmljivanja, a to su u prvom redu vrtoglave cijene dugoročnih najmova i nezaustavljiva komercijalizacija stambenih kvadrata.

Opipljive pojave, kao što su turistifikacija i spekulacije nekretninama, dovele su do upaljene društvene patologije koju indicira većini nedostupan stambeni kvadrat. Aktivisti već neko vrijeme pozivaju na buđenje, a upravo početkom srpnja u Zagrebu je održana tribina "Imamo li pravo na stan?" u okviru međunarodne konferencije INURA (International Network for Urban Research and Action), koju su zajednički organizirali Institut za političku ekologiju i udruga Pravo na grad.

Susret stručnjaka i aktivista iz Zagreba, Beograda, Berlina i Züricha izdvojio je skup zajedničkih problema, kao i specifičnosti različitih sredina.

Primjerice, Ulrike Hamann, članica stanarske zajednice Kotti&Co, opisala je situaciju u Berlinu, njemačkoj prijestolnici i najvećem gradu EU-a s više od 3,5 milijuna stanovnika, u kojem je također zabilježen eksponencijalni rast cijene najma stanova, protiv kojeg se Kotti&Co bori od 2011. godine.

Međutim, odnedavno je i berlinska gradska administracija uvela moratorij na podizanje cijena najma u sljedećih pet godina. Umrežavanje i referendumske inicijative aktivističkog kolektiva urodile su plodom, a Kotti&Co već predlaže novi model, po kojem bi velike privatne nekretninsko-investicijske tvrtke koje u vlasništvu imaju više od tri tisuće stanova – taj stambeni portfelj učinile javnim, osiguravajući tako zaštitu osnovnih prava i sloboda, kao i društveno-ekonomski razvoj zajednice.

Philip Klaus, iz švicarske udruge Kraftwerk 1, predstavio je kooperativni model kao alternativu tržišno orijentiranom stanovanju, također funkcionalan u rješavanju problema skupih i nedostupnih stanova.

Beograđanin Marko Aksentijević iz Združene akcije Krov nad glavom, ističe kako je trenutno najveći problem stanovanja u Srbiji trend deložacija, kojima se beogradski kolektiv aktivno suprotstavlja unatoč pooštrenju "Zakona o izvršenju i obezbeđenju i kriminalizaciji solidarnosti". Aksentijević naglašava potrebu osvještavanja javnosti o razmjerima problema i stvarnim krivcima, koji rezultiraju većom vidljivošću teme prava na stanovanje kao nečeg što pripada svima.

Govoreći o regiji, istaknuto je kako je karakteriziraju kućanstva u privatnom vlasništvu, u Hrvatskoj čak visokih 90 posto svih kuća i stanova. Taj podatak izgleda gotovo laskavo dok ga ne pojasni statistika po kojoj je najčešće riječ o prenapučenim kućanstvima, a pogotovo da smo unutar EU-a narod koji u prosjeku najkasnije napušta roditeljski dom.

U javnom vlasništvu je 2 posto stanova u Hrvatskoj. Dakle, država u izgradnji stanova sudjeluje sa samo dva posto, što stvara prilično jasnu sliku o mogućnostima koje imaju naši građani u nabavi jednog od njih.

To je rezultat politike svih vlada od devedesetih godina naovamo, pojašnjava Iva Marčetić iz Prava na grad, budući da nijedna nije našla alternativno rješenje za plasman stambenih kredita umjesto socijalnog i zadružnog stanovanja i regulacije tržišta najma.

Na taj način, jedina opcija do sigurnog stanovanja bila je i jest kupnja, u čemu najčešće sudjeluje mlađa populacija, koja se osuđuje na dužničko ropstvo. Tim prije jer je riječ o populaciji koja se, kaže statistika, bavi prekarnim radom (glavna karakteristika "prekarnosti" je nesigurnost, rad na određeno vrijeme, povremeni i privremeni rad, i niska ili nikakva radna prava i zaštita. To su sezonski radnici, radnici na crno, slobodnjaci koji žive od honorara, ugovorni radnici, oni koji obavljaju povremene poslove preko raznih agencija...).

Tumačenja kako je jednostavno riječ o "kulturi naših naroda", tromoj u migracijskim dinamikama i naviknutoj na starosjedilaštvo, demantirala je docentica zagrebačkog Filozofskog fakulteta Petra Rodik. Ona podcrtava kako je visoki udio vlasništva rezultat isključivo profitne logike, koja je u tranziciji od 1991. do 2001. godine povećala vlasništvo nad životnim prostorom sa 66 posto kućanstava na 82 posto.

Budući da problem cijene najma stanova nije hrvatska ekskluziva, nego je u različitoj mjeri podijeljen u europskom kontekstu, jedan od modusa rješenja je i osnivanje Europske građanske inicijative "Housing for all" (Stanovanje za sve).

Posrijedi je demokratska forma na razini Europske unije, tumači Iva Marčetić, preko koje bi se moglo referendumski utjecati na neke odluke – potrebno je skupiti milijun potpisa iz najmanje sedam zemalja – a sve unutar pravnih normi EU-a.

Inicijativa "Stanovanje za sve" želi regulirati europska pravila vezana uz mogućnost izgradnje javnih stanova i uz regulaciju kratkoročnog najma i "online" platformi kao što su Airbnb i Booking, koji mahom diktiraju cijene stanovanja u gradovima.

Jedan od prioriteta peticije "Stanovanje za sve" jest utjecati na modus fiskalne politike Europske unije prema stanogradnji i stanovanju općenito. Naime, Europsku uniju ne zanimaju toliko stambene politike koliko uvjeti pod kojima se javne investicije mogu provoditi, odnosno regulacija određenih aktera na tržištu. "Stanovanje za sve" zagovara da se promijeni, npr. pitanje deficita, koje reguliraju ugovori iz Maastrichta.

Prema Maastrichtu, propisan je dopušteni deficit, no neke investicije, drži inicijativa "Stanovanje za sve", ne bi trebale ulaziti u izračun za penaliziranje. Peticija traži da se javno stanovanje izuzme iz proračuna javnog deficita, kojim se penaliziraju države članice. Na takve politike Europska unija može utjecati i onda države za mali postotak sudjelovanja u izgradnji javnih stanova više ne bi imale opravdanja u fiskalnom okviru EU-a.

Poticana stanogradnja (POS), naš najvidljiviji primjer ulaganja države u stanove, ne predstavlja u potpunosti održivu stambenu politiku jer te nekretnine ne ostaju neki oblik javnog vlasništva, izvan tržišta. Premda po nešto nižim cijenama od tržišnih, jednom kad je država prodala te stanove, oni postaju privatno vlasništvo i isto tako mogu biti na tržištu kao bilo koji drugi stambeni kvadrati.

Konačno, dolazimo do onih primjera, pogotovo kod nas ovdje, gdje su stanovi otkupljeni preko programa POS-a dijelom završili kao turistički smještaj. A vlasnici kod roditelja u zajedničkom kućanstvu, barem tri mjeseca u godini.

Uopće, mladi ljudi na ovim prostorima stalno su u tom začaranom krugu od roditeljskog doma preko najma do kredita ili useljavanja u stan supružnika i oni predstavljaju najveći socijalni kolač unutar stanova u najmu na tržištu.

Tako, da se vratimo na početak naše priče, jedina prava tradicija ovih prostora tiče se tipičnog obiteljskog modela u rješavanju stambenog pitanja, bilo da je posrijedi izgradnja dodatnog kata kuće, kupnja stana obiteljskom ušteđevinom ili – onim spomenutim životom u prenapučenom kućanstvu.

Te su motive pretvorile u zlato jedino televizijske serije ovih prostora, od "Pozorišta u kući" preko "Naših i vaših" do "Lud, zbunjen, normalan". Statistika je, međutim, manje duhovita: od 1990. na europskoj je razini sve manje mladih koji su nakon godina provedenih u najmu spremni ući u kredit. Taj rizik jednostavno je prevelik. Kupnja stana sve je skuplja opcija i zapravo predstavlja bezbrižnu mogućnost samo dobitnicima na lotu.

Stoga, činjenica da u Hrvatskoj 70 do 80 posto ljudi između 18. i 34. godine živi u roditeljskom domu, ne govori o tradicionalnoj hrvatskoj obitelji koja voli biti na okupu i na materinoj spizi, nego o nemogućnosti cijele jedne generacije da živi drukčiji i – bolji život.