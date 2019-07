Potpuno smo izgubili kompas! Pravobraniteljici smeta objava slika malih nogometaša, ali ne i 'mali ustaški dernek'. A po prstima ćemo dobiti i ako objavimo fotografje

Sjećate se one domoljubne budnice "Još Hrvatska ni propala, dok mi živimo". E, pa još nije, ali sve se radi da što brže propadne. Propast će zato što naše državne službe i naša vlast sustavno rade na urušavanju vrijednosnog sustava u Hrvatskoj.

Evo vam nekoliko najnovijih primjera. Najsvježiji, onaj da ni lijep dio hrvatskih odlikaša nije u stanju položiti ispit državne mature, upravo se provlači kroz hrvatske medije.

Problem s tim nesretnim ispitom je što se od djece tražilo razmišljanje i razumijevanje. Iz godine u godinu od njih tražimo da podatke nauče napamet, da slušaju što im se govori, a onda, odjednom, na završnom ispitu – tražimo od njih da razmišljaju i donesu ispravne zaključke.

O.K., sami smo krivi. Ove smo ih godine nasukali s tom maturom, ali dva puta zaredom to im se neće dogoditi. Ipak je tu riječ o odlikašima. Bit će zabavno kad ta djeca za nekoliko godina razmisle, povežu uzrok i posljedicu, pa se odsele u Irsku. I ne zaboravite da će ova generacija, koju smo srušili na maturi, za koju godinu izići na izbore.

Ako nastave s razmišljanjem i donošenjem ispravnih zaključaka, budući ministar uprave neće biti s Brača, nego s Filipina. Sve su prilike, još ćemo mi kukati za Kuščevićem, ali Kuščevića biti neće. Ali na njega ćemo se vratiti na kraju ovog teksta.

Dakle, iako ih je sve više, za hrvatske odlikaše ne treba se brinuti. Snaći će se oni, kad malo bolje razmisle, shvatit će da ima za njih posla i izvan Hrvatske. Ovo s maturom na kojoj se od djece iznenada tražilo razumijevanje i razmišljanje uopće nije tako loše.

Loše je što se svakog dana trudimo toj djeci biti loš primjer, što činimo sve da sustav vrijednosti urušimo do crne zemlje, baš zato da bi političari u svojim foteljama mogli živjeti vječno. Evo, dakle, tih primjera.

Nema tome ni mjesec dana, mali nogometaši iz Srinjina igrali su u Barceloni i pobijedili svoje vršnjake iz Srbije. I do tu je sve u redu. Djeca ko djeca, družila su se sa svojim vršnjacima, igrala i zasluženo pobijedila.

Sve je bilo u redu dok se trener i mudro rukovodstvo NK "Poljičanin" iz Srinjina nisu dosjetili da ne može to tek tako i da malim Srbima treba pokazati tko smo i što smo. Pa je mudro rukovodstvo okupilo djecu i nagovorilo ih da pobjedu proslave junačkim pozdravom "Za dom spremni".

Jer, da je Ante, prezime mu znate, pobijedio, Srinjine bi davno bile u Europi. Naime, u Italiji. I zato su roditelji te djece ili uprava kluba, nije sad baš jasno tko je za to zaslužan, snimili taj sretan događaj i proslijedili ga svojim prijateljima.

Da skratimo priču, mali ustaški dernek, u kojem su djeca samo predmet manipulacije, završio je u medijima.

'Izgubili smo kompas'

"Slobodna Dalmacija" objavila je, uz tekst o ovom događaju, sliku s ove snimke, ali na način da je djeci zaklonila ne samo lice, nego i klupska obilježja. Psihologinja i sveučilišna profesorica dr. Mirjana Nazor u mirovini, koja je znanstvenu karijeru u velikoj mjeri sagradila baš na problematici odgoja, izrijekom je osudila ovakvu "manipulaciju djecom" i rekla da ona pokazuje kako smo "kao društvo potpuno izgubili kompas".

Međutim, hrvatska pravobraniteljica za djecu Helenca Pirnat Dragičević nikad se nije oglasila na tu, kako struka kaže, manipulaciju djecom. Helenci Pirnat Dragičević smeta što je "Slobodna Dalmacija" objavila sliku trenera i njegovih štićenika (kojima smo zaklonili lica i klupska obilježja).

Pa je zatražila od Agencije za zaštitu osobnih podataka da ispita cijeli slučaj, da se glavni urednik očituje na to kako je mogao objaviti sliku malih nogometaša (iako im se lica zapravo ne vide). Helenci Pirnat Dragičević, naravno, ne smeta što na portalu dnevno.hr, evo i danas dok pišem ovaj tekst, možete pogledati originalnu verziju snimke na kojoj djeca viču "Za dom spremni".

Da, lica su im jasno vidljiva, klupska obilježja također, jedino što se iz uredničke opreme teksta baš ne vidi da se radi o nečem potencijalno lošem. Jer je prema vrijednosnom sustavu koji ovo društvo gradi, a pravobraniteljica i Agencija štite, ustaški pozdrav izraz najiskrenijeg domoljublja, zar ne?

Izvrsni učenici ne mogu u novine

Evo još jednog primjera koji nam govori da je, unatoč budnici, Hrvatska pred propašću.

Splitsko-dalmatinska županija je jedina županija u Hrvatskoj koja novčano nagrađuje djecu i njihove mentore za izvrsnost. Njih 180 dobilo je od župana Blaženka Bobana nagradu. Zaslužili su je. Oni su najbolje što ova županija ima, zaslužili su sliku u "Slobodnoj". Ma što sliku, zaslužili su naslovnicu.

E, ali će dobiti šipak. Jer će "Slobodna Dalmacija" od Agencije za zaštitu osobnih podataka i od pravobraniteljice za djecu Helence Pirnat Dragičević dobiti po prstima ako objavimo tu sliku.

Prije objave slike, svaki bi nam roditelj trebao dati pisanu privolu za svoje dijete. Ništa bez potpisa i pečata, dragi roditelji. Dali ste je već županu? Moguće, ali župan ne uređuje novine. Župan bi trebao poći kod javnog bilježnika, ovjeriti prijepis i onda ga lijepo isporučiti Borisu u pravnu službu, pa onda možemo dogovoriti fotografiranje.

Jednom kad ta djeca odrastu, kad shvate da se izvrsnost ne isplati, kad postanu zvijezde "Big Brothera" i "Ljubavi na selu", jednom ako se ta danas vrijedna i uspješna djeca pretvore u posvuduše, onda ćemo ih smjeti stavljati na naslovnicu koliko god hoćemo.

E da, znam, nije kriva pravobraniteljica, nije kriva Agencija, nije kriva ni naša vlast. Kriv je GDPR, europska regulativa, propisi, je li tako? E nije! Europski mediji danas objavljuju sliku djece kad god urednici smatraju da je to javni interes. To redovito rade Guardian, Daily Mail, Mirror i drugi...

I ne slažemo se da je to uvijek opravdano. Mi to često ne bismo tako radili; djecu iz Srinjina bismo uvijek štitili, ali bismo djecu koja su to svojim radom i uspjehom zaslužila objavili imenom i prezimenom i velikom slikom, ali to jednostavno nije vrijednosni sustav koji podržava ova vlast. I tako smo se vratili na hrvatske ministre. Oni, takvi kakvi jesu i tu gdje jesu, nisu uzrok, nego posljedica sustava koji smo izgradili.