Jedan od najistaknutijih HNS-ovaca: Ispričavam se javnosti za koaliciju s HDZ-om. To nije bilo hrabro i odgovorno

Međimurski župan i jedan od najistaknutijih članova HNS-a Matija Posavec, kojeg se spominjalo kao nasljednika Ivana Vrdoljaka, gost je HRT-ove emisije Nedjeljom u 2.

Rekao je kako već dva mjeseca razmišlja o izlasku iz stranke. Objasnio je da je rastakanje počelo prije deset godina, ali da su zadnje dvije najgore.

- Vidio sam da stvari nisu dobre i treba to jasno i konkretno reći. Reći ću nešto što će možda iznenaditi sve, ali treba biti netko u HNS-u, i to ću biti ja prvi, da se treba članicama i članovima i javnosti ispričati zbog onoga što je HNS napravio prije dvije godine. To nije bilo hrabro i odgovorno. Najbolje bi bilo da su tada bili novi izbori. Stranci treba novi početak, potpuno drugačiji smjer. Ako to bude tako, tada će i moja uloga u HNS-u biti drugačija i spreman sam to preuzeti, čišće i jasnije vratiti HNS na put onako kako je to zamišljala Savka Dabčević Kučar. Ovo nije dobro - rekao je Posavec.

Na pitanje bi li HNS trebao izaći iz koalicije s HDZ-om zaključio je sljedeće.

- Razlog ulaska u koaliciju je bila kurikularna reforma, ona je u školama od 1. rujna, udžbenici su štampani i nju ništa ne može zaustaviti, to je završeno i ako smo iz tog razloga ušli nema apsolutno nikakvog razloga da sad i ne izađemo. I još jedna stvar koja će iznenaditi mnoge, mislim da Hrvatskoj ove godine trebaju parlamentarni izbori.

Voditelj Aleksandar Stanković pitao ga je boji li se sankcija u stranci jer je rekao da treba izaći iz koalicije.

- Što je bolje od odgovornosti i poštenja? Nitko mi ne može oduzeti pravo na jasan stav, nisam ničiji fikus. Moramo promijeniti stvari u politici- odgovorio je Posavec.

Ima li plan B ako ga iz stranke izbace?

- Nikad nisam bio ničija sjena ili fikus i uvijek sam govorio ono što mislim. Ovo treba biti upozorenje svima da shvate da moramo promijeniti stvari u politici. Kad govorimo o rekonstrukciji Vlade, ti novi izbori znače vratimo mandat građanima, neka kažu je li sve što se događa dobro ili nije, rekao je Posavec.

Upitan o pozivu Radimira Čačića u Reformiste, ali i o pozivima iz SDP-a, Posavec kaže da misli da neće biti izbačen iz HNS-a.

- Ako me i izbace, bit ću nezavisni župan i imam svoj posao tako da zasad ne razmišljam o tome, a nema službenih kontakata s jednima ni s drugima - izjavio je.