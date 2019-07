Brkić ima novi impozantni sat od 35 tisuća kuna: kako je drugi čovjek HDZ-a od jeftinog Cubusa stigao do luksuzne ure s rijetkim dubinomjerom, koja ide pod vodu do 500 metara

Potpredsjednik Sabora i potpredsjednik HDZ-a, Milijan Vaso Brkić, još je jedan od istaknutih političara koji veliku pažnju posvećuje ručnim satovima, naravno onima malo luksuznijeg podrijetla.

U posljednjih nekoliko dana tako se na njegovoj ruci, kako piše Jutarnji list, učestalo može vidjeti jedan sasvim novi primjerak - Oris Aquis Depth Gauge Chronograph, sat čija je preporučena maloprodajna cijena 35.250 kuna.

Radi se o krajnje impozantnom komadu sata, to je profesionalni ronilački kronograf koji može ići do dubine od 500 metara i njegova je najupečatljivija značajka to što posjeduje analogni dubinomjer, nešto što je izuzetno rijetko u mehaničkim satovima.

Funkcionira ovako: rubom brojčanika proteže se cjevčica izdubljena u safirno staklo i dok se sat spušta pod valove, promjena pritiska i voda koja nadire unutra tjeraju zrak kroz cjevčicu pa se na taj način pokazuje na koliko se metara dubine vlasnik točno nalazi.

Još jedna stvar koja je upečatljiva kod ovog Orisa jest što nikako nije riječ o satu koji bi se trebao nositi uz odijelo, što Brkić redovito radi. Naime, sat nije baš oličenje diskrecije i ne može se baš lako ugurati ispod košulje - promjer kućišta mu je solidnih 48,5 milimetara, debljina kućišta je ogromnih 18,5 milimetara i težak je čak 220 grama.

Inače, prema rastu njegove kolekcije koji se može dokumentirati kroz fotografije u javnosti može se zaključiti da horološki ukus Milijana Brkića s protokom vremena postaje sve istančaniji, profinjeniji, a time, naravno, i skuplji.

Naime, u godinama prije nego što je svoju kolekciju počeo obogaćivati skupljim Švicarcima, Milijan Brkić je, piše Jutarnji list, nosio više različitih primjeraka manjeg značaja i dramatično niže cijene, kao što je, recimo, bila hrvatska marka Cubus te razni satovi koji nijednom pravom ljubitelju neće osobito podići puls.

Negdje od 2010. nadalje na njegovoj se ruci može vidjeti Breitling Chronomat Evolution, kronograf u kombinaciji čelika i žutog zlata, čija bi se cijena danas mogla kretati oko 4500 do 5000 eura. A negdje od 2015. nadalje Brkić se u javnosti počinje pojavljivati s još boljim i vrednijim satovima. Tako je, recimo, 2016. godine u Kninu nosio i Omega Seamaster Planet Ocean, sat koji trenutno nosi James Bond i čija je trenutna maloprodajna cijena od oko 42.000 kuna nadalje.