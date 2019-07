Čitajte u 'Slobodnoj Dalmaciji'

NA BRODU U ATLANTIKU POGINULA DVOJICA POMORACA IZ METKOVIĆA I PLOČA Smrt je vrebala u tanku

Pomorci su stradali kad su se spustili u brodski tank tzv. sivih voda, pun visokotoksičnih plinova, no takav posao definiran je strogim planovima.

POTRESI U HDZ-u NAKON PROMJENA MINISTARA Plenković vjeruje jedino 'velikom trojstvu'

Činjenica da su samo četvorica ljudi znala što se događa pri rekonstrukciji Vlade pokazuje koliko je veliko nepovjerenje predsjednika HDZ-a u kolege u stranci. 'Mi ostali služimo kao ukras na torti', požalio nam se jedan od članova Predsjedništva.

STRUJNA AVANTURA OD SPLITA DO ZAGREBA Šest sati smo vozili, a sedam punili.

Putno računalo izbacilo je podatak da smo u 13 sati vozili efektivno šest sati i 10 minuta, da smo prevalili 476 kilometara, uz prosječnu brzinu od 77 kilometara na sat i uz potrošnju od 28 kWh/100 km.

KETAMINSKA POŠAST ŠIRI SE JADRANOM Britanski dileri zavladali festivalima

Nakon što su zadnjih godina pokorili Istru i Zrče drogom koja se koristi kao anestetik za životinje, ovog ljeta 'napali' su i Split, no i naša policija je bila spremna.

SNIMANJE NOVOG FILMA Salma Hayek u Splitu kao beskućnica

U znanstvenofantastičnom filmu 'Bliss' redatelja Mikea Cahhila, uz Salmu, koja glumi beskućnicu, pojavit će se i Owen Wilson.Nakon snimanja u Splitu filmska ekipa prebacit će se na jug Dalmacije, na dubrovačko područje.

U ČAST PELJEŠKIH TEŽAKA Prvi hrvatski muzej vina

- Lakše je baviti se turizmom nego motikom. No, turizam nas jede, on je predator, neprijatelj poljoprivredi. Umjesto da bude nadogradnja, on zemlju gura u drugi plan - kaže Jozo Rabušić, prvi čovjek PZ-a 'Putnikovići'.

TEA DOLIĆ RAZBIJA PREDRASUDE I doktori se srame moje epilepsije

- Liječnici su nam kazali da za početak nikome ne kažemo o mojoj bolesti, kako se ne bi distancirala od društva. Ne znam zašto. Poslije sam shvatila da mi nije stalo do toga tko što misli, a onaj tko zbog toga ne želi biti kraj mene, neka ode - kaže Tea