Čitajte u 'Slobodnoj Dalmaciji'

GENIJALNO RJEŠENJE IZ OMIŠA Izbrisali pješačke prijelaze da bi smanjili prometne gužve

Na inicijativu policije i Grada Omiš, za ‘struganje’ pješačkog prijelaza splitski Građevinski fakultet izradio je Prometni elaborat, a suglasnost su dale i Hrvatske ceste jer se radi o državnoj cesti. Neupućene, koji i dalje prelaze cestu, dočeka policija i naplaćuje im kazne.



DINKO MEŠIN IZREKAO JE DOSAD NAJTEŽU KAZNU ZA SMRT U PROMETU Sudac koji ništa ne prašta

Splitski sudac nekidan je presudio 10 godina bivšoj HAC-ovki za smrt studentice, što je najteža sankcija izrečena u Hrvatskoj za takva djela. Prednjači i u drugim slučajevima, a 95 posto njegovih presuda je potvrđeno.



BURA NA SVEČANOJ SJEDNICI U NEREŽIŠĆIMA 'Oporbo, buuu, sidi doli...'

Vladajući iz našeg malog mista ušutkali oporbenjake, pa složno slavili Kuščevićeve uspjehe. Vijećnik Šime Tomičić pokušao je pročitati govor o štetnosti šutnje kad je riječ o nepotizmu i kriminalu, ali je spriječen, pa ga je ispred zgrade pročitao okupljenim novinarima.



KAKO JE GORAN FISTONIĆ SPASIO PSA ZORA Prelili ga katranom i ostavili da skapa

Dehidriranog, s otvorenim ranama po tijelu, psića je pronašao Omišanin Gordan Fistanić, dao mu ime Zoro po maskiranom osvetniku i zajedno sa članovima svoje obitelji pobrinuo se da preživi, a danas su nerazdvojni prijatelji.



AVANTURA ŽIVOTA ZADRANA ŠIME I YVETTE Proputovali smo 11 zemalja za nula kuna

Četiri su mjeseca krvavo radili u glavnom gradu Novog Zelanda Wellingtonu, nisu izlazili niti trošili na nepotrebne stvari. Cilj pred njima bio je jasan: zaraditi što više, potrošiti što manje i nakon toga uživati punim plućima! "Nakon četiri mjeseca rada imali smo dovoljno da proputujemo sve što smo htjeli! A nakon 15 mjeseci putovanja, vratili smo se kući sa 40 tisuća kuna", pričaju njih dvoje.



TORCIDAŠI KOJE JE PRATILA UDBA Bili smo školarci, a državni neprijatelji

Od nas školaraca Juga je napravila neprijatelje države. Zato je i propala - pričaju Saša LJubičić i Tonči Prlac Prle otkrili da ih je prije 30 godina pratila Udba, a sve zbog Torcide. Tonči Prlac: "Prvi put me privelo s 13 i pol godina. Imao sam samo zastavu na kockice, i to plavo-bijele, Hajdukove boje, ništa vezano uz šahovnicu." Saša Ljubičić: "Na saslušanju sam morao napisati sve što sam pjevao. Kad sam pisao riječi himne, da ‘svoj narod Hrvat ljubi’, inspektor je bio šokiran da takvo što uopće postoji. Spasio me njegov kolega koji je rekao da tako stvarno u himni i piše."



ČINJENICE O ULTRI Pojedu i popiju 16 milijuna kuna

Čak 40.000 posjetitelja dnevno na stadionu, 140 nacija, najviše Španjolaca i Australaca... Osnivač hrvatske Ultre Joe Bašić kaže o budućnosti festivala: “Američki vlasnici su uvjereni da će naš europski festival postati najveći Ultra festival na svijetu, no ovo će svakako zahtijevati nove hotele, luksuzni smještaj i svu potrebnu infrastrukturu za dodatnih 20.000 posjetitelja."



DOKUMENTARAC O VELIKOM OLIVERU 'Boris mi je reka zašto se boji pivat'

"Kad na Facebooku otvoriš čovika na sliku, ne vidiš ga i ne možeš osjetit koja je to osoba. Ljudi danas razgovaraju preko tipki! I tako se polako gubi emocija..." Tako u svojim posljednjim dokumentarnim snimkama govori glazbenik kojega su voljeli milijuni, a on im uzvraćao onako kako je najbolje znao - pjesmom. Nastale su za vrijeme i uoči slavljeničkog Dragojevićeva koncerta ‘Oliverovih 70’ u zagrebačkoj Areni.