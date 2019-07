Vozači, oprez! Stiže drastično povećanje prometnih kazni, u nekim slučajevima skočit će i za 500 posto, a za najteže prekršaje oduzimat će se i vozilo!

Vlada je na današnjoj sjednici usvojila konačnu verziju Zakona o sigurnosti prometa na cestama, koji će nakon što ga uskoro izglasa Sabor žestoko opaliti po džepu sve prometne prekršitelje.

Sadašnje prometne kazne bit će drastično povećane. U nekim slučajevima skaču i do 500 posto, a za najteže prekršaje možete ostati i bez vozila. Očekuje se da će Sabor usvojiti Zakon do konca ljetnog zasjedanja, odnosno do 15. srpnja.

Iako je bilo puno primjedbi na preveliku visinu pojedinih kazni u konačnom prijedlogu Zakona nije uvažena ni jedna od njih. Jako su skočile kazne za nekorištenje sigurnosnog pojasa, nepropisan prijevoz djece, korištenje mobitela i nepoštivanje pravila prednosti prolaska, nekorištenje zimske opreme, bijega s mjesta prometne nesreće, nepropisnog pretjecanja te nezaustavljanja na pružnom prijelazu.

Za korištenje mobitela u vožnji umjesto 500 kuna ubuduće ćete tako plaćati kaznu od 1.500 kuna, a nevezanje pojasa umjesto 500 koštati će 1.000 kuna.

Vlada nije uvažila kritike zastupnika da su previsoke kazne za prekoračenje brzine izvan naselja za više od 50 kilometara na sat gdje je predviđeno povećanje sadašnje kazne od 3.000 do 7.000 kuna na novu od 5.000 do 15.000 kuna ili kazna zatvora do 60 dana. Zastupnici su postavljali i pitanje hoće li policajci ostati imuni na nuđenje mita, budući su tako visoke prometne kazne veće i od njihove plaće.

Kad Sabor usvoji Zakon za osam najtežih prekršaja kazne će se povećati sa sadašnjih 5.000 do 15.000 kuna na 10.000 do 20.000 kuna. Riječ je o vožnji u suprotnom smjeru na brzim cestama i autocestama, prekoračenju brzine u naseljenom području za 50 i više km/h, namjernom prolasku kroz crveno svjetlo (uz povećanje ili istu brzinu kretanja vozila), odbijanju alkotesta, vožnji pod utjecajem alkohola iznad 1,5 promila, vožnji pod utjecajem droga, upravljanju vozilom prije dobivanja vozačke dozvole, upravljanja za vrijeme dok je vozačka dozvola ukinuta zbog sakupljenih negativnih bodova ili dok je vozačka oduzeta kao privremena mjera zbog počinjenog prekršaja.

Kritičari smatraju da je glavna svrha zakona punjenje proračuna jer je smanjenje broja poginulih na cestama uz kazne nužna i bolja prevencija i edukacija, izgradnja boljih prometnica i poboljšanje kvalitete voznog parka.

Što se tiče povećanja kazni za telefoniranje, iz MUP-a objašnjavaju kako je istraživanje provedeno u sklopu projekta Nacionalnog programa sigurnosti cestovnog prometa „Dan bez mobitela u prometu“ pokazalo je da 91 posto vozača telefonira za vrijeme vožnje, a to isto čini i 33 posto biciklista. U tom istraživanju gotovo 55 vozača izjavilo je kako ne bi telefonirali da je kazna veća.

Ministar Davor Božinović na sjednici Vlade kazao je kako je MUP osnovao radnu skupinu koja će pratiti učinke novih postroženih mjera i predlagati izmjene odnosno dodatna poboljšanja ako se za to ukaže potreba.

Pripremili smo vam pregled najznačajnijih promjena, dobro ih proučite:

- vožnja bez vezanja pojasa - 1.000 umjesto sadašnjih 500 kuna

- prolazak kroz crveno uz dosadašnjih 2000 - 5000 kuna, oduzimanje vozačke na tri mjeseca za drugi takav prekršaj, a na šest mjeseci za svaki sljedeći, te tri negativna boda

- ako se u punoj brzini prođe kroz crveno 10.000 - 20.000 kuna ili do 60 dana zatvora, oduzimanje vozačke najmanje na šest mjeseci za drugi takav prekršaj, a najmanje na 12 mjeseci za svaki slijedeći, te šest negativnih bodova

- odbijanje alko-testa, uzimanja krvi ili krvi i urina 10.000 do 20.000 kuna (dosada 5.000 – 15.000 kuna), oduzimanje vozačke najmanje na šest mjeseci za drugi takav prekršaj, a najmanje na 12 mjeseci za svaki sljedeći, te šest negativnih bodova

- vožnja u zimskim uvjetima bez zimske opreme 1.000 kuna umjesto sadašnjih 700 kuna

- korištenje mobitela u vožnji - 1.500 kuna umjesto 500 kuna

- vuča drugog vozila na autocesti 1000 kuna (dosad 500)

- nepropisan prijevoz djece bez sjedalice 1.000 kuna

- vožnja unatoč bolesti i umoru: tri negativna boda uz dosadašnju kaznu od 1.000 – 2.000 kuna

- nezaustavljanje ispred zebre bez semafora 3.000 kuna umjesto sadašnjih 2.000 kuna i 2 negativna boda

- vožnja pod utjecajem alkohola od 0,5 do 1 promila: 3.000 – 5.000 kuna (sada 1.000 – 3.000 kuna), oduzimanje vozačke najmanje na tri mjeseca za drugi takav prekršaj, a najmanje na šest mjeseci za svaki sljedeći, te tri negativna boda

- za nepropisno uključenje u promet, nedopušteno pretjecanje, umjesto 500 kuna nova je kazna 1000 kuna

- vožnja izvan naselja brža za 50 km/h od dopuštene od 5.000 – 15.000 kuna ili zatvor do 60 dana (dosada 3.000 – 7.000 kuna i bez mogućnosti zatvora), oduzimanje vozačke najmanje na tri mjeseca za drugi takav prekršaj, a najmanje na šest mjeseci za svaki sljedeći, te tri negativna boda

- nepoštivanje propuštanja vozila i prednosti prolaska 3.000 do 7.000 kuna (sada 3.000 kuna), oduzimanje vozačke najmanje na tri mjeseca za drugi takav prekršaj, a najmanje na šest mjeseci za svaki sljedeći, te tri negativna boda

- bijeg s mjesta prometne nesreće s ozlijeđenima i(li) mrtvima 10.000 – 20.000 kuna (sada 3.000 – 7.000 kuna), ili kazna zatvora u trajanju do 60 dana, oduzimanje vozačke najmanje na 12 mjeseci, te 6 negativnih bodova

- bijeg s mjesta prometne nesreće samo s materijalnom štetom 3.000 – 7.000 kuna umjesto sadašnjih 2.000 – 5.000 kuna, oduzimanje vozačke najmanje na 6 mjeseci i 3 negativna boda

- oduzimanje vozačke najmanje na tri mjeseca za drugi takav prekršaj, a najmanje na šest mjeseci za svaki sljedeći, te tri negativna boda.

Privremeno oduzimanje vozila ako je vozač najmanje dvaput kažnjen za sljedeće prekršaje:

- za vožnju u suprotnom smjeru na autocesti

- za vožnju u naselju 50 km/h bržu od dozvoljene

- prolazak ‘kroz crveno’ punom brzinom

- odbijanje alko-testa

- vožnja s više od 1,5 promila alkohola ili pod utjecajem droga i lijekova

- vožnja bez valjane vozačke

- odbijanje uzimanja krvi ili krvi i urina

- vozaču koji vozi unatoč ukinutoj i oduzetoj vozačkoj dozvoli