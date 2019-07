Oliver Mlakar prisjetio se razgovora s Franjom Tuđmanom: Da sam prihvatio njegovu ponudu, danas bih bio na Mirogoju

Gost posljednje ovosezonske emisije Nedjeljom u 2 HRT-a bio je legendarni TV voditelj Oliver Mlakar.



Gotovo 40 godina Oliver Mlakar bio je dio naših života. A uopće to nije planirao. Nakon gimnazije upisao je francuski i talijanski. Živio je skromno. U studentskom domu.



Na audiciju za Radio Zagreb javio se samo kako bi nešto zaradio. A onda su iz studija u Jurišićevoj počeli emitirati i televizijske emisije.



Odmjeren, ugodna glasa, ozbiljan - postao je brzo prva postava. Za početak - kviz. Prvi je bio s Jasminom Nikić, pa Zlatni pogodak koji se emitirao iz Zagreba i Beograda. Mićo Orlović i Oliver Mlakar bili su prave zvijezde. Pa, još jedna emisija uz koju su odrastali mnogi - Jadranski susreti. A onda Kviskoteka. 15 godina smo napeto pratili taj tada najpopularniji zabavni program na televiziji.

- Uvijek sam cijenio predsjednika Tuđmana, a cijenim ga i danas. Znam da sam mu bio simpatičan, a u jednom trenutku ponudio mi je da preuzmem HRT. Na jednom primanju odveo me u kut sale i ponudio da postanem ravnatelj. Zahvalio sam mu, duboko svjestan svojih mogućnosti, mislim da sam to prihvatio, ne bih bio vama direktor, nego bih sada bio na Mirogoju - rekao je Mlakar, prenosi Večernji.



Izjavio je i kako simpatizira HDZ, ali nikada nije bio član te stranke.

- Kao simpatizer HDZ-a nisam ništa dobio, ništa mi nitko nije dao - rekao je.



Danas sa svojom Dunjom uživa u životu, kaže da je zapravo potpuno zadovoljan čovjek. Obitelj mu je oduvijek bila jako važna. I danas smatra da je obitelj najvažnija.



- Obitelj je osnovna je ćelija jednoga društva. Ako funkcionira obitelj, funkcionira i društvo. Meni je to uvijek bilo tako - posao da, ali nakon posla odmah kući, rekao je Oliver.



Iako je u mirovini posla mu ne nedostaje.



- Pa da, nađe se nešto tu i tamo. Evo baš sam u petak u Dubrovniku vodio jedan prelijepi koncert dalmatinskih klapa na Stradunu. Tu i tamo me se sjete, pozovu me a ja se odazovem, prihvaćam poneki posao jer želim da mi je glava još funkcionira, ističe.



Kaže da je u dobroj kondiciji i dobroga zdravlja iako boluje od jedne neizlječive bolesti.



- A ta je starost. To nas sve čeka, tu lijeka nema ali ja se odupirem, ne dam se i još uvijek funkcioniram, rekao je Oliver dodavši da je njemu starost lijepa i da u njoj uživa.



- Do stotke je još 16 godina, to se još može iskoristiti, optimistično je poručio.