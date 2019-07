Čitajte u Slobodnoj Dalmaciji

RAZDOR MEĐU DOKTORIMA: OBVEZE IM ISTE, A RAZLIKE U PLAĆAMA OGROMNE



Liječnik koncesionar dvostruko je bolje

plaćen od kolege iz doma zdravlja

Prema Zakonu o zdravstvenoj zaštiti, koji je stupio na snagu početkom godine, određeno je da do 25 posto liječničkih ordinacija mora ostati u sastavu domova zdravlja, dakle u javnom zdravstvu, dok će se ostale privatizirati. Unatoč isteku roka, županije nisu odlučile po će se kojim kriterijima ordinacije privatizirati. Razlike po domovima zdravlja između domskih liječnika, onih koji rade za "golu" plaću, i koncesionara, su velike.



EKONOMSKI ANALITIČAR PETAR VUŠKOVIĆ:

Hrvati ne znaju gdje će s novcem,

uštedjeli su više od 200 milijardi kuna



Naš je problem što loše upravljamo društvenim bogatstvom, a državna administracija je uteg o vratu poslovnim ljudima. Da nije tako, bili bi među dvadeset najboljih država na svijetu, a ni sada nam nije loše, ma što govorili, kaže ekonomski analitičar Petar Vušković.



SLAVICA SINGER, VODITELJICA ISTRAŽIVANJA O POSLOVNOJ ATMOSFERI



Dalmatinci su najskloniji

poduzetništvu u Hrvatskoj

U Dalmaciji su se počele pojavljivati zanimljive promjene u 2017. godini, nastavile su se i u 2018., i to po više pokazatelja poduzetničkog djelovanja, pa tako poslove pokreće 2,9 puta više poduzetnika zbog uočene prilike, a ne zbog nužde.





REPORTAŽA IZ DNEVNE BOLNICE U ZABIOKOVLJU



Na pregledima u Zagvozdu nema gužve ni nervoze

Najviše pregleda imali su psihijatri, i to 473 pacijenta, pa kardiolozi 430, endokrinolozi i dijabetolozi 340, neurolozi 355, gastroenterolozi 265 i hematolozi 66 pacijenata. Pacijenti nazovu, mi zakažemo termin i do sada sve uredno štima, kaže medicinska sestra Makaranka Živka Radalj.



NA ŠTO SVE TROŠE TURISTI



Bogati gost tražio da mu mačku

privatnim avionom prevezu u Dubrovnik



Jedan gost je naručio poseban transfer od aerodroma za svog psa i to u bijeloj limuzini. Sportski nastrojeni turisti tražili su da im organiziraju odbojkaške utakmice u hotelu, zbog čega je u hotel doneseno trideset kubika pijeska.



MIRISNA RAVNICA OBITELJI ĆORLUKA



Lavanda najbolje uspijeva u Slavoniji

Odlučivši da se neće pridružiti parovima koji napuštaju Lijepu našu, Josipa i Tihomir Ćorluka odlučili su svoju egzistenciju temeljiti na uzgoju lavande. U početku su i sami bili skeptični, ipak je lavanda 'primorska kultura', ali su posegnuli za novcem iz EU izvora - i uspjeli!