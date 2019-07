Jake policijske snage i ove godine čuvale skup u Srbu, ekstremni desničari opet organizirali kontramiting

Saborski zastupnik i predsjednik SDSS-a Milorad Pupovac pozvao je u subotu više stotina okupljenih na proslavi 78. obljetnice oružanog ustanka naroda Like u Srbu da minutom šutnje odaju počast svim nevinim žrtvama u hrvatskim i srpskim selima na području Srba i Gračaca.

– Ustanak je imao i svoje ružno lice, to ne treba niti smijemo prešutjeti. Zato vas sve pozivam da minutom šutnje odamo počast za sve nevine žrtve, one zaslužuju da ih se sjećamo, jer to ljudi sa savješću trebaju činiti – kazao je Pupovac, podsjećajući da je ustanak u Lici bio zapravo ustanak naroda Hrvatske.

Danas se obilježava Dan ustanka naroda Hrvatske - najosporavanija komemoracija u hrvatskoj javnosti

Hrvati i Srbi zajednički su ustali protiv fašističkog terora, pogroma, uvođenja rasnih zakona i ubijanja koja su počela uspostavom NDH.

Samo mjesec dana nakon proglašenja te marionetske države, koja nije bila ni nezavisna, ni država ni hrvatska, u Gudovcu je počinjen pokolj nad srpskim stanovništvom, potom se isto dogodilo u Veljanima, Glini, Jadovnom, uslijedilo je etničko čišćenje Plitvica i konačno područja Srba i Donjeg Lapca. U roku od dva sata ustaške snage predvođene Maksom Luburićem ubile su više od 200 mještana Gornje i Donje Suvaje, ali ne vatrenim, nego hladnim oružjem, istaknuo je Pupovac.

Ustali i Hrvati i Srbi

– Je li trebalo ustati protiv takve države i režima? Jest. I ustali su, i Hrvati i Srbi – kazao je Pupovac, dodavši da su Srbi danas u demokratskoj Hrvatskoj baštinici antifašističke tradicije koja je za njih oznaka slobode, pravednosti, ravnopravnosti i jednakog života. Hrvatski narod ne može biti slobodan ako Srbi nemaju taj osjećaj slobode i ravnopravnosti, naglasio je.

Pupovac je istaknuo da su vrijednosti antifašističke borbe ugrožene u cijeloj Europi, a da je njihovo narušavanje počelo nakon što je EU dobio Nobelovu nagradu za mir. Zato je iz ovog malog mjesta poslao poruku kako "daljnje negiranje vrijednosti antifašizma može Europu odvesti u katastrofu".

Bivši predsjednik RH Stjepan Mesić predložio je Vladi Andreja Plenkovića kako se na jednostavan način može "riješiti" pozdrava "Za dom spremni". Podsjetio je da je HOS nastao kao dio ilegalne stranačke vojske HSP-a, koju je Tuđman iz straha da se ne sukobe sa ZNG-om uključio u korpus Hrvatske vojske. Nakon rata HOS je osnovao udrugu u kojoj je, zbog previda ili neznanja nekog službenika, registriran i pozdrav "Za dom spremni".

– Danas je dovoljno da ministar pravosuđa ili uprave pokrene ukidanje takve registracije i traži da se sporni pozdrav ukloni. A ne da se godinu dana nekakva komisija bavi pozdravom koji je osvanuo na ploči u Jasenovcu, a koji nikad nije bio hrvatski, niti je išta značio u Domovinskom ratu – kazao je Mesić, složivši se sa stavom branitelja da su oni u Domovinskom ratu obranili Hrvatsku, jer Hrvatska je stvorena u narodnooslobodilačkoj borbi i kroz ZAVNOH, a njezine granice utvrđene su AVNOJ-em.

Mesić prigovorio EU parlamentu

– Bauk nacifašizma kruži Europom, ali je, nažalost, u Hrvatskoj našao svoje mjesto. Za to su krive naše vlasti i sustav školovanja i odgoja mladih. Dok to ne riješimo, bit ćemo žrtve revizionizma koji odgaja našu djecu – kazao je bivši predsjednik, prigovorivši rezoluciji Europskog parlamenta koja osuđuje sve totalitarne režime, "jer Jugoslavija nije bila totalitarna, nego autokratska država".

Skupu su se obratili članica njemačkog parlamenta Martine Renner i članica stranke Die Linke, predsjednik Saveza antifašističkih boraca i antifašista Hrvatske Franjo Habulin, saborski zastupnik i predsjednik SNV-a Boris Milošević, te donačelnica općine Gračac Radojka Rađenović i drugi.