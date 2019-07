Očajna maturantica ogorčena na NCVVO: Zbog bolesti sam završila u bolnici, sada neću moći upisati fakultet koji sam željela. Moj izostanak s državne mature izjednačili su s padom

Zadnjih dana portalu Srednja.hr stižu brojne ispovijesti maturanata koji su polagali državnu maturu, a među njima je i vrlo neobična situacija u kojoj se našla jedna oboljela maturantica. Usred mature oboljela je od mononukleoze i zbog bolesti neće moći upisati fakultet koji je željela.

Srednja.hr. podijelila je njezinu priču, a djevojku su zbog zaštite identiteta nazvali Petra.

Poštovani,

Moje ime je Petra, ovogodišnja sam maturantica, htjela bih podijeliti svoju priču da nadolazeći maturanti budu što pripravniji i da kritički stvore sliku o sustavu RH, ministrici Blaženki Divjak, a ponajviše priču kako su mehanizmi Nacionalnoga centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja (NCVVO) izrazito zakržljali, neprovedivi, zastarjeli, nedodirljivi, nedostižni, lažni…

Opravdani izostanak je poistovjećen s padom ispita na maturi. Navodno postoje mehanizmi kojima je fakultet primoran čuvati mjesto, ali to se ne provodi u djelo, tako sam ja nakon 12 godina, danas neisplativog učenja naglo oboljela uoči mature.

Kemiju, fiziku, biologiju sam uredno napisala, ali nakon eseja iz hrvatskog sam bila hospitalizirana, primorala sam se pisati engleski, ali let me tell you how,.. NCVVO je poslao formular bolnici u kojem se on odriče svake odgovornosti i očekuje da potpisom liječnik prihvati svu odgovornost ukoliko meni pozli.

Dakako, nijedan priseban liječnik to ne bi potpisao. Tako sam ja potpisala da se odričem svake liječničke pomoći i otišla pisati maturu. Omogućili su mi zasebnu prostoriju. Povratila sam više od 5 puta, onesvijestila se, imala vrućicu nikad manju od 39, 40.

Bili su gotovi i krvni nalazi (potresni i loši). Morala sam ostati u bolnici. Akutna infektivna mononukleoza (teški oblik), žutica, dobila dermatitis, pogoršalo se sve, jetrene game iznad 700 (manje od 100 norm.), bilirubin 250 (30 norm.).

Nakon svakidašnjeg pogoršavanja mog stanja, prebacili su me iz Varaždina u Zagreb – Fran Mihaljević, odjel 6/2. Moj odjel. Otkrili i citomegalo virus, konačno pronašli način liječenja…

Uglavnom, za matematiku su mi napisali opravdan pad i obećali čuvanje mjesta… ali tretiraju me isto poput nekoga tko nije grijao stolicu 12 godina, nekog tko je zbog lijenosti pao maturu. Primorana sam upisati ekonomiju, agronomiju…itd., a to je veoma daleko od mojih afiniteta i očekivanja.

Moji roditelji su neprestano zvali NCVVO da mi napišu opravdan pad, ali se cijeli dan nijedna osoba nije javila na telefon, administrator je bio primoran na svoju odgovornost napisati opravdan pad…

Nadalje, NCVVO nema način prisilti fakultete da čuvaju mjesto za oboljele, čak su i naveli da se mora prije najaviti (???????), bolest je nepredvidljiva. Sad su mi ostali reliqium… Nakon 10 godina, oni očekuju da je 35.000 ljudi zdravo jer ako nemaš imunitet, ne možeš na fakultet!

Prijedlozi:

1. Shvatite da je zdravorazumski nemoguće da je 35.000 ljudi otporno na sve bolesti u lipnju i srpnju

2. Upisi bi mogli biti i u rujnu, nakon provedbe jesenske mature

3. Omogućite naglo oboljelima upis na fakultet na koji su se zaslužili upisati

4. Pobogu… javljajte se na telefon!