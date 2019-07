Steže se obruč oko Kuščevića, i stranačkim kolegama neugodno je zbog njegovih afera: desetak HDZ-ovaca kaže da treba odmah otići iz Vlade; 'Trebao je odavno...'

Treba li ministar Lovro Kuščević odmah otići iz Vlade, pitanje je to koje smo jučer postavili nizu HDZ-ovaca - članovima Vlade, saborskim zastupnicima, načelnicima, gradonačelnicima, “običnim” članovima stranke...

Kontaktirali smo s ukupno 41 osobom, ali ih se na pozive javilo 26. Među njima, 12 ih je odgovorilo kako bi Kuščević odmah trebao napustiti Banske dvore, dok je četvero na to pitanje dalo negativan odgovor. Šest HDZ-ovaca nije se htjelo izjašnjavati o svom stranačkom kolegi, a četvero ih, pak, uopće nije htjelo razgovarati o toj temi, piše Jutarnji list.

- Ako u toj vašoj anketi postoji rubrika da je Kuščević odavno trebao otići, ja sam za to. Trebao je napustiti Vladu puno prije - kaže jedan od naših sugovornika i dodaje kako je ministar uprave postao prevelik uteg za stranku.

Šteti stranci

- Ne znam što Andrej Plenković namjerava, ali ovo kako se ponaša u vezi s Kuščevićem je strašno. To sve šteti HDZ-u, svakim danom sve više. Ne želim uopće ulaziti u te njegove afere i u to je li kriv, uhvaćen ili nije. Po meni je kriv kako se god okrene, jer kakvu on poruku kao ministar šalje takvim ponašanjem - kaže jedan član stranke i dodaje kako ga “baš zanima kako će izgledati rezultati sljedećih istraživanja”.

- Na vaše pitanje ne želim odgovoriti ni s ‘da’ ni s ‘ne’. Odgovor morate potražiti u vrhu HDZ-a, kod stranačkih ‘kuhara’. A što se tiče cijele situacije s Kuščevićem, mogu vam samo reći da sam svojedobno i sam bio žrtva medijskog bombardiranja. Kasnije se naravno pokazalo da sam bio neopravdano napadan - kaže jedan HDZ-ov zastupnik. Njegova kolegica pak ima puno jasnije stajalište. Ministar, smatra, sam mora otići iz Vlade.

- Jako sam pažljiva i odgovorna prema javnoj funkciji koju obnašam. Svima nama koji smo u politici, a pogotovo onima koji obnašaju najviše dužnosti, mora biti jasno da se trebaju ponašati tri puta odgovornije prema svemu od ‘običnih’ građana - kaže.

Jedan ministar, inače pripadnih “tvrđe” linije u HDZ-u, kaže kako bi njegov kolega Kuščević trebao sam dati ostavku, uz jedno veliko “ali”.

- Na vaše pitanje odgovorio bih potvrdno da se u cijelu priču u međuvremenu nije uključio HNS. Dakle, da naši koalicijski partneri nisu javnim ultimatumom od predsjednika Vlade i HDZ-a zatražili smjenu našeg, HDZ-ova ministra. HNS želi kadrovirati, to baš ne ide tako. Oni moraju jasno reći što žele, bit ćemo pametniji nakon koalicijskog sastanka na kojem će se razgovarati o aferi ministra Kuščevića - kaže ovaj ministar.

Jedan od članova Predsjedništva HDZ-a ističe kako bi Kuščević trebao otići iz Vlade, baš kao i troje HDZ-ovih članova Vlade koji su prije u mandatu upali u afere vezane uz svoju imovinu.

Dvostruki kriteriji

- Prije Kuščevića, prvo je u aferu upala Gabrijela Žalac koja nije znala objasniti odakle Mercedes u njezinu dvorištu. Onda je ministar Tomislav Tolušić upao u aferu tijekom koje nije ponudio jasne odgovore na pitanja o porijeklu svoje imovine.

Zatim je u “nekretninsku” aferu upao ministar Goran Marić koji jednako tako javnosti nije dao uvjerljive odgovore na sva pitanja o svojoj imovini. Sve su te afere, međutim, brzo utišane a da nitko od njih nije otišao iz Vlade. Sada se krenulo derati ministra Kuščevića kao zeca. Smatram da su svi koje sam nabrojio trebali otići iz Vlade, pa tako naravno i Kuščević.

Ali sada se postavlja pitanje: ako Kuščević mora otići, zašto nisu ovi prije njega i zašto kriteriji za sve nisu jednaki? Zbog tih dvostrukih kriterija sada imamo situaciju da je ugroženo normalno funkcioniranje stranke. Ulazimo u razdoblje nepredvidivog razvoja događaja koje u krajnjem slučaju može rezultirati padom Vlade i prijevremenim izborima. Najbolje bi bilo da sada ta četiri ministra zamijene novima i da nastavimo raditi normalno - kaže naš sugovornik.

Sličan stav ima još jedan HDZ-ovac.

Dio HDZ-ovaca izbjegao je direktan odgovor na naše pitanje. Kažu kako će se sve znati u sljedećih nekoliko dana, da ih čekaju sastanci s koalicijskim partnerima te da će premijer donijeti odluku.