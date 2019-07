Plenković i Marić predstavili četvrti krug najavljene porezne refome: Hrvatska je turistička zemlja!; Pročitajte koje nas promjene očekuju

- Donijeli smo odluku i smanjujemo stopu PDV-a za pripremu i usluživanje hrane na 13 posto. Hrvatska je turistička zemlja, ovo je mjera koju poduzimamo kako bismo podržali razinu prihoda iz turizma, ali i kvalitetu i gestu koja i kod onih na koje se najviše odnosi zahtjeva pozitivne reakcije. Pratit ćemo efekte ove mjere - poručio je tako danas premijer Andrej Plenković na press konferenciji za medije povodom četvrtog kruga najavljene porezne refome, javlja Novac.hr.

Dodao je i kako je ključ opstanka Hrvatske pitanje demografske revitalizacije.

- Mi smo na tom području poduzeli više nego sve Vlade do sada - kazao je i ponovio kako je Vlada u 4. krugu poreznog rasterećenja odlučila mlađe od 25 godina u potpunosti osloboditi poreza na dohodak, a one od 26 do 30 godina oporezivati s 50 posto.

- To je bitno da oni koji ulaze na tržište rada, koji odlučuju hoće li otići ili ostati da dobiju u svojoj ranoj fazi aktivnog poslovnog života bolju priliku - smatra premijer.

Plenković je također naveo kako će ova Vlada u okviru porezne reforme, u sva četiri kruga provesti više od 10 milijardi kuna poreznog rasterećenja.

Povećat će se i granica da se na prihode kompanija do 7,5 milijuna kuna primjenjuje stopa poreza na dobit od 12 posto.

- To će zahvatiti 93 posto naših poduzetnika - istaknuo je premijer.

- Mjera smanjenja poreza na dohodak kod mladih zaposlenika je demografska, socijalna i gospodarska mjera, nadovezao se potpredsjednik Vlade i ministar financija Zdravko Marić.

Objavio je i da je rasterećenje poduzetnika u smanjivanju stope poreza na dobit iznosilo oko 250 milijuna kuna, takozvana "mjera za mlade" i njihov porez na dohodak oko 700 milijuna kuna, dok je smanjivanje poreza za pripremu i usluživanje hrane iznosi oko milijardu kuna.

- Želimo javno apelirati, mi kao Vlada otvaramo prostor s ovom mjerom, ali ključno je da poslodavci to prepoznaju i djeluju tamo gdje treba i povećaju neto plaće. Ovo je socijalna mjera jer ako utječe, a nadam se da će utjecati na povećanje plaća, to onda znači i dizanje kreditne sposobnosti mladih građana, kao i povećanje osnovice za obračun porodiljne naknade za mlade zaposlenice - istaknuo je Marić.

Na pitanje novinara je li ipak ta mjera diskriminatorna te boji li se da će zaposlenicima kada navrše 30 godina plaće naglo pasti, Marić je odgovorio:

- Porezni sustav ne može riješiti sve naše probleme, ali mora i treba dati neki svoj poticaj. Gledamo tome da se mladima otvori dodatna perspektiva na tragu nekih naših razmišljanja da u početnoj fazi radnog vijeka imaju određenu vrstu dodatnog stimulansa. To se može reflektirati u tom socijalnom dijelu. To je uglavnom i doba kada razmišljaju o kupovini neke nekretnine.

Zaposlenik, nastavio je Marić, može napredovati u firmi, dobiti dijete odnosno uzdržavanog člana te se niz okolnosti može promijeniti.

- Ne bih ja sad išao s time da netko s 19 godina se zaposli i definira plaću koja se onda nikada ne mijenja. Zakon o porezu na dohodak ne određuje koliku će netko imati plaću, to je na poslodavcima, a mi se trudimo da ovo bude dobar poticaj - smatra ministar financija.

Što se tiče oporezivanja duhanskih proizvoda te "poreza na šećer" ministar Marić je najavio kako očekuje da će prema kraju godine u konzultacijama s proizvođačima ići prema mijenjanjuju cijena tih skupina proizvoda.