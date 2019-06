HEP potresa bizaran slučaj, a 185 potrošača isključeno je iz mreže! Podignuta je kaznena prijava, uslijedit će i otkaz, ali čini se da je riječ o puno većoj priči...Građani bijesni: Zašto smo mi kolateralne žrtve?!

Čak 185 korisnika HEP-ove plinske mreže u Baranji posljednjih je dana ostalo bez priključka ovom energentu ili im prijeti isključenje iz mreže, jer su u HEP Plinu utvrdili kako je riječ o nelegalnim priključcima, iako je svakome jasno da se to ne može učiniti bez angažmana upravo ljudi iz HEP Plina.

No, u HEP-u su internom provjerom utvrdili kako je u Baranji 185 nelegalnih priključaka koja su im nanijela štetu od 800.000 kuna, pa je “4. lipnja zbog sumnji u nepravilnosti, a u vezi s priključenjem kupaca na plinski sustav, dužnosti razriješen voditelj Pogona Beli Manastir, Davor Horvat”. On je potom raspoređen na drugo radno mjesto, a kako se na njemu nije pojavljivao, HEP je protiv njega 13. lipnja pokrenuo i postupak izvanrednog otkaza ugovora o radu. Na kraju su Horvata, ali i druge, za sada nepoznate osobe, kazneno prijavili Općinskom državnom odvjetništvu u Osijeku, piše Jutarnji list.

“Kaznena prijava sadrži sva saznanja o slučaju, uključujući i prikupljene podatke o nepropisno priključenim potrošačima”, odgovorili su iz HEP-a.

Horvata se sumnjiči da je omogućavao priključenje korisnika na plinsku mrežu, koje su operativno na terenu, odnosno u domovima i poslovnim prostorima korisnika, obavljali djelatnici HEP Plina, jer to u konačnici nitko drugi ne smije ni raditi, a dio korisnika navodno je naknadu za priključak u iznosu od najmanje 2500 kuna plaćao na ruke.

Račun za to nisu dobili, kao ni ugovor o priključku. Iz HEP-a su nam odgovorili kako, prema njihovoj evidenciji, naknadu nitko nije platio, što naravno ne znači da ljudi nisu dali novac osobi koja je to od njih tražila. No, ono što je još zanimljivije, potrošači nikad nisu dobili nijedan račun za potrošeni plin, pa ga nisu ni plaćali. Većini to, očito, nije bilo sumnjivo.

“Ukupno je evidentirano 185 nelegalno priključenih potrošača, s ukupnom protupravnom potrošnjom u iznosu od 800 tisuća kuna. S obzirom na to da niti jedan od navedenih kupaca nije prijavljen u sustav HEP Plina, za svaki slučaj pojedinačno se utvrđuje količina nenaplaćenog potrošenog plina, što će biti fakturirano svakom pojedinom kupcu. No, u ovoj je priči previše nevjerojatnih činjenica koje logikom sugeriraju da Horvat u tome nije mogao sudjelovati sam.

Nisu primijetili?!

Postavlja se i pitanje kako je moguće da u HEP Plinu mjesecima nisu primijetili da imaju ogromne razlike između količine isporučenog, odnosno potrošenog plina i priljeva novca na ime plaćenih računa, pogotovo jer nije riječ o nekoliko tisuća kuna, pa da bi to moglo proći nezamijećeno, nego o cijelih 800.000 kuna. Baranjci kojima je plin isključen su, pak, ogorčeni i tvrde da za prevaru nisu znali niti su u njoj svjesno sudjelovali.

- Kod nas su došli radnici HEP Plina i spojili nas na mrežu. Ja to nisam učinio sam, niti bih to znao. Kako mi ni nakon tri mjeseca nisu stizali računi, otišao sam ih pitati o čemu se radi, ali mi je rečeno da su u pitanju neki tehnički problemi i da će to uskoro biti riješeno, a onda su nam neki dan došli isključiti plin. Nisam ih pustio u dvorište niti hoću. Ja sam spreman sve platiti, ali ne dam da me isključuju – rekao nam je jedan Baranjac.

No, nisu svi u tome uspjeli. Većini građana za koje HEP tvrdi da su nelegalno priključeni, plin je isključen, pa se danas ne mogu ni otuširati, jer nemaju tople vode u kućama, a kuhaju na struju. Neki od njih tvrde da su platili nekoliko tisuća kuna bivšem voditelju davši mu novac na ruke. Učinili su to jer im je on bio prijatelj. No, nisu samo građani ostali bez plina. Općini Bilje plin je isključen u četiri zgrade, među kojima je i ona u kojoj se nalazi općinsko sjedište.

Također, plin je isključen u Domu kulture u Lugu te zgradama DVD-a u Vardarcu i Kopačevu. Radnici HEP Plina došli su i zatvorili ručicu slavine na brojilu te stavili plombu.

Crna jama

- Općina Bilje uredno je predala zahtjeve za navedene priključke i to za zgradu u Lugu 2017., a za ostale 2018. Ubrzo nakon toga plin nam je priključen i mi smo ga uredno koristili, ali nam nikako nije stizao ugovor, kao ni računi. Više puta kontaktirali smo voditelja HEP Plina u Belom Manastiru, koji nam je govorio da će to uskoro biti riješeno, a onda nam je jednom rekao da je problem što nismo predali projekte. Učinili smo potom i to, HEP ima naše projekte, ali ugovor i račune do danas nismo dobili. S naše strane odrađeno je sve što je trebalo, a gdje je to izgubljeno u HEP-ovoj “crnoj jami” mi ne znamo – kazao je Gabor Varga, zamjenik načelnika Općine Bilje, dodavši kako oni nisu platili naknadu za priključak.

Inače, prema stanju brojila u trenutku kada im je plin isključen njihov ukupni dug je preko 20.000 kuna. Načelnik Općina Bilje Željko Cickaj poručio je da “HEP taj problem mora riješiti u svojoj kući, a građani i ostali potrošači ne smiju biti kolateralne žrtve njihovih propusta”.