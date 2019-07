Portal 'Slobodne' bilježi ogroman rast i ruši rekorde: u srpnju ga je posjetilo više od milijun korisnika!

Portal Slobodne Dalmacije, omiljeno štivo na obali, ali i u kontinentalnim dijelovima Lijepe naše, uspio je nadmašiti ono o čemu i hrvatski turizam mašta ove godine.

Naime, "Slobodna" je u srpnju s više od milijun jedinstvenih korisnika oborila vlastiti rekord! Rezultat je to koji nije došao preko noći, nego je ostvaren zahvaljujući odličnoj koordinaciji i timskom radu svih zaposlenika te dugogodišnjem iskustvu. Iako su vrući ljetni dani najčešće noćna mora za uredništvo i novinare, u Slobodnoj Dalmaciji priča je potpuno suprotna.

Posjećenost obara sve rekorde, pa je tako srpanj, prema DotMetrics mjerenju, donio više od 1.000.018 jedinstvenih korisnika koji su svoje vijesti pronašli upravo na portalu slobodnadalmacija.hr. To je nevjerojatan uspjeh, s čak 27 posto više jedinstvenih korisnika u usporedbi s prošlogodišnjim mjerenjem.

A kako ističe glavni urednik Slobodne Dalmacije Jadran Kapor, originalni je cilj redakcije bio da se "magični milijun" dosegne do kraja godine.

"Kad smo kao jedan od glavnih ciljeva za 2019. godinu postavili rast portala do milijun mjesečnih korisnika, mnogi su me upozoravali da je to pretjerano ambiciozan zadatak koji nije moguće ostvariti u tako kratkom roku. Cilj je bio da do milijuna stignemo do kraja prosinca, a, evo, trebalo nam je nešto manje od sedam mjeseci. Rast digitala jedan je od naših najvažnijih strateških projekata, put do milijuna nije bio jednostavan, ali je bio itekako potreban. Kad u sedam mjeseci ostvarite ono što je teško ostvarivo u dvanaest, mislim da to dovoljno govori ne samo o kvaliteti sadržaja Slobodne Dalmacije, nego i o talentu ljudi koji ga stvaraju na svim našim platformama", kaže Kapor.

Prema spomenutoj DotMetricsovoj ljestvici, osim rekordnog broja jedinstvenih korisnika, portal je ostvario i pozamašne brojke od 49.375.641 otvorene stranice i 18.788.361 zabilježenog posjeta, koji čvrsto drže visoku četvrtu poziciju među prvih deset top-portala u Hrvatskoj.

Kvalitetu sadržaja objavljenog na portalu "Slobodne" potvrđuje i prosječno vrijeme zadržavanja čitatelja u trajanju od čak tri minute i 20 sekundi. Taj je period apsolutni rekord u vremenu koje čitatelji provode na news, ali i na svim ostalim portalima.

Čovjek koji operativno stoji iza ovog uspjeha, urednik portala Slobodne Dalmacije Marin Katušić ističe kako su brojke o online čitanosti Slobodne Dalmacije još impresivnije uzme li se u obzir jedinstveni karakter koji taj medij ima.

"S milijun korisnika došli smo do samog vrha liste najčitanijih portala u Hrvatskoj. A posebno je zanimljiva i važna činjenica da je 'Slobodna' jedini medij s nacionalnim dosegom koji nema sjedište u Zagrebu. U vremenima kad je ono što se naziva lokalnim novinarstvom u velikoj krizi, kad se gotovo na dnevnoj razini gase ili značajno smanjuju lokalne redakcije, lijepo je biti iznimka na globalnoj sceni. 'Slobodna' je bila i ostat će glas Dalmacije u Hrvatskoj, istovremeno lokalna, regionalna i nacionalna, te po tome jedinstvena i izrazito važna za hrvatski medijski prostor", rekao je Katušić.