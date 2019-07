Kuščević na osebujan način komentirao pozadinu svog političkog pada, spomenuo je i Željku Markić

Lovro Kuščević je u svojem prvom istupu nakon što je u središnjici HDZ-a objavljeno da napušta Vladu i funkciju političkog tajnika HDZ-a iznio svoju verziju pozadine vlastitog političkog pada, piše Jutarnji list.

Baš kao i u nedavnim statusima koje je objavljivao na svojoj stranici na Facebooku, i ovaj istup je bio prilično osebujan.

- Protiv mene se ujedinila čitava ljevica, a priključila se interesna skupina koju okuplja Željka Markić - ustvrdio je Kuščević.

- Tragikomično je da je moj odlazak zapravo njihov neuspjeh jer je spriječio ono što jedni i drugi žele, a to je destabilizacija Vlade i prijevremeni izbori. Vjerujem da te skupine, ma kako one sebe nazivale, neće stati na bračkom ministru. Bit će tu još pokušaja rušenja, sve dok se ne dođe do otoka Krka - izjavio je Kuščević.