Brojni čitatelji zvali su nas nakon stravične nesreće u Splitu, a mi smo provjerili što kažu u vodećim taksi-tvrtkama: vozači rade i po 12 sati, sami to biraju, i nitko ih ne kontrolira

– Ne čudi me što se dogodila ova grozna nesreća na križanju Dubrovačke i Vukovarske. Nekidan me u bolnicu dovezla taksistkinja koja radi za jednog od glavnih prijevoznika u Splitu. Rekla mi je da gotovo svaki dan odradi smjenu od 12 sati, od šest ujutro do šest popodne?! Pitam se kako ti ljudi uopće mogu toliko dugo funkcionirati za volanom i uz to pratiti pozive putem mobilnih aplikacija! Kakva im je uopće koncentracija nakon 10 sati vožnje?

Pita se to čitatelj (podaci poznati redakciji, op.a.), jedan od mnogo njih koji su se obratili "Slobodnoj" nakon stravične prometne nesreće u kojoj je život izgubila djevojka.

Tko nas vozi, imaju li taksisti ijedan slobodan dan u tjednu, je li im radno vrijeme zbilja ubitačno, kakva im je dobna struktura i obučava li ih se za vožnju gradom u kojem nije njihovo prebivalište, pitanja su koja smo uputili vodećim taksi-prijevoznicima.

Iz "Cammea" nam nisu dali odgovore na sva pitanja. Uskratili su nam, primjera radi, informaciju o maksimalnom broju sati koje dnevno smiju odraditi njihovi djelatnici.

– Smjene u "Cammeu" traju u skladu sa zakonskim okvirom, a što se tiče biranja istih, kao poslodavac, redovito vozačima izlazimo u susret. Isto tako, taksisti koriste pauze, kao i pravo na slobodne dane u skladu s propisanim zakonskim okvirom. Da bi za vrijeme smjene sve prošlo kako treba, brinu se naši kontrolori, call centar koji je vozačima na raspolaganju od 0 do 24 sata, baš kao i naš inovativni sustav koji onemogućava anomalije pri poslovanju – navode iz "Cammea", ne precizirajući o kakvim je "anomalijama" riječ.

Osnovni je uvjet da vozač bude stariji od 21 godine, da posjeduje vozačku dozvolu B-kategorije, te da prije izlaska na cestu prođe temeljitu obuku u sklopu jedinstvene "Taksi akademije".

"Uberovci" o svom radnom vremenu odlučuju samostalno, jednako kao i o pauzama i slobodnim danima.

– Vozači koji voze na platformi "Uber" su neovisni, samozaposleni poduzetnici s registriranim tvrtkama ili obrtima, te su sami odgovorni za svoje poslovanje i sami odlučuju o svojim slobodnim danima. Broj sati koje netko može provesti za upravljačem reguliran je zakonom, bilo da je riječ o ugovoru o radu, odnosno zakonu o radu, ili o obrtu. Sve naše partnere i vozače tražimo da su u potpunosti u skladu sa svim hrvatskim zakonima ako žele nastaviti poslovati preko platforme "Uber" – poručuju iz "Ubera", navodeći i kako im je jedan od glavnih uvjeta, upravo zbog sigurnosti putnika i vozača, starost vozila od maksimalno sedam godina.

Najrječitiji su bili u udruženju taksista "Žuti taxi Split", koje okuplja obrtnike, uglavnom iskusne vozače. Svaki od njih samostalno određuje koliko će dnevno sati odraditi, kaže nam Siniša Đapić, potpredsjednik udruženja.

– Sve iznad osam sati je, po mome mišljenju, previše. Ako taksist ima vožnju za vožnjom, to je 25 tura, možda koja više. Zamislite vi da u jednom jutru samo triput odvezete nekoga u bolnicu, u onaj krkljanac. Umorit će vas to za cijeli dan – kaže Đapić, koji je još prije nekoliko mjeseci izjavio da će u sezoni sigurno biti sudara koje će uzrokovati taksisti zbog premorenosti, ali i brzine.

– Oni jure na lokaciju na koju su pozvani jer se mnogo puta dogodilo da im putnika ispred nosa preuzme taksi koji se tu zatekao, iako je ovaj naručio drugog prijevoznika. To je jedna od češćih situacija zbog kojih se vozi brzo. Posla definitivno nema dovoljno za svih 2000 taksista koji trenutačno posluju u Splitu, pa otud i nervoza. Dovoljno je doći u trajektnu luku kad pristiže brod – ispred trajekta se naniže barem 10 taksija, a traže se tri do četiri vožnje. Tu profitiraju oni fizički najjači, koji će na brzinu pokupiti kufere od ljudi i natjerati ih da uđu u auto – kaže Đapić.

Taksisti su, dakle, "sami svoji majstori" koji odlučuju hoće li raditi bez dana odmora u tjednu i "tući" smjene po 12 sati, dok im se oči ne počnu sklapati. Koliko su proveli vremena za upravljačem, nitko, sudeći po odgovorima koje smo dobili, ne kontrolira.

Opara čeka Butkovića Splitski gradonačelnik Andro Krstulović Opara će se navodno uskoro sastati s ministrom mora, prometa i infrastrukture Olegom Butkovićem kako bi zatražio izmjene Zakona o prijevozu u cestovnom prometu. Glavni cilj je smanjenje broja taksista budući da u Gradu Splitu smatraju kako liberalizacija taksi-tržišta, ipak, nije donijela željene rezultate.

Dubrovnik: jedan taksi na 14 građana Službeni podaci dubrovačke gradske uprave govore da je liberalizacija prijevoza putnika rezultirala s blizu 3000 taksija i sličnih vozila raznih agencija. To znači da jedno vozilo dođe na manje od 14 građana. Kao da je u Splitu 15 tisuća taksija ili 57 tisuća taksija u Zagrebu! Nepodnošljive prometne gužve postaju još veće četvrtkom i subotom, kada stižu megakruzeri, te priliku za zaradu u mutnom vide i brojni “divlji” taksisti koje, tvrde legalni taksisti, nitko ne sankcionira. Borba za svakog putnika dovodi do incidentnih situacija u kojima samo što ne rade šake ili hladno oružje. Prošli tjedan je stajalište pokraj gruške luke bilo poprište sukoba vozača. Stanje je naelektrizirano, osobito na predjelu Pila navečer, kada zapadni prilaz Gradu napuste komunalni redari. Noćne Pile odmah postaju poprište borbe vozača za svakog gosta. Na zakrčenim prometnicama nema mjesta za vozila građana, a parking se “zlatom plaća”. Grad se pokušao protiv nereda boriti dodjelom taksi stajališta ispod Minčete nedavno oformljenom Sindikatu autotaksi vozača, ali mnogo toga ukazuje na to da će tu odluku sud srušiti jer svi vozači moraju biti u istom položaju na tržištu. Predsjednik tog sindikata Robert Kulaš kaže: - Gostujući taksisti su problem. Prijevoz od Ploča do hotela “Argosy” za nepunih 5 kilometara naplaćuju 218 kuna, a 4 kilometra od Pila do Srđa i ogromnih 500 kuna. A to je cijena vožnje do Stona ili Herceg Novog! Znamo za slučaj naplate 1038 kuna od grada do aerodroma ili čak 180 kuna za 2,5 km od Pila do robne kuće Minčeta. Uz to, zabrinjava podatak da je posljednji inspekcijski nadzor 75 kontroliranih taksi-vozila utvrdio da njih 18 nije fiskalizirano te ih Porezna uprava ne može nadzirati! Rješenje su elektrovozila - Gradonačelnik Franković kaže: “Ili će se promijeniti Zakon o liberalizaciji taksi tržišta ili će gradska uprava odlučiti da taksirati mogu automobili na električni pogon”. Ako uslijede isključivo elektromobili, nema nam druge nego se prilagoditi i kupiti ih. Bit će to novo veliko opterećenje jer mnogi još otplaćuju standardno vozilo, ali smo zaključili kao udruga aplicirati za sredstva EU fondova - ističe predsjednik Udruženja autotaksi obrtnika Miše Miloslavić. Ahmet KALAJDŽIĆ

Šibenik: 'Nered je, ali izlazi se kulturno na kraj' Dok u Splitu i Dubrovniku bjesni pravi “taksi rat”, situacija se u Šibeniku doima idiličnom. Kao da između domaćih i “uvoznih” vlada politika “miroljubive aktivne koegzistencije”, kao svojedobno u pokretu nesvrstanih. - A ko više uopće zna koliko ima taksista? I tko je uopće legalan, polulegalan, divlji, tko radi na crno, a tko na bijelo? Ja to ne znam, iako sam predsjednik taksi-sekcije grada Šibenika pri gradskoj obrtničkoj komori. A nemate nigdje ni pitati, ne znaju ni u Gradu Šibeniku koliko su izdali dozvola, a ovima drugima koji rade i dolaze sa strane i upadaju preko interneta, da i ne govorim. Kako je nered svugdje, u Splitu i Dubrovniku, tako je nered i u Šibeniku. Samo mi zasad s tim neredom kulturno izlazimo na kraj - veli Ante Burazer Iličić, dodajući kako mu se više o tome uopće ne da pričati, jer se nitko od nadležnih tim općim neredom i kaosom nije htio pozabaviti. - Sada, kada smo počeli gubiti na kvaliteti usluge, a jeftiniji ne možemo biti jer imamo visoke troškove, sada su se Opara u Splitu i Franković u Dubrovniku digli da nešto naprave. U nas u Šibeniku - ni to. Valjda tako treba biti. Valjda mi u svemu moramo najprije udariti glavom o zid da bi se neke stvari počeli rješavati - kaže Iličić. Z. Pilić