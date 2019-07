U tijeku je veliko preslagivanje na političkoj sceni: predsjednica drastično gubi podršku, rejting svih izazivača raste

RTL u suradnji s agencijom Promocijom plus donosi novi CRO Demoskop, istraživanje o preferencijama kandidata u utrci za Pantovčak.

Predsjednica gubi potporu

Predsjednički su izbori potkraj godine, kandidature se već ozbiljno redaju, no aktualna predsjednica još ju nije objavila. Prema istraživanju preferencija kandidata u utrci za Pantovčak, aktualna predsjednica Kolinda Grabar Kitarović gubi potporu.

Iako Kolindu Grabar-Kitarović i dalje bira najviše ispitanika, 30 posto, aktualna predsjednica u srpnju bilježi značajan pad potpore. U odnosu na lipanj, izgubila je gotovo pet postotnih poena potpore! Istodobno, potpora ostalim protukandidatima raste.

Bivši SDP-ov premijer Zoran Milanović, koji je kandidaturu službeno objavio sredinom prošlog mjeseca, bilježi rast od gotovo 3 postotna poena i sada je na 22,3 posto. Nekoliko dana nakon Milanovića, u utrku je ušao i Miroslav Škoro, kojeg sada bira 17,8 posto ispitanika, odnosno 4 postotna poena više nego u lipnju!

Među njima su birači desnijih opcija, ali i 30 posto birača Živog zida, te 20-ak posto HDZ-ovaca kojima je Škoro očito bolji kandidat od Grabar-Kitarović.

Blagi rast vidljiv je i kod bivšeg suca Mislava Kolakušića. Njega na Pantovčaku želi gotovo 14 posto ispitanika.

Ivana Pernara, bivšeg člana Živog zida, od jučer predsjednika novonastale stranke koja nosi njegovo ime, bira nešto manje od 3 posto ispitanika.

Katarina Peović iz Radničke fronte je nešto iznad 2 posto, dok Tomislav Panenić, kojeg Most ne želi kandidirati, samostalno ne može prebaciti preko dva posto. Ostalih je 2,4 posto, a neodlučnih 7,2 posto.

Grabar Kitarović i u drugi krug s manjom potporom

Uz ovako velik broj kandidata, kojih će vjerojatno biti još i više, realnije je da će drugi krug iznjedriti pobjednika. U srazu sa Zoranom Milanovićem i Miroslavom Škorom, aktualna predsjednica u oba slučaja i pobjeđuje, ali i bilježi pad potpore!

U srazu aktualne predsjednice i bivšeg SDP-ova premijera Grabar-Kitarović bolje stoji. Bira je 53,9 posto ispitanika. Dakle, pobjeđuje, no smanjila je prednost za postotni poen u odnosu na lipanj, a gotovo tri u odnosu na svibanj.

Istodobno, nakon objave kandidature Zoran Milanović joj se približio, bira ga 41,7 posto ispitanika, gotovo tri postotna poena više nego prošlog mjeseca.

Neodlučnih je 4,4 posto što je nedovoljno da promjene pobjednika, ali dovoljno da utrka bude neizvjesna. 70-ak posto Škorinih birača u ovakom izboru glas daje predsjednici, ali gotovo četvrtina ide Milanoviću. Kolakušićevi su se podijelili, ali više ih bira Milanovića - 60 posto.

Predsjednica bolja u srazu sa Škorom

Do pobjede, i to uz identičnu potporu, Predsjednicu vodi sraz s Miroslavom Škorom. U drugom krugu s njim Grabar-Kitarović osvaja 53,9 posto glasova, a Škoro 38,1 posto. No ovdje je više neodlučnih, čak 8 posto.

Prije samo mjesec dana predsjednica je i ovdje uvjerljivije pobjeđivala. Sada je izgubila tri postotna poena, dok je toliko narasla potpora Škori. Ovakav izbor podijelio je SDP-ovce, ali više ih bira Grabar-Kitarović, baš kao i Kolakušićevi birači. Desnije opcije glas daju Škori, kao i 20-ak posto HDZ-ovaca. Što i nije čudno s obzirom na to da je Škoro bivši HDZ-ovac, a i 2008. do Sabora je došao preko njihove liste.

Zoran Milanović vs Miroslav Škoro

Predsjednica se još uvijek nije izjasnila oko toga ide li uopće u reizbor, a u slučaju da to ipak ne učini u drugom ćemo krugu birati između Škore i Milanovića. Takav ishod značio bi veliku neizvjesnost, ipak, pobjedu bi odnio Miroslav Škoro.

Glazbenika, bivšeg HDZ-ovca, konzula i doktora ekonomskih znanosti, bira 51,6 posto, dok bi pravnika, bivšeg diplomata, SDP-ova premijera i predsjednika te stranke, zaokružilo 44,4 posto ispitanika.

Neodlučnih je 4 posto, pa bi ovakva politička utakmica bila najneizvjesnija. Škoro uzima 70-ak posto glasova Grabar-Kitarović, ali gotovo četvrtina glas daje Milanoviću, dok su HDZ-ovci uvjerljivo uz Škoru.

Svi ovi podaci pokazuje trendove, ali su zapravo uvertira u pravu bitku koja se tek zahuktava. Sigurno da nisu ugodni za aktualnu predsjednicu koja kalkulira i pokušava se približiti dijelu odmetnute desnice.

Moguće je da će kandidata biti još, Milanović je dosad bio jedini jaki igrač ljevice, ali špekulira se i o drugima, u utrku namjerava i Dalija Orešković koja bi mu mogla uzeti dio potpore. Škoro će se, uz zadržavanje desnice, pokušati približiti centru, kao i ostali koji ciljaju na pobjedu, što je uvijek glavna izazov na putu za Pantovčak.

Napomena:

Istraživanje se provodi početkom mjeseca od 1. do 5. lipnja 2019. na reprezentativnom uzorku od 1.300 ispitanika CATI metodom (telefonski). Uzorak je stratificiran po županijama i veličini naselja, uz kontrolu socio-demografskih obilježja birača po spolu, dobi i obrazovanju; standardna greška uzorka: ±2,77% (za utvrđivanje rejtinga stranaka ±3,1%) uz razinu pouzdanosti od 95%