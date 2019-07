Navala na Kolindinu fotelju: već sada je duplo više kandidata nego prije pet godina; Macan tumači otkud takva hiperinflacija: Računaju da se i njima može dogoditi efekt Slovačke i Ukrajine

Do predsjedničkih izbora ostalo je nešto više od pet mjeseci, a već imamo poplavu kandidata koji žele osvojiti Pantovčak.

Devetero ih je dosad istaknulo kandidature što je, već sad, dvostruko više nego prije pet godina kad se u predsjedničku utrku uključilo samo četvero političara - Ivo Josipović, Kolinda Grabar Kitarović, Ivan Vilibor Sinčić i Milan Kujundžić.

Najnoviji kandidat koji želi zamijeniti Kolindu Grabar Kitarović je nekadašnji Mostov ministar, nezavisni zastupnik Vlaho Orepić, a prije njega istu su želju iskazali i Dalija Orešković, Katarina Peović, Tomislav Panenić, Zoran Milanović, Ivan Pernar, Miroslav Škoro i Mislav Kolakušić.

U kolovozu se očekuje kandidatura aktualne predsjednice.

- Nisam zabavljač, nisam ni pjevač ni stranački glumac, ni reality show političar. Građanin sam, sportaš, vojnik, a prije svega hrvatski branitelj od prvog do zadnjeg dana Domovinskog rata. Iza moje kandidature ne stoje stranačke ni poslovne interesne strukture.

Stojim ispred vas s vlastitim imenom i prezimenom i onim što jesam s uvjerenjem da Hrvatska može i treba postati bolje društvo - predstavio se Orepić, dodavši kako su stranke koje su dosad vladale kandidature za predsjednika bez imalo srama koristile samo za unutarstranačke obračune i konzultantsko-lobističke projekte.

Zasad u utrci imamo dvojicu bivših Mostovaca Orepića i Panenića, kad u Mostu procijene da im je to najbolje kandidaturu će objaviti i aktualni lider stranke Božo Petrov. U kuloarima se spominje i mogući SDSS-ov predsjednički kandidat, sveučilišni profesor Dejan Jović.

Za kandidaturu je potrebno 10.000 potpisa građana, a to se dosad mnogim anonimnim kandidatima pokazalo nemogućim. Ovima koji su dosad najavili kandidature vjerojatno će to poći za rukom, a tek nas čeka navala potpunih autsajdera i bizarnih likova.

Pantovčak se zadnjih godina estradizirao kao nikad prije pa će se tu uključiti i mnogi željni pet minuta slave kao i oni koji procjene da će im medijska pažnja biti odskočna daska za daljnju karijeru.

Nekadašnji savjetnik premijera Andreja Plenkovića, marketinški stručnjak Krešimir Macan očekuje hiperinflaciju kandidata.

- Već neko vrijeme imamo situaciju da velike stranke nužno nemaju kandidata za ključne pozicije - sjetimo se Anke Mrak Taritaš koja je bila kandidatkinja i SDP-a za gradonačelnicu Zagreba, kao sto je to sada Zoran Milanović za predsjednika RH.

Dakle, postoji određena kadrovska kriza u velikim strankama, koju prati razočarenje birača u politiku. Već imamo par ciklusa gdje su nezavisni kandidati napravili dobre rezultate i očito postoji uvjerenje da se duopol najvećih stranka može probiti - tumači Macan.

U prilog tome ide i podatak iz istraživanja da HDZ i SDP već neko vrijeme u zbroju ne prelaze 50 posto, što znači da svaki drugi birač u Hrvatskoj traži treću opciju.

- Na zadnjim izborima imali smo Sinčića i Kujundžića koji su ulazili u taj slobodan prostor, a danas su tu Kolakušić, Škoro i svi ostali. Dodatna motivacija pojedincima je i dojam da zemlja ide u krivom smjeru i da je krajnji trenutak da se nešto promijeni za našu budućnost – veli Macan.

Računaju da se i njima može dogoditi efekt Slovačke i Ukrajine, gdje su kandidati izvan visoke politike odnijeli pobjede jer su birači željeli istinski preokret i promjenu.

- Pritom ne treba zaboraviti da je predsjednica Slovačke bila dugogodišnji aktivist za ljudska prava, a ukrajinski predsjednik zabavljač koji se proslavio imitiranjem i kritiziranjem političara. Nisu, dakle, pali s Marsa, niti banuli na neviđeno, a to je upravo taj obrazac - ističe Macan.

Hrvatska je u vrlo specifičnom ciklusu, održavaju se europski, predsjednički i parlamentarni izbori u manje u godinu i pol dana i dio kandidata računa iskoristiti predsjedničke izbore za pozicioniranje na parlamentarnim.

Računaju i na medijski prostor kroz sučeljavanja.

- Kad je broj kandidata veći od šest, jako je teško organizirati sučeljavanja. To neće biti moguće u prvom krugu, osim ako ih ne organiziraju prije same kampanje – kaže naš sugovornik i podsjeća kako hrvatski izborni zakoni propisuju da svaki kandidat mora dobiti jednaki prostor bez obzira na to ima li u anketama 30 ili 3 posto i tada uglavnom svi elektronički mediji odustaju od masovnih sučeljavanja jer nisu zanimljivi gledateljima i slušateljima.

- I to treba mijenjati jer se tako ubija kampanja i motivacija građana da izađu na izbore i zato bismo, de facto, kandidate prvi put mogli čuti tek u drugom krugu izbora – upozorava Macan.

Nije nepoznata ni PR strategija da se, kad kandidatima ne odgovaraju sučeljavanja, u prvi krug ubaci što više kandidata tako da favoriti prođu neokrznuti kroz službeni dio kampanje u prvom krugu.

- To se može nešto nadoknaditi kroz kampanju na društvenim mrežama, no ako je općenito kampanja umrtvljena manje su šanse za preokrete koji svi drugi kandidati priželjkuju – ocjenjuje Macan.