Meteorolozi zovu nevere na Jadranu, a nema nas tko spasiti! Tri od četiri broda za traganje i spašavanje su u defektu, kapetanije nemoćne...

Meteorolozi za sredinu idućeg tjedna zovu veliko nevrijeme, najavljuju da će cijelom zemljom protutnjati fronta sa sjevera, digli su sva zvona na uzbunu i izdali alarm za cijelu Hrvatsku zbog oluja praćenih pijavicama. Dakle, svi vi koji se spremate na more, pamet u glavu: provjerite prognozu, dobro privežite brodove i potražite sigurne uvale.

Naime, tijekom ljetne sezone na hrvatskoj strani Jadrana plovi između 200 i 250 tisuća raznih plovila. O sigurnosti i kontroli tih plovila, kao i sigurnosti kupača, brinu se brodovi lučkih kapetanija.

Do ove godine to su radila četiri broda lučkih kapetanija Rijeke, Šibenika, Splita i Dubrovnika, a od ove godine to radi samo brod "Šibenik" Lučke kapetanije Šibenik.

Preostala tri broda, "Vid" iz Rijeke, "Pojišan" iz Splita i "Danče" iz Dubrovnika trenutačno se ne brinu o sigurnosti plovidbe na Jadranu jer su ili u škveru, u kvaru ili nemaju posadu.

O kakvom se neredu zbog toga na moru radi, možda najbolje pokazuju nedavni primjeri.

Kad će - ne zna se

Prije dva dana gorjelo je na splitskom Marjanu. Zbog toga je dežurna posada "Pojišana", broda Lučke kapetanije Split koji je trenutačno neispravan, u akvatorij Kašjuna i Kašteleta podno Marjana poslana na gumenjaku od 3,80 metara, kako bi "očistili" plovni put kanaderu koji je trebao gasiti požar. Dvojica članova posade "Pojišana" jedva su gumenjakom po tramuntani došli do Kašjuna i onako slabo uočljivi tjerali brodice kako bi kanader mogao sletjeti na more i ponovno se vinuti u zrak.

Druga priča je s Mljeta, gdje je u četvrtak ozlijeđene turiste, koji su nastradali u nesreći katamarana "Dreamseeker", s tog otoka na Pelješac prevezao brod "Lubenice" iz sastava "Jadrolinije". Tu nije ništa sporno jer su se "Lubenice" našle tu, u blizini mjesta nesreće, i bilo je logično da oni prevezu ozlijeđene jer brodu "Danče" Lučke kapetanije Dubrovnik do mjesta nesreće na Mljetu treba sat i pol vremena. Samo, problem je u tome što "Danče" i nije mogao biti upućen na nesreću na Mljetu, jer već više od dva mjeseca nema pola posade. Da je posada kompletirana, "Danče" bi vrlo vjerojatno bio upućen na Mljet, iako tamo postoji ispostava Lučke kapetanije. No, kako se radilo o nesreći s ozlijeđenim osobama, dolazak broda "Danče" na mjestu nesreće vjerojatno bi bio nužan.

Tako je u srcu turističke sezone samo jedan brod lučkih kapetanija ispravan i on kontrolira pomorsko područje Šibensko-kninske županije. U ostalim županijama o sigurnosti plovidbe ne brine nitko, sve dok se ovi brodovi ne osposobe za svoju osnovnu zadaću traganja i spašavanja na moru.

A što je, zapravo, s njima?

Riječki "Vid" je na remontu u škveru, a ne zna se kad će remont biti gotov. Splitski "Pojišan" je neispravan čamio u splitskoj luci i bio u škveru od početka listopada 2018., a u splitsku gradsku luku se vratio početkom svibnja ove godine i gotovo dva mjeseca bio u ispravnom stanju. Prije petnaestak dana na "Pojišanu" je došlo do kvara stroja koji još uvijek nije otklonjen i brod ne može isploviti. Kada će kvar biti otklonjen nitko ne zna. Posada "Pojišana", privezana za kraj, "čuva" gradsku luku da je netko ne bi ukrao, a isplovljava u gumenjaku.

Išli na veću plaću

Posebna priča je brod Lučke kapetanije Dubrovnik. "Danče" je 1. svibnja ove godine ostao bez dijela posade, jer su ti njezini članovi dali otkaz i otišli su raditi na bolje plaćena mjesta. Naime, jedan zapovjednik broda "Danče" (brod ima dvije posade) i dva strojara otišli su raditi na vatrogasnu brodicu u Dubrovniku.

Dvadesetak dana nakon što je brod ostao bez posade, resorno ministarstvo je raspisalo javni natječaj za popunjavanje posade, koji je nedavno završen. Kako doznajemo zainteresirani za taj posao bili su na razgovorima i sad teče rok žalbe. Dakle "Danče" još uvijek stoji privezan za kraj i čeka posadu.

Tko će na pučinu kad neki brod doživi havariju, kao nedavno turska "Haksa" kojoj je voda prodrla u strojarnicu zbog čega joj je prijetilo potonuće i izazivanje ekološke katastrofe? Tko zna, možda Ministarstvo pomorstva uvede brze pedaline koje će u tren oka moći doći, recimo, do Visa ili Jabuke.

Osim brodova za traganje i spašavanje, lučke kapetanije imaju i brodice, međutim s njima nije moguće brzo i kvalitetno obavljati poslove, kao što to rade brodovi. Te brodice mogu na moru tek dati "prvu pomoć". Neke se zahtjevnije akcije s njima ne mogu obavljati. Osim brodova kapetanija, za traganje i spašavanje postoje i brodovi Pomorske policije, koja je vrlo zauzeta akcijama u Piranskom zaljevu i čuvanju granice.

Upit o ovom problemu uputili smo i resornom ministarstvu i čim dobijemo odgovor, objavit ćemo ga.