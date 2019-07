Zbog mogućih grmljavinskih nevremena izdana upozorenja za gotovo cijelu Hrvatsku; Accuweather upozorava na potencijalno opasne oluje

Nedjelja je diljem Hrvatske osvanula uz prilično toplo i nerijetko sparno vrijeme, a prema najnovijoj prognozi Državnog hidrometeorološkog zavoda, velika promjena koja se najavljuje već danima stiže u Lijepu Našu tijekom dana, piše Jutarnji.

U unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu promjenljivo, pljuskova i grmljavine bit će ponegdje već prijepodne, a češće u drugom dijelu dana kada je moguće i jače grmljavinsko nevrijeme. U Dalmaciji će prevladavati sunčano, a poneki pljusak moguć je prema kraju dana, izglednije na sjevernom dijelu.

Na kopnu će umjeren, u gorju i jak jugozapadnjak poslijepodne okrenuti na sjeverni vjetar i donijeti pad temperatura zraka. Na Jadranu većinom umjereno jugo i jugozapadnjak, koje će prema večeri na sjevernom dijelu zamijeniti bura. Najviša dnevna temperatura većinom između 28 i 33 °C.

Zbog mogućih izraženijih grmljavinskih oluja DHMZ je putem Meteoalarma za Slavoniju, Baranju, sjeverozapadni dio unutrašnjosti, Istru, sjeverno primorje, Liku i Gorski kotar izdao narančastu uzbunu, a za ostatak države žutu. Narančasto upozorenje objavljuje se kada su vremenski uvjeti opasni, a žuto kada su uvjeti potencijalno opasni.

U ponedjeljak promjenljivo. U kopnenim predjelima te rjeđe na sjevernom Jadranu očekuju se povremena kiša ili lokalni pljuskovi s grmljavinom, češće u drugom dijelu dana. Na Jadranu većinom sunčano i suho. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na Jadranu jugo i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 14 do 19, na Jadranu 19 do 24, a najviša dnevna od 24 do 28, u Dalmaciji do 31 °C.

Zbog mogućih grmljavinskih nevremena žuta upozorenja su izdana za sve dijelove Hrvatske osim njezina krajnjeg juga.

U nastavku tjedna i dalje promjenljivo i nestabilno uz povremene pljuskove i grmljavinu te postupan pad temperature. Ponegdje je moguće i grmljavinsko nevrijeme te lokalno izraženije oborine.

Vjetar u unutrašnjosti umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na Jadranu u početku jugoistočni i jugozapadni, a u utorak će zapuhati umjerena i jaka bura. Osjetno svježije, osobito u unutrašnjosti.

O nedjeljnoj promjeni vremena oglasio se i ugledni globalni meteorološki servis AccuWeather.

- Predah od vrućina u većem dijelu Europe koja je bila pogođena nezapamćenim toplinskim valom doći će u obliku potencijalno opasnih oluja, piše Accuweather, kako prenosi Istramet.

- Sukob vrućeg i vlažnog zraka na označenom području pogodovat će razvoju jakih oluja. U nedjelju će se jaki grmljavinski sustavi razvijati od Hrvatskepa sve do Bugarske. Izoliranih grmljavinskih sustava može biti i na istoku Španjolske, navodi AccuWeather.

- Jake oluje bit će izolirane, no svaki sustav moći će uzrokovati lokalne poplave, tuču te razorne vjetrove, rekao je meteorolog AccuWeathera Tyler Roys. U nedjelju se glavnina nevremena očekuje u sjeveroistočnoj Italiji otkuda će se širiti na balkanski poluotok, nadodao je.

Glavne zone opasnosti u nedjelju uključuju Udine, Zagreb, Sarajevo, Beograd, Temišvar i Cluj-Napocu. Nova serija nestabilnosti za područje od juga Francuske do BiH izgledna je već u utorak, izvijestio je američki AccuWeather.