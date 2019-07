Čak petero bivših SDP-ovaca glasalo je za Plenkovićeve ministre, ogorčeni birači im poručuju: 'Sram vas bilo plaćenici! Gnjide, prodane duše, gori ste od HDZ-ovaca'

Glasanje o novim ministrima razotkrilo je do kraja koliko 'spavača' ima premijer Andrej Plenković u parlamentu. Uz članove vladajuće većine čak petero bivših SDP-ovaca podržalo je HDZ-ove ministre i dvojicu potpredsjednika Vlade Davora Božinovića i Zdravka Marića. Dakle, ljudi koje je svojedobno na izbornu listu stavio sadašnji predsjednički kandidat Zoran Milanović, i koji su u parlament ušli zahvaljujući glasovima birača lijevog centra sad su glavni faktor stabilnosti Plenkovićeve vlade.

Nove Plenkovićeve ministre podržao je u petak Siniša Varga koji je u SDP-ovoj Vladi bio ministar zdravstva kao i dugogodišnja SDP-ovka Milanka Opačić koja je čak bila i v.d. predsjednice SDP-a nakon odlaska Zorana Milanovića, potpredsjednica stranke i Vlade. Učinio je to i bivši SDP-ov požeško slavonski župan Zdravko Ronko koji je stranačku iskaznicu vratio u svibnju prošle godine, kao i Varaždinac Mario Habek koji je SDP napustio u listopadu prošle godine. Standardno za HDZ-ov prijedlog glasao je i nekadašnji šef ureda SDP-ovog premijera - Tomislav Saucha.

Jedina od „odbjeglih SDP-ovaca“ koja se nije pojavila na jučerašnjem glasanju bila je Ana Komparić Devčić. Ona je napustila SDP u prosincu prošle godine. Ogorčeni članovi u SDP-ovim grupama na društvenim mrežama ( "Naš SDP", "Volimo SDP Hrvatske - Zoran Milanović predsjednik s karakterom 2020" itd ...) ne štede uvrede na račun svojih bivših kolega.

Evo nekih od 'pristojnijih' komentara:.

„Pljunuli ste na sebe sram vas bilo plaćenici“

„A Bernardić ih ponovno pokušava vratiti u SDP......... Takvim izdajicama nema mjesta u našoj stranci“

„Bilo tko od ovih smradova ne smije se nikad više približiti SDP-u“

„Prodane duše“

“Jeftino ste prodali obraz 'žetončići"

„Ogavno, gnjusno amoralno kako ih nije sram hodati po cesti.“

„Ronko je na tajnom zadatku i spašava HDZ ovu većinu kako bi spasio SDP od koalicije sa HDZ-om. Druže Ronko, tvoja žrtva neće biti zaboravljena“

"Gnjide!"

"Nikad niste ni bili SDP-ovci u duši nego borci za dobre plaće, za lagodniji život i saborske mirovine“

„Guzič… bez stava i morala“

"Je li se isplatilo prodati obraz jadnici?"

"Od HDZ-ovih lupeža gori su samo oni koji im služe i održavaju ih na vlasti"

"Šta je to Miki dao da ste pljunuli i na sve nas koji smo vam omogućili da postanete ministri? Pobacajte ogledala po stanu, jer ono šta vidite u njima nije probavljivo!"

"Gadljivo do boli“

"Vargi je oprošteno. On je toliko daleko od socijaldemokracije da se normalan član SDP-a s pravom pita gdje je njega Zoka pokupio?“