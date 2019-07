Ne postoje više dvojbe u HDZ-u oko toga da ministar uprave Lovro Kuščević zbog afera s imovinom mora otići, sada je samo pitanje kako će se postaviti Andrej Plenković kako ne bi ispalo da pristaje na ultimatum HNS-a koji je prvi javno zatražio smjenu, zaključak je nakon razgovora s više sugovornika iz svih političkih opcija, piše Jutarnji list.

Najelegantnije bi bilo rješenje da Kuščević sam podnese ostavku, slažu se naši sugovornici, uvjereni da će se takvo što u dogovoru s premijerom i dogoditi. Tada može reći, kao i Martina Dalić, da nije napravio ništa loše, ali da je postao prevelik teret Vladi i stranci.

Sastanak s partnerima

- Prevladava takvo mišljenje jer je ova afera izravno povezana s funkcijom koju obnaša i koju je obnašao. Ako dođe do smjene, a izvjesna je, onda će do toga doći jedino na način da on sam da ostavku - uvjeren je jedan član Predsjedništva HDZ-a.

Premijer je već mogao razriješiti situaciju s Kuščevićem, ali on je ovih dana zauzet oko pregovora o budućim čelnim ljudima Europske unije pa se čeka da se u srijedu vrati u Zagreb. Ako dođe do dogovora, Plenković bi, a očekuju to i izvori bliski ministru uprave, mogao već u srijedu prije ili poslije užeg kabineta i sjednice Vlade, koja počinje u 15 sati, razgovarati s Kuščevićem. No, pitanje je hoće li odmah u srijedu dati ostavku, budući da se sastanak s koalicijskim partnerima očekuje tek idući tjedan, najvjerojatnije u utorak. No, možda baš zbog toga premijer odluči razriješiti u srijedu problem kako ne bi ispalo da pristaje na ultimatume koalicijskih partnera.

Neizravno je to u utorak dao naslutiti ministar gospodarstva Darko Horvat koji je izjavio kako će neke stvari biti jasnije nakon što se premijer vrati u Hrvatsku.

- Plenkoviću treba dati malo vremena da završi proces koji je počeo (u Europskoj komisiji, nap. a.), nakon njegova povratka u Hrvatsku mislim da će se stvari razjasniti vrlo brzo. Rečenica premijera otprije neki dan, da na bilo kakve ultimatume neće pristati, mislim da iza njega stoje svi članovi Predsjedništva i svi ministri - zaključio je ministar.

Riskantna operacija

I to je zapravo najviše zasmetalo HDZ-ovcima. Iako i oni smatraju da je Kuščević završena priča, u neslužbenim razgovorima kažu da je HNS izveo ovu akciju zbog unutarstranačkih sukoba. Naime, nije tajna da Matija Posavec, koji bi mogao preuzeti stranku, cijelo vrijeme govori kako je koalicija s HDZ-om bila pogreška, a HNS-ovci podržavaju Zorana Milanovića. Zato se cijelo vrijeme proteže mogućnost da Posavec, ako uspije preuzeti stranku, raskine koaliciju s HDZ-om i izađe iz Vlade. Sami izvori bliski Posavcu su prije nekoliko dana najavljivali i njegov mogući izlazak iz stranke, no sada je ta priča potpuno pala u drugi plan nakon što je HNS izveo akciju za smjenu Kuščevića.

Iako Darinko Kosor, predsjednik HSLS-a, javno govori kako treba izbaciti i HNS iz Vlade, u ovom trenutku čini se da to nije izgledno, ocjenjuju sugovornici iz HDZ-a. Plenkoviću bi to bila poprilično riskantna operacija, iako bi vjerojatno mogao imati dovoljan broj ruku u Saboru. Bez HNS-ova Kluba, koji broji šest zastupnika, a od toga su dvojica nezavisnih (Saucha i Habek), Plenkoviću uz Bandićevih 12 “žetončića” nedostaje samo jedna ruka za većinu. A pitanje je bi li Saucha ili Habek rušili Vladu, može li se možda ponovno dogovoriti neka “programska” suradnja s Čačićevim zastupnikom Dumbovićem ili, pak, neki zakon vezan uz švicarce s Goranom Aleksićem, a tu je uvijek i zastupnik Marin Škibola koji je već jednom podržao Vladu koja je pristala izglasati njegov zakon vezan uz kreditne zadruge.

Ruka suradnje

- Uopće ne dvojim da postoje zastupnici koji bi uletjeli jer se na izbore ne ide nikome, a onda bi se pokazalo koliko stvarno ima “žetončića”. Ali, mislim da to u ovom trenutku nije realno - kaže jedan HDZ-ovac.

Na ove ocjene Matija Posavec odgovara kako to nije točno te da se HDZ-ovci nemaju što petljati u njihove unutarstranačke odnose.

Poručuje kako je počeo u stranci širu komunikaciju s članstvom da vidi postoji li kritična masa za promjenu programa, sadržaja, vrijednosti i ljudi te će nakon toga odlučiti hoće li se kandidirati za mjesto predsjednika.

- Sada želim ispitati mogućnost ujedinjavanja svih liberalnih i centrističkih opcija koje vrijede oko 20 posto i tu nudim suradnju svima, nemam problem ni s Ankom Mrak Taritaš, ni s Ratkom Čačićem. Jednako tako vidim i suradnju s Pametnim, HSLS-om, IDS-om, Dalijom Orešković. Nudim svima ruku suradnje i vidjet ću do rujna hoću li uspjeti, i to je moj osobni stav - kaže Posavec, piše Jutarnji list.