Penava: Situacija u Vukovaru nije zrela za nadograđivanje ljudskih prava jer zaboraviti ne možemo

Vukovarski gradonačelnik Ivan Penava u nedjelju je na konferenciji za medije je govorio o odluci Ustavnog suda koja se tiče ostvarivanja prava nacionalnih manjina u Vukovaru, a koja se konkretno odnosi na uporabu srpskog jezika i ćiriličnog pisma u tom gradu.

Srbi u Vukovaru dobivaju veća prava na upotrebu jezika i pisma nacionalne manjine, ali i dalje ostaju ograničenja zbog 'još uvijek živih posljedica velikosrpske agresije'

Podsjetimo, Ustavni sud je na sjednici od 2. srpnja prihvatio četiri godine star zahtjev za ocjenu ustavnosti Statuta Grada Vukovara. Zahtjev je podnio saborski Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, i to u kolovozu 2015. godine. Odlukom Ustavnog suda ukinut je članak 5. Statutarne odluke i to u dijelu koji se odnosi na prava vijećnika Gradskog vijeća Grada Vukovara iz reda pripadnika srpske nacionalne manjine o korištenju materijala na srpskom jeziku i ćirilici, ali tek kada to zatraže u pismenoj formi. Nakon ove odluke Ustavnog suda na usmeni zahtjev se moraju osigurati na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu svi materijali za sjednicu Gradskog vijeća, te svih zapisnici sa sjednica bez ikakvih ograničenja.

Ustavni suci ukinuli su i članak 6. Statutarne odluke u dijelu koji se odnosi na prava građana pripadnika srpske nacionalne manjine tako da im se na usmeni zahtjev (a ne pismeni kako je bilo propisano) bez ograničenja (dakle bez postojanja pravnog interesa) mora osigurati dostava prijepisa na srpskom jeziku i ćirilici za cijeli ili zatraženi dio izvornika pojedinog predmeta, propisa, akta ili isprave, odnosno tiskanje dvojezičnog obrasca.

Penava je na konferenciji između ostalog pokušaj uvođenja dvojezičnih ploča za vrijeme Vlade Zorana Milanovića nazvao nerazumnim, a istaknuo je kako Vukovar nije spreman za to i neće biti spreman sve dok svi oni koji su taj grad razarali ne budu za to osuđeni te dok stradalnici ne dobiju pravdu koju čekaju već 28 godina, prenosi Jutarnji list.

- U gradu Vukovaru smo mukotrpnim radom svih građana i političkih aktera na vukovarskoj sceni postigli određen stupanj snošljivosti, komunikacije i suživota. Nažalost, taj proces je značajno ugrožen nerazumnom odlukom i nasilnim pokušajem uvođenja dvojezičnih natpisa u Vukovar koji je pokušala provesti Vlada Zorana Milanovića. Shvatili smo na teži način da se stvari ne smiju lomiti preko koljena. Tako osjetljivim temama, posebno u Vukovaru, potrebno je prići jako obazrivo. Provođenjem nečijih zamisli na silu ugrožavamo samu bit i zakona, i suživota i prava, većina, manjina i svih drugih. Očuvanje mira i stabilnosti u Vukovaru je preduvjet normalnog života u ovom gradu, napretka ovoga grada. Promišljeno biramo poteze kako ne bismo narušili tu stabilnost, rekao je Penava.

- Osobnim primjerom sam ove godine na pravoslavni Uskrs posjetio i crkvu svetog Nikolaja. Primjerom sam htio pridonijeti razumijevanju i toleranciji, sa sugrađanima pravoslavne vjeroispovijesti sam proslavio pravoslavni Uskrs. Ustavnom sudu se zahvaljujem na razumijevanju koje iskazuje prema Vukovaru, međutim, uz razumijevanje njihove odgovornosti, moram spomenuti i zbog javnosti, ali posebbno zbog građana Vukovara i podsjetiti na neke činjenice. Sukladno svim božjim, ljudskim zakonima, u svemiru i u svijetu oko nas postoji nekakav red. Postoji red i u našem Ustavu. Temeljna vrijednost je ljudski život, ljudska sloboda i dostojanstvo. Sve to je bilo definirano prije rata 1990. godine i RH i danas jamči svima ta temeljna ljudska prava, rekao je Penava.

- Do narušavanja tih prava je, nažalost, došlo uslijed velikosrpske agresije na Hrvatsku, kada su Vukovarci masovno ubijani, mučeni, zatvarani, ponižavani, silovani. To je bilo davne 1991. godine. Hrvatska država nije mogla zaštititi od toga zla. To je bila cijena uspostave te države. Spomenut ću logoraše srpskih koncentracijskih logora... Što smo kao država tim ljudima osigurali u ovih 28 godina? Gdje su ustavna prava tih ljudi, silovanih žena, članova obitelji poginulih i nestalih branitelja... Ako je itko u ovoj državi obespravljen, onda je to jedna ogromna većina koja i dan danas živi u Vukovaru i uglavnom u tišini čeka tu pravdu noseći svoj ogroman križ, ustvrdio je Penava.

- Bez ijednog trenutka dvojeći ili želeći bilo kome uskratiti bilo kakvo pravo, moram pozvati na temeljne odredbe Ustava, na božje i ljudske zakone i na zdrav razum, koji govore o tome da se prvo rješavaju temeljna pitanja, da je prvo na redu valjda 1991., a tek onda neka prava koja nisu temeljna prava i koja se potražuju od 2016., 2017. ili 2019. godine. Moj je stav: situacija u Vukovaru nije zrela i neće biti zrela za iskorake u bilo kojem smjeru koji će značiti nadograđivanje ljudskih prava... ne zato što smo mi neljudi i to ne želimo, nego jer pustiti i zaboraviti ne možemo, a nepravdu se zna kako možemo ispraviti: pravednim odnosom, pravednim kaznama i osuđivanjem odgovornih za ono što se dogodilo. Dok se to ne dogodi, nemam se potrebu ni snagu ni ispričavati nekome tko čeka u redu, rekao je gradonačelnik Vukovara.

- Ako stradalnici Domovinskog rata 28 godina čekaju na pravdu, e pa onda u ovoj državi u kojoj se kunemo u Domovinski rat i u branitelje i u Vukovar, onda doista shvatite da svi drugi morate čekati dok naši ljudi ne naiđu na pravdu i dok Vukovar ne nađe svoj mir. A naći će ga kad oni koji su ga tuklli i razarali budu za to i odgovarali, rekao je Penava.