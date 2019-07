Jandroković nakon sastanka koalicijskih partnera: Jandroković: Odluku o Kuščeviću HDZ je donio autonomno, ne pod pritiskom HNS-a

Predsjednik Hrvatskog sabora i glavni tajnik HDZ-a Gordan Jandroković izjavio je u utorak nakon sastanka koalicijskih partnera kako su svi suglasni da Vlada treba odraditi svoj mandat do kraja ta da je HDZ odluku o smjeni Lovre Kuščevića donio autonomno, a ne pod pritiskom HNS-a.

Međutim, ocijenio je Jandroković u razgovoru s novinarima pred Banskim dvorima, HNS je svojim postupanjem otežao cijelu situaciju jer je u dijelu javnosti njegov zahtjev za ostavkom protumačen kao ultimatum.

"HNS nas nije ucijenio, odluka je autonomna. Da smo smatrali da je Kuščević trebao ostati u Vladi - on bi ostao bez obzira što govore koalicijski partneri. Ali mi smo procijenili da je ta odluka nužna i potrebna i za Vladu i za HDZ. Ono što je učinio HNS nije bilo fer, to se mogu složiti, međutim njihovo postupanje nije utjecalo na našu odluku", rekao je Jandroković.

Na sastanku su svi koalicijski partneri iznijeli svoje viđenje aktualne situacije, kaže Jandroković, ima različitih pogleda ali svi su suglasni da mandat treba odraditi do kraja.

"Zaključili smo da mandat treba odraditi do kraja, da budemo fer i korektni jedni prema drugima, vjerujem da će biti takvo ponašanje. Istodobno, idu predsjednički izbori i parlamentarni izbori iduće godine, i svako će od stranaka u vladajućoj koaliciji pokušavati iskazati svoje specifičnosti, svoj svjetonazor i programe. To će se događati, ali postoje okviri unutar koji se to može raditi. Ako se iziđe iz tih okvira onda će sigurno i HDZ odgovoriti", poručio je.

Do petka rješenje za ministra uprave

Takvo će se ponašanje procjenjivati od situacije do situacije, a HDZ kao stožerna stranka koalicije neće podnositi korake koji nisu korektni i fer, što su već pokazali u određenim situacijama.

Jandroković je rekao da se o novim ministrima u Vladi razgovara pa vjeruje da će do petka imati barem jedno rješenje, jer ministrica vanjskih poslova Marija Pejčinović Burić ostaje u Hrvatskoj do sredine rujna.

Opovrgnuo je medijske špekulacije da je situaciju zakompliciralo to što on i predsjednik Kluba zastupnika HDZ-a Branko Bačić nisu bili upoznati sa svim planovima premijera za vrijeme njegova boravka u Bruxellesu. "Vjerujem da sam bio upoznat", ustvrdio je.

Lovro Kuščević može biti saborski zastupnik, jer taj mandat pripada njemu, a nisu se stekli uvjeti za drastično rješenje jer protiv Kuščevića nema pravomoćne presude, već se sve temelji na novinskim tekstovima, kaže Jandroković.

Ima lokalnih dužnosnika i saborskih zastupnika koji imaju puno težu situaciju od Kuščevića, pa su ostali na svojim pozicijama i tijekom istraga protiv njih, dodao je.