USKOK provjerava ministra Gorana Marića! Pod povećalom su njegovi poslovi s nekretninama, kupoprodaja stanova i uloga u obnovi dijela franjevačkog samostana

Nova TV javlja da ministra državne imovine Gorana Marića provjerava USKOK.

Pod povećalom policije, ali i tužitelja njegovi su poslovi s nekretninama, kupoprodaja stanova i Marićeva uloga u obnovi dijela franjevačkog samostana u Zagrebu, koji je prije osam godina pretvoren u studentski dom. Pokrenuli su izvide, javlja Dnevnik.hr.

Isti izvor navodi kako je USKOK od policije zatražili da prikupi i dostavi dokumentaciju i pročešlja Marićeve poslove.

Jutarnji list je danas objavio kako je Marić bivšem šefu, u čijem stanu živi njegov sin, omogućio otkup atraktivnog terena.

On je u svibnju ove godine tvrtkama povezanima sa svojim bivšim šefom Željkom Udovičićem, vlasnikom grupacije u čijem stanu živi ministrov sin, prodati nešto više od 13 tisuća četvornih metara državnog zemljišta u zoni u kojoj je dozvoljena gradnja turističkog naselja, uz more u Dubrovniku, i to po cijeni od 5,092 milijuna kuna.

Mediji već mjesecima pišu o Marićevim transakcijama s nekretninama.