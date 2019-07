Čitajte u 'Slobodnoj Dalmaciji'

IPAK JE MORAO ODSTUPITI Kuščević dao ostavku, vraća se u Sabor

- Ministar uprave i politički tajnik HDZ-a podnio je u ponedjeljak ostavke na te funkcije, a premijer i predsjednik HDZ-a Andrej Plenković je nakon višestanog sastanka u središnjici stranke izvijestio novinare da je prihvatio te ostavke. "On se vraća u Sabor. Procijenili smo da se čini velika šteta njemu osobno, Vladi i HDZ-u - poručio je premijer Andrej Plenković. Kuščević priznaje da je odgovoran politički i da je prevelik teret Vladi, ali je istaknuo da je ponosan na svoj rad.

ČUDA KUŠČEVIĆEVIH NEREŽIŠĆA Cesta do ničega koštala nas je 30 milijuna kuna

Prometnica vijuga od parcela kojima su tadašnji općinari i načelnik Lovro Kuščević promijenili namjenu u građevinsko zemljište do mora. Ludu sreću imale su inozemne kompanije investitora koji su obećavali darovati medicinski turizam otoku Braču. Njima se i jedno i drugo potrefilo. Ne znajući da će Općina Nerežišća povećati vrijednost parcelama koje su, eto, te tvrtke kupile nekoliko godina ranije, dogodilo im se još i da je splitska Županijska uprava za ceste potrošila najmanje 30 milijuna naših kuna na izgradnju ceste praktički od tih parcela pa sve do prve uvale.

SPAS ZA OBITELJI LOŠIJEG IMOVINSKOG STANJA 'Iznajmljivači sa srcem' daju besplatno ljetovanje

Usrećili su Valentinu i njezina dva sina s teškoćama u razvoju. Nezaposlena majka svojoj djeci - obojica imaju ADHD - nije mogla priuštiti dolazak na more, no učinili su to umjesto nje dobri ljudi; ugostila ih je, i dočekala s ručkom, obitelj iz Makarske, a put im je u oba pravca platio jedan od ‘vozača velikoga srca’.

GORAN VIŠNJIĆ O NAJIŠČEKIVANIJEM FILMU DESETLJEĆA Ameri bi 'Generalu' dali Oscara

- "Ako izuzmemo Hamleta, uloga Ante Gotovine mi je najveća u karijeri - kaže Višnjić, dodajući kako je ‘General’ film koji bi, samo da je snimljen u Americi, bio najozbiljniji kandidat za Oscara.

RESTORAN DUBROVAČKE BOLNICE Nema radnika, spašavaju nas - zatvorenici

Za ispomoć u bolnici surađuju s probacijskim uredom i zatvorenicima. "S njima smo jako zadovoljni, dobri su, vrijedni, i stvarno nam dobro dođu", priča voditeljica Odjela prehrane Marina Matković. A mladog čovjeka dovesti u kuhinju zasad ostaje nemoguća misija. "Mi smo, nažalost, mirni još maksimalno pet godina. Nakon toga većina ide u mirovinu, pogon nam je gotov, neće imati tko raditi", upozorava Matković.

HAJDUK NA MALTI Riješiti sve na prvoj utakmici

Paklena vrućina na Malti teži je protivnik od domaćina. "Spremni smo, a što se tiče vrućine - kako nama, tako i njima. Odlučivat će ipak naša igra", kazao je trener "bijelih" Siniša Oreščanin.

ATRAKCIJA IZ LIKE Turisti navalili na bočice sa špiljskim zrakom

- Morali smo čak ograničiti proizvodnju. Ostalo nam je još samo nešto malo bočica u prodaji. Pazimo da ga ne potrošimo, treba ostati i nešto u špilji. Nema takvog zraka nigdje, to je čisto kao suza, bez alergena, smoga, to je zdravlje - veli Tomislav Špehar, jedan od glavnih ljudi Parka "Grabovača".

DOSAD NEZABILJEŽEN SUKOB DVOJICE BISKUPA "Tvrdi" teolozi žele Crkvu kao "kompartiju"

Da su hrvatski teolozi malo više na ulicama, a malo manje u "poznatom i provjerenom okružju", možda bi i čuli pitanja iz života. Ovako je možda lakše: iskopati rov i pucati na svakoga tko postavi pitanja koja živciraju.