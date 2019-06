Još niti jedan poticaj za električna vozila nije isplaćen iako je javni poziv Fonda za sufinanciranje kupnje električnih automobila otvoren i zaključen još u prvom tjednu travnja. Nije, međutim, u pitanju nikakav problem nego redovna procedura koja se odvija prema planu.

Zaprimljeni zahtjevi su obrađeni, korisnicima su izrađene odluke i ugovori o sufinanciranju koje su im poslane poštom. Nakon što korisnici potpišu zaprimljene ugovore, Fondu će moći poslati i svu potrebnu dokumentaciju za isplatu - izvornik računa za vozilo, potvrda da je ono u cijelosti isplaćeno te preslika prometne dozvole.

Nakon toga Fond u roku od 30 dana korisniku isplaćuje odobreni iznos poticaja koji, ovisno o vrsti kupljenog vozila, može iznositi od 5 do 80 tisuća kuna. U slučaju nabave vozila preko kredita ili financijskog leasinga, Fondu se treba dostaviti predmetna preslika ugovora.

Potencijalni korisnici već su mogli realizirati kupnju a Ugovor se mora realizirati u roku od godinu dana. Time se išlo na ruku korisnicima jer se u praksi, s obzirom na rokove isporuke, period od šest mjeseci u nekim slučajevima pokazao kratkim. Sufinanciraju se samo nova motorna vozila koja u trenutku unosa, uvoza ili prodaje u Republici Hrvatskoj ili ranije nisu bila registrirana, a u slučaju električnog bicikla da nije ranije bilo korišteno.

Poticaje su mogli dobiti samo sretnici najbržeg prsta. Nakon što su prošle godine za podjelu 12 milijuna kuna

bila potrebna četiri sata, ove godine bitno veći budžet poticaja za električna vozila planuo je, i uz pomoć raznih trikova, za nekoliko minuta!

Dosjetljivi su angažirali trudnice, invalide i žene s malom djecom koji su preko reda, odmah nakon zakazanog roka, u poštama aplicirali i za iznose od 80.000 kn. Oni koji nisu pažljivo čitali propozicije uzalud su čekali satima u redu. Urudžbirali su prekasno.

Na Javni poziv Fonda za sufinanciranje kupnje električnih automobila građanima u dva dana pristiglo je oko 2400 zahtjeva, a prihvaćeni su samo zahtjevi koji ulaze u dostupan budžet. Subvencije idu najbržima, a takvima je odobreno sufinanciranje za kupnju 846 vozila (prošle godine 400), od čega 168 osobnih automobila (13,3 milijuna kuna), 482 električna bicikla (2 milijuna kuna) te 196 motocikala i ostalih vozila L kategorije (1,7 milijuna kuna).

S obzirom na ogroman interes i dobre financijske rezultate Fonda, dostupan budžet se povećao s prošlogodišnjih 12 na 17 milijuna kuna. Visina poticaja je ostala nepromijenjena.

Za kupnju eko vozila građani su mogli dobiti do 40% iznosa sredstava, odnosno do 80 tisuća kuna za električne automobile, do 40 tisuća za plug-in hibride automobile (uz uvjet da im je emisija CO2 manja od 50 g/km), do 20 tisuća kuna za električne skutere, motocikle i četverocikle na struju, dok je za električne bicikle bilo dostupno do 5 tisuća kuna Fondovih poticaja.

- Fond raznim programima e-mobilnosti nastoji potaknuti transformaciju prometnog sustava u čišći i održiviji, što je izazov s kojim se trenutno suočava cijela Europa. Snažno podržavamo trend pojave elektrovozila na hrvatskim cestama, čemu u prilog govore i ove brojke. Primjerice, 2017. godine u Hrvatskoj je registrirano 277 električnih osobnih vozila, a rezultati samo dva javna poziva povećali su taj broj gotovo pet puta - ističe direktor Fonda Dubravko Ponoš.

Statistika po marki i modelu automobila POGON KOMADA SEGMENT MODEL

Plug-in hibridni 2 C Toyota Prius

Plug-in hibridni 1 C Hyundai Ioniq

Električni 64 B SUV Hyundai Kona

Električni 3 A VW e-UP

Električni 18 A Smart For Two

Električni 11 A Smart For Four

Električni 12 B BMW i3

Električni 9 B Renault ZOE

Električni 1 B Kia e-Niro

Električni 33 C Nissan Leaf

Električni 6 C Tesla Model 3

Električni 3 C Hyundai Ioniq

Električni 5 C VW e-Golf

Sufinanciranje punionica Još je aktualan javni poziv za sufinanciranje izgradnje/postavljanje punionica za električna vozila, vrijedan 5,8 milijuna kuna, koji je objavljen 8. svibnja. Tvrtke, obrtnici, jedinice lokalne i regionalne samouprave te neprofitne organizacije (izuzev udruga i zadruga) moći će tako za projekte postavljanja punionica dobiti do 40% opravdanih troškova, odnosno do 200.000 kuna.

Prihvatljive su za sufinanciranje punionice minimalne ukupne snage 50kW DC ili 22kW AC, a tehnički koncept nije strogo reguliran pozivom, već je otvoren za raznovrsna rješenja oko naponskih sustava, snage, brzine punjenja te lokacije i područja prometnih pravaca.

Preduvjet sufinanciranja je dostava glavnog projekta od ovlaštenog inženjera te pravomoćna građevinska dozvola ili odgovarajući dokument kojim se potvrđuje da ona nije potrebna. Do sada je zaprimljeno 40-ak prijava.