U raspravi o novim ministrima Grbin isprovocirao Plenkovića: Nikada neću dopustiti da se mojoj Vladi lijepe etikete koje imaju veze s korupcijom

Na izvanrednoj sjednici Hrvatski sabor bi trebao izglasati sedam novih ministara i dva potpredsjednika u hrvatskoj Vladi. Tomu će prethoditi sjednice sedam matičnih saborskih odbora na kojima premijer Andrej Plenković predstavlja kandidate za nove članove svoga kabineta, uživo prenosi Jutarnji list.

12:08 I dalje je u tijeku rasprava na Odboru za Ustav, poslovnik i politički sustav.

Arsen Bauk pitao je ministra unutarnjih poslova: "Hoćete li učiniti sve da se postave ploče na institucijama i jedinicima lokalne samouprave? Moja frustracija je što sam kao ministar u samo jedno mjesto uspio nametnuti postavljanje dvojezične ploče."

Božinović mu je odgovorio: "Angažirat ću se oko odluka Ustavnog suda. Čestitam vam što ste se angažirali. Treba ozbiljno proučiti sve te dokumente i shvatiti smisao, sve to treba raditi to kroz dijalog i tu vidim najveći prostor svog angažmana, neću se skrivati iza nekih drugih odluka.

11:50 Odbor za poljoprivredu podržao je buduću ministricu Mariju Vučković.Nakon što je Hrvoje Zekanović bio nezadovoljan što ne može premijeru postaviti pitanje na Odboru za Ustav (jer nije član odbora pa mora čekati), slična situacija je i na Odboru za poljoprivredu s Gordanom Marasom koji je napustio sjednicu, javlja N1.

11:25 Što se tiče odnosa MUP-a prema zahtjevima pučke pravobraniteljice koja proziva MUP da im uskraćuje odgovore na pitanja o kršenju ljudskih prava u nekim konkretnim slučajevima DavorBožinović tvrdi kako nema pitanja na koje pučka pravobraniteljica nije dobila odgovor, nema dokumenta koji nije dobila, ali nema osnove da itko traži ulaz u informacijski sustav bilo koje institucije.

Objašnjenje što Hrvatska sve treba učiniti oko ulaska u schengenski režim iznervirala je SDP-ova Ranka Ostojića:

„Zabrinjavajuće je koliko ne poznajte činjenice, to je zabrinjavajuće za sigurnost RH. Akcijski planovi doneseni su 2015. I sve što je napravljeno, napravljeno je u skladu s propisima. Ne demantirate da je vojska uhvatila preko tisuću migranata, sigurno nisu postupali u skladu sa zakonima. Postoje međunarodne konvencije – u postupku se utvrđuje je li netko zaslužuje međunarodnu zaštitu. Odvraćanje ne postoji, pushback ne postoji po zakonima. Vi kažete da netko ne govori istinu, gospođa Kitarović ili vi. Kažete da postoje osobe koje su 40 puta uhvaćene, ali one su vraćena bez zapisivanja, bez postupka u BiH. To je nezakonito. Morate provesti postupak i vratiti ljude nazad po preoceduri. Glupost s izjavom da su se Grčka i Italija izborile da ne budu prve zemlje ulaska nego su sad to Hrvatska i Mađarska – to je nevjerojatno da vi to možete izjaviti kao osoba koja želi biti potpredsjednik Vlade“, nabrajao je Ostojić, na što se Božinović branio:

„Ja ne govorim o 270 mjerila, a vi o pitanjima, to nije isto. Dakle, prva netočnost. Kažete da 15 posto imigranata ni za vašeg mandata nisu imali dokumente, 2015. i 2016. Vi ste ih puštali preko zelene granice, mi ih ne puštamo, to je temeljna razlika! Ne govorimo o istom fondu. Ja kad govorim o milijardi kuna koje niste vidjeli to nije taj fond – to je za azil i migrante. Jasno mi je da ne možete razumijete jer to niste vidjeli. Što sad da radim – nisam ja kriv.“

10:40 Na Odboru za Ustav nastavljena je rasprava o budućim potpredsjednicima Vlade, Mariću i Božinoviću, te o ministru uprave, Ivanu Malenici, a premijer Plenković otišao je na Odbor za poljoprivredu gdje prestavlja Mariju Vučković, kandidatkinju za obavljanje dužnosti ministrice poljoprivrede.

10:35 U jednom trenutku premijer Andrej Plenković se dignuo i poručio da mora otići, no to se nije svidjelo svim zastupnicima. Zastupnik Robert Podolnjakinzistirao je da premijer Plenković ostane do kraja rasprave kako bi mogao odgovarati na pitanja.

- Morate dopustiti da svaki član odbora pita premijera, rekao je. Reiner mu je rekao da je to mogao učiniti i da premijer mora otići na druge sjednice.

- Mi smo uviđavni i nismo vas htjeli ovdje držati nekoliko dana. Zahvaljujem i vidimo se kasnije', rekao je premijer pojasnivši da mora otići i na sjednice drugih saborskih Odbora.

10:15 SDP-ov zastupnik Peđa Grbin je na početku rasprave istaknuo kako je pažljivo slušao premijera kada je predložio ministre.

- On nama nijednom riječju nije objasnio zašto smo mi ovdje. Hoće li reći i jednu jedinu riječ o tome zašto su Kuščević, Tolušić i Marić otišli iz Vlade. Zašto smo mi danas ovdje?, zapisao je Grbin nakon čega je uslijedilo Plenkovićevo izlaganje:

- Pojasnio sam javnosti razloge rekonstrukcije Vlade, želio sam da neopterećeni nastavimo u interesu hrvatskih građana provoditi naš program. U jednom trenutku sam procijenio kakvi su politički potezi potrebni da Vlada ostvari cilj, ne ulazeći i ne prejudicirajući odgovornost bilo kojeg od ministara, niti ja niti vi nismo sud da donosimo kategorićne zaključke je li netko prekršio zakon.

Stvarate atmosferu da je netko kriv. Ja to nikada neću reći, svjestan sam političkog konteksta u kojemu Vlada radi. Nikada neću dopustiti da se mojoj Vladi lijepe etikete koje imaju veze s korupcijom. Možete nas politički voljeti, mrziti, kao neki koji tu sjede, odgovorio je Plenković.

Peđa Grbin nije bio zadovoljan odgovorom te je nastavio napad na premijera.

- Nisam vam ja zalijepio tu etiketu, nego Kuščević, on vam je zalijepio etiketu korupcije, Tolušić, gospođa Žalac, Marić. Dajte mi recite za takvu priliku da za 50-tak eura po kvadratnom metru kupim atraktivno turističko zemljište, poručio mu je Grbin.

Premijer je potom ponovno odbacio tezu o etiketi korupcije.

- Neću vam dopustiti da nam zalijepite tu etiketu, što se tiče pojedinih slučajeva, to će utvrditi netko drugi, ne vi, političke odabire donosim, kao i za rekosntrukciju vlade, u općem interesu hrvatskog društva i u naporu da ojačamo vrijednosni sustav, angažirano radim na dobrobiti Hrvatske, rekao je Plenković nakon čega je nastavljena rasprava.

Predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković stigao je u nešto iza 8 sati u Hrvatski sabor gdje bi tijekom dana na sjednicama saborskih odbora trebao predstaviti kandidate za ministre i nove potpredsjednike Vlade, piše N1 televizija.

"Nadam se da će podržati i nove ministre i ministrice i mene kao premijera", rekao je Plenković okupljenim novinarima te ponovio da Mostovo skupljanje potpisa za smjenu ministra zdravstva Milana Kujundžića nije po Poslovniku.

Pred Odborom za Ustav, Poslovnik i politički sustav raspravljat će se o predložena dva nova potpredsjednika Vlade - ministra unutarnjih poslova Davora Božinovićate ministra financija Zdravka Marića. Na istom će se odboru raspravljati i o novom ministru uprave Ivanu Malenici, koji dolazi na mjesto Lovre Kuščevića koji je podnio ostavku.

Na Odboru za poljoprivredu premijer Plenković predstavit će svoju kandidatkinju za ministricu poljoprivrede Mariju Vučković, a potom će se na sjednici Odbora za regionalni razvoj i fondove EU raspravljati o novom ministru regionalnog razvoja Marku Paviću, dosadašnjem ministru rada i mirovinskog sustava koji nasljeđuje razriješenu Gabrijelu Žalac.

Na zajedničkoj sjednici Odbora za europske poslove i Odbora za vanjske poslove zastupnici će raspravljati o novom ministru vanjskih i europskih poslova Gordanu Grliću Radmanu, koji će na mjestu ministra vanjskih i europskih poslova zamijeniti Mariju Pječinović Burić koja odlazi na dužnost glavne tajnice Vijeća Europe.

Zajedničku sjednicu održat će i Odbor za obitelj, mlade i sport te Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku, koji će raspravljati o predloženoj ministrici demografije, obitelji, mladih i socijalne politike Vesni Bedeković.

Potom će na sjednici Odbora za gospodarstvo biti predstavljen premijerov kandidat za ministra državne imovine Mario Banožić, koji zamjenjuje Gorana Marića koji je u ponedjeljak podnio ostavku.

Posljednji je sazvan Odbor za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo koji će raspravljati o predloženom novom ministru rada i mirovinskog sustava Josipu Aladroviću.

Svakoga od novih članova predstavit će premijer Plenković, no u raspravama vjerojatno neće sudjelovati zbog velikog broja odbora koji zasjedaju.

U 17 sati trebalo bi početi izglasavanje novih ministara na plenarnoj sjednici, a oporba bi svoje kritike i nezadovoljstva mogla demonstrirati traženjem stanki, pa se očekuje da bi se i glasanje moglo odužiti.

Odmah nakon izglasavanja novi ministri i potpredsjednici Vlade trebali bi položiti prisegu.