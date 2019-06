Toplinski val popustio je i na Jadranu te su stoga i biometeorološke prilike napokon posvuda povoljne, piše HRT u svojoj detaljnoj prognozi vremena. Takve će biti i sutra, što će omogućiti kvalitetan san noću te uglavnom ugodan boravak na otvorenome danju. No zbog vedrog vremena i ljetnog sunca koje je visoko na nebu, UV indeks vrlo je visok, stoga se ne zaboravite primjereno zaštititi.

Naši krajevi sutra će biti pod utjecajem polja visokog tlaka zraka koje će podržavati stabilne vremenske prilike. Stoga će nedjelja na istoku zemlje proteći uz vedro vrijeme, ujutro će samo ponegdje uz rijeke biti kratkotrajne sumaglice. Noć i jutro svježiji, a popodne ća nas sunce ugrijati na oko 30°C.

Vjetar tek povremeno umjeren jugoistočni, a u središnjim predjelima mjestimice južni. I ovdje će oblaci biti prava rijetkost, a uz vedrinu bit će toplije nego danas, između 30 i 32°C. Jutarnja temperatura od 14 do 16°C.

Svježe jutro bit će i u gorju te u unutrašnjosti Istre, a duž obale i dalje toplo. Bit će vedro, samo u gorju uz poneki oblačak. Popodnevna temperatura od 28°°C u gorskoj Hrvatskoj do 32°C na obali gdje će još u noći biti mjestimice jake bure. Ona će danju oslabjeti i okrenuti na zapadnjak i jugozapadnjak.

I u vedroj Dalmaciji buru će zamijeniti vjetar s mora koji će pružati blago osvježenje tijekom vrućeg dana. Jutarnja temperatura zraka od 19 do 24°C, a dnevna do 33°C.

Podjednaka temperatura i na jugu zemlje, gdje će se sutra na nebu također vidjeti samo sunce. Danju će puhati umjeren zapadnjak i jugozapadnjak, prema otvorenome i sjeverozapadnjak. Pritom more malo do umjereno valovito, temperature od 24 do 26°C.

Na sunčanom će Jadranu i jutranja i dnevna temperatura u novome tjednu rasti, pa će ponovno biti umjerena i velika opasnost od toplinskog vala. U Zagrebu će temperatura doseći i 36 stupnjeva, a izdano je upozorenje za kninsku regiju u kojoj se najavljue 'opasno vrijeme'.

Pokoji pljusak u srijedu je moguć samo lokalno, uglavnom na sjevernom dijelu. Tijekom vrućih dana osvježavat će nas vjetar s mora - sjeverozapadni i zapadni, a u srijedu će prolazno podno Velebita zapuhati jaka bura. U ponedjeljak će i na kopnu uz jugozapadnjak već biti vrlo vruće. Sparinu će pak u utorak navečer te u noći na srijedu lokalno prekinuti pljuskovi i grmljavina, najvjerojatniji u središnjim i gorskim predjelima gdje mogu biti i intenzivniji. Zatim ponovno malo niža temperatura te uglavnom sunčano vrijeme, ali ipak ne i posve stabilno.

Dakle, prije još jednog vrlo vrućeg razdoblja, koje će opet nasreću kratko potrajati, uživajte u nastavku ugodnijeg, sunčanog vikenda, najavljuje HRT.