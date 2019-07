Tko je Ivan Malenica, budući ministar uprave: 34-godišnji dekan Veleučilišta u Šibeniku porijeklom je iz sela iz kojeg dolaze dvije velike sportske zvijezde, a prije dva tjedna postao je otac

Bračanina Lovru Kuščevića na mjestu ministra uprave premijer Andrej Plenković zamijenit će 34-godišnjim Ivanom Malenicom, aktualnim dekanom Veleučilišta u Šibeniku.

Ivanu Malenici među prvima čestitao - SDP-ovac: On je moj prijatelj iz školskih dana, želim mu puno sreće u obavljanju dužnosti ministra uprave

Plenković iznio ime potencijalnog nasljednika Lovre Kuščevića, radi se o pravniku iz Šibenika: To je mlad čovjek koji se razumije u pitanja uprave. Mislim da je odličan izbor i da je osvježenje

- Odlučio sam da za novog ministra uprave predložim Ivana Malenicu. To je mlad čovjek, pravnik, razumije se u pitanja uprave. Odličan je izbor i signal poruke o osvježenju - kazao je u četvrtak navečer Plenković novinarima dodajući da će idućih dana obaviti konzultacije i o nekim drugim mjestima u Vladi.

A tko je Ivan Malenica?

Na službenim stranicama Veleučilišta stoji da je rođen 21.srpnja 1985. godine u Šibeniku gdje je završio osnovnu i srednju školu. Na pravnom fakultetu u Splitu diplomirao je 2008. godine. Od 2013. godine student je na poslijediplomskom doktorskom studiju Pravnog fakulteta u Zagrebu, na smjeru Javno pravo i uprava.

Na Veleučilište je došao 2009. godine i to kao asistent da bi 2013. godine postao predavač kolegija Upravno pravo i Upravno procesno pravo, a tri godine poslije postaje viši predavač na istim kolegijima. Dužnost dekana obnaša od listopada 2017. godine.

Njegova obitelj rodom je iz sela Brištani, jednog od sedam sela na području Miljevaca kod Drniša iz kojeg još dolaze, primjerice poznati bivši Hajdukov golman Stipe Pletikosa i teniski trener Nikola Pilić te dosta fratara među kojima su najpoznatiji dr. fra Šime Samac i fra Ivan Krstitelj Bačić.

Otac Ante bio je dugogodišnji direktor poduzeća Ceste Šibenik d.o.o. i nedavno je otišao u mirovinu dok mu je stric Frane Malenica, jedan od osnivača HNS-a u Šibeniku aktualni direktor šibenske tvrtke Vodovod i odvodnja. Novopečeni ministar uprave je i sam odnedavno osjetio čari roditeljstva postavši otac prije petanestak dana.

Malenica bio je, inače, kandidat lokalnog šibenskog HDZ-a za državnog tajnika u Ministarstvu uprave kada je Plenković tek došao na vlast, no umjesto njega na to je mjesto zasjela Josipa Rimac nakon raspada HDZ-ove ljubavi s MOST-om. Malenica je, pak, početkom 2018. godine postao predsjednik HDZ-ovog Odbora za upravu odnosno praktično Plenkovićev savjetnik po pitanjima vezanim za javnu upravu.

- Malenica je dobio jednoglasnu potporu predsjednika stranke i Nacionalnog vijeća, on je jedan od rijetkih stručnjaka u tom polju i ima sve predispozicije. On ima javnu upravu u malom prstu i spada u novu generaciju ljudi koji bi trebali donijeti jedan pozitivan iskorak za stranku. Na području javne uprave moramo odgovoriti na brojne izazove vezano za reforme i novi ustroj. Budućnost stranke je na pomlađivanju i prirodno je i normalno da dajemo priliku mladim stručnjacima. Uvjeren sam da je Malenica najbolja osoba za to mjesto – kazao je prilikom njegova imenovanja na mjesto predsjednika Odbora za upravu Nediljko Dujić, predsjednik županijskog HDZ-a.

U jednom intervjuu Malenica je kazao da mu je životni moto - ne-napredovanje jest nazadovanje! Član je i Udruge pravnika u zdravstvu, a nakon imenovanja šefom HDZ-ovog odbora za upravu medijima je opisivao svoj posao:

- Stručni odbori HDZ-a imaju zadaću raspravljati o svim pitanjima iz njihova resora te predlagati Predsjedniku stranke konkretne mjere. Javna uprava je jedno od područja gdje se u mandatu Vlade g. Andreja Plenkovića očekuju reformske promjene koje imaju za cilj postići veću učinkovitost i transparentnost. Moja uloga predsjednika HDZ-ova Odbora za upravu očituje se tome da unutar odbora iznjedrimo kvalitetne prijedloge za promjene u području javne uprave s kojima bi išli prema stranačkom vrhu te resornom ministru - zborio je Malenica pojašnjavajući svoju ulogu.

Spomenimo i da je Malenica bio i predsjednik Mladeži HDZ-a u Šibeniku. Potvrdi li ga Sabor, postat će najmlađi ministar u Plenkovićevoj Vladi.