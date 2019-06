Poslodavci ne mogu naći radnike, a na Zavodu je 120 tisuća nezaposlenih. Tko tu laže?

Ključno pitanje na početku glavne turističke sezone glasi - tko laže, poslodavci ili nezaposleni?

Hotelijeri i ugostitelji tvrde da im nedostaje radne snage i traže od Vlade zeleno svjetlo za zapošljavanje stranih radnika, a iz Ministarstva rada i mirovinskog sustava odvraćaju da je na Zavodu za zapošljavanje 120 tisuća ljudi, a ne bude li im ni to dovoljno, mogu angažirati i umirovljenike na pola radnog vremena. Znači; ili poslodavci fingiraju da im fali radnika jer se žele domoći jeftinije radne snage iz inozemstva, ili nezaposleni lažu da su spremni prihvatiti se posla, a gnijezde se na Zavodu za zapošljavanje jer žive na grbači roditelja i/ili rade na crno?

Što je s umirovljenicima? Službeni podaci kažu da ih se nakon odlaska u mirovinu na tržište rada vratilo samo deset tisuća.

- Umirovljenici koji bi htjeli raditi žele da ih se angažira u struci, ali samo tamo gdje zahvaljujući svom profesionalnom iskustvu mogu najviše pridonijeti. No, stvarnost je drukčija. Profesorima i liječnicima nude da tegle gajbe po dućanima i ljudi to ne prihvaćaju. Nemojte shvatiti da oni nešto "izvode", da im je to ispod časti, nego žele raditi ono što znaju i za što su se školovali. Druga vrsta poslova za koju se najčešće traže umirovljenici je zaštitarstvo. Uz dužno poštovanje prema ljudima koji vrijedno obavljaju te poslove, umirovljeni liječnik i profesor neće vam prihvatiti ponudu da sjede uz neku rampu i "stiskaju botun". Činjenica je da u zaštitarstvu već rade ljudi s različitim zdravstvenim problemima, a sada, kad i njih nedostaje, dodatna radna snaga se traži među umirovljenicima no oni na to, iz osobnog iskustva znam, ne pristaju - kaže Asja Tomin, potpredsjednica Sindikata umirovljenika Hrvatske i predsjednica splitske podružnice SUH-a.

Unaprijediti obrazovanje

Dodatni problem za angažman umirovljeničke radne snage je porezna politika. Mnogima se ne isplati raditi jer im se na taj način mirovina smanjuje ili im, kad plate porez, ostane tek nekoliko stotina kuna više, što nije adekvatna nagrada za rad u trećoj životnoj dobi.

Kako rješenje ovog problema, koji traži hitnu intervenciju Vlade, vide u Hrvatskoj obrtničkoj komori?

- Hrvatska obrtnička komora godinama je upozoravala na izglednost situacije u kojoj se upravo nalazimo. Nedostatak radne snage problem je koji je moguće dugoročno riješiti jedino unaprjeđenjem sustava strukovnog obrazovanja na način da se učenicima osigura što više sati kvalitetne prakse u gospodarstvu, i to u licenciranim radionicama. Nažalost, u Hrvatskoj se provode eksperimenti koji sadrže manji broj sati praktične nastave nego uhodani Jedinstveni model obrazovanja (JMO), koji jest dualni model strukovnog obrazovanja prilagođen hrvatskim gospodarskim prilikama. U konačnici, važniji od naziva je sadržaj tih programa – a on govori sam za sebe. Umirovljenicima je još od 1. siječnja ove godine omogućeno da sudjeluju na tržištu rada, ali na pola radnog vremena, i ne možemo reći da to odgovara potrebama svih poslodavaca. Naravno da nije rješenje sezonu spašavati umirovljenicima. Kvote su također kratkoročno rješenje. Hrvatska obrtnička komora još je u svibnju uputila inicijativu za izmjenom Odluke o utvrđivanju godišnje kvote za zapošljavanje stranaca u 2019. Ministarstvu rada i mirovinskoga sustava, tražeći da se dozvoli povećanje kvota u sektoru graditeljstva i ugostiteljstva, gdje je zabilježen najveći deficit radnika, a imali smo i sastanak s ministrom Pavićem na tu temu. Na kraju, podsjećam da je jedino dugoročno rješenje kvalitetnim strukovnim obrazovanjem utjecati na oblikovanje gospodarstva u budućnosti - kazao nam je Dragutin Ranogajec, predsjednik Hrvatske obrtničke komore.

Za sve je kriv PDV

Vide li ugostitelji, a kako im se sugerira iz Vlade, spas u umirovljeničkoj radnoj snazi koja će kuhati, konobariti, čistiti... Po nekim procjenama, hrvatskim turističkim pregaocima u ovom trenutku nedostaje od pet do petnaest tisuća radnika.

- Svatko razuman zna da to nije moguće. Konobar prijeđe i po dvanaest kilometara dnevno, a jasno je da to stariji ljudi ne mogu izdržati. Terasa zna biti velika i po petsto metara, a da bi posluživali ljude na tako velikom prostoru, treba vam poleta i kondicije. S druge strane, sugerira nam se da radnu snagu nađemo među nezaposlenima na Zavodu za zapošljavanje, a nitko se ne javlja na oglase - kaže Marin Medak, predstavnik koordinacije udruga ugostitelja Hrvatske, koji ne vjeruje da svih 120 tisuća ljudi na Zavodu za zapošljavanje jedva čeka da ih netko zaposli.

- Nitko razuman ne vjeruje da je na Zavodu za zapošljavanje toliko ljudi koji doista traže posao. Analitičari tržišta rada kažu da je prirodna nezaposlenost najmanja u povijesti Hrvatske, što mi poslodavci itekako osjećamo. Na Zavodu za zapošljavanje ima ljudi koji isključivo traže posao za koji su se školovali, pa onda onih koji su davno otišli iz Hrvatske ali se nikada nisu odjavili, zatim radnika koji rade na crno ili imaju izvore prihoda koji im osiguravaju egzistenciju, ili jednostavno imaju zdravstvenih problema zbog kojih ne mogu raditi, tako da je veliko pitanje koliko je među njima stvarno nezaposlenih - veli Medak, koji izvor svih problema vidi u poreznom opterećenju.

- Ako država poslodavcu uzme pola od onoga što je zaradio, onda se cijeli sistem urušava. Ekonomska teorija kaže da država poduzetniku, a da bi uopće imao računicu upustiti se u privatni posao, može uzeti najviše 33 posto, i kako onda da mi podignemo plaće radnicima i zadržimo radnu snagu? Povećanjem PDV-a na 25 posto, a sve da bi se nahranilo glomazni državni aparat, sistem se počeo urušavati. Zbog tog pritiska na poduzetnike pala je kvaliteta ponude i došlo je do odljeva kadrova u inozemstvo. Istovremeno, država političkim uhljebljivanjem na nepostojećim radnim mjestima po uredima i agencijama ponižava i svoje zaposlenike: policajce, učitelje, liječnike, sestre... Pa jedan pomoćni radnik u ugostiteljstvu danas vam je bolje plaćen od policajca - kaže Medak, i dodaje da nas je uništilo i svako odsustvo strategije.

Nemojmo svaštariti

- Apetiti današnjeg gosta su veći nego što su bili ranije, oni očekuju da na jelovniku imate i sushi i tajlandsku kuhinju, i još štošta, a nitko od nas u školi nije učio kako se to priprema. S druge strane, u Japanu su se egzaktno dogovorili koje će namirnice koristiti u njihovoj ponudi i prema tome obrazuju potreban kadar, a mi svaštarimo. Ako se odlučimo peći ćevape, onda to radimo najbolje na svijetu, budimo eksperti u toj niši, ovako lutamo, a ne možemo, zbog kadrovske potkapacitiranosti, udovoljiti zahtjevima sve probirljivijih gostiju - zaključuje naš sugovornik.