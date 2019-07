Bez trunke kajanja smiju nam se u lice: Lovro Kuščević nakon ostavke može mirno leći pod tamaris, staviti ruke pod glavu i zapjevati 'Bolje živim nego ministar'

Upitan boji li se kaznenog progona, sad već bivši ministar uprave Lovro Kuščević, jutros je dolazeći zadnji put u ministarski ured novinarki N1 televizije uzvratio omiljenim pozdravom: 'Faljen Isus' i uz širok osmijeh dodao: „Ne, ne bojim se kaznenog progona!“

A što bi se i bojao. Jako dobro zna u kakvoj državi živi i kako ona funkcionira.

Bio je dio njezine vlasti od najnižih do najviših razina - njezin načelnik, ministar i uskoro i narodni zastupnik, županijski i općinski vijećnik. Njegov šef Andrej Plenković nikad nije rekao da ga je najurio zbog kriminala ili sukoba interesa, odlazi, kaže zbog 'negativne percepciji javnosti'.

Nikad dosad u Vladi nismo imali slučaj ovakvog petljanja s prenamjenom zemljišta i pogodovanjem samome sebi, a bivši ministar ne samo da nije pokazao ni trunke kajanja, ni ponudio ispriku za nekretninske marifetluke, nego je navukao masku žrtve i patnika i iznio smiješne konfabulacije o tome kako su njegovu smjenu zakuhali bjelosvjetski urotnici.

Kriva je, kaže, ljevica, kao i desničarske interesne skupine Željke Markić, a spominjao je i otok Krk aludirajući valjda na LNG terminal, aktiviste, Ruse i Vladimira Putina. Srbe i masone zasad nije spomenuo…

Pristojan čovjek bi se, nakon svega što su mediji otkrili i rastrančirali sakrio od očiju javnosti u najudaljeniju mišju rupu, ali ne i Lovro Kuščević koji samo što nije uzjahao bijelog konja i trijumfalno zaprašio na godišnji.

A kad sve zbroji i oduzme ni nema razloga za brigu. Bit će mu i bolje, nego što mu je bilo do sada. Sklonit će se s prve borbene linije u zavjetrinu Sabora i dok će njegovi kolege iz Vlade tjedan, dva u kolovozu trknuti na more, on se već idući tjedan može zavaliti pod tamaris, namazati kremom za sunčanje, prekrižiti noge i zapjevati Grdovićevu pjesmu "Bolje živim nego ministar".

Silno bogatstvo koje je Kuščević stekao ostat će neokrznuto jer su hrvatski zakoni i praksa takvi da će pravno biti teško dokazati da je zloupotrijebio svoj položaj. A već je i njegov stranački kolega ministar pravosuđa Dražen Bošnjaković to javno dao naslutiti.

Dok je živ materijalno je zbrinut, umjesto ministarske plaće od dvadesetak tisuća kuna ubuduće će dobivati onu zastupničku samo koju tisuću kuna manju, ima saborski imunitet, a prelaskom s jedne strane Markova trga na drugi s leđa će istresti sav teret ministarske odgovornosti i radne obveze svesti na minimum.

Riješio se i muka koje čekaju njegova nasljednika sa sindikalnim referendumom i donošenjem Zakon o sprječavanju sukoba interesa. Ne mora više kao politički tajnik HDZ-a glumiti Plenkovićev gromobran, a imat će i dovoljno vremena da se kao vijećnik u Splitsko-dalmatinskoj županiji i općini Nerežišća nastavi baviti koncesijama, prostornim planovima, prenamjenama u kojim se iskazao junački.

- Na kraju je ispalo sjajno, zahvaljujem vam da ste bili dio mog mandata i da ste nas dobro pratili, očekujem da ćete nastaviti u mojim idućim poslovima kao saborskog zastupnika i županijskog i općinskog vijećnika – rekao je danas novinarki N1 dolazeći zadnji dan u ured.

Dodao je i kako je uvijek izjavljivao da onog dana kad mu prvi put bude teško doći na posao, da će istog dana dati ostavku.

- Postalo je teško, ja sam jednostavno rekao neću više - patnički se izjadao.

Ni veliki dramaturg pokojni Ivo Brešan ne bi u mašti složio ovakvu grotesku kakvu nam pruža hrvatska politička svakodnevica.