Pejčinović Burić odlazi u Vijeće Europe, Plenković postaje i ministar vanjskih poslova? Za to ne postoje nikakve zakonske, ni ustavne prepreke, evo što sam premijer kaže o toj opciji 

Puno se stvari za Mariju Pejčinović Burić povoljno odigralo u posljednji trenutak.

Hrvatska ministrica vanjskih poslova izabrana je za novu glavnu tajnicu Vijeća Europe, u fotofinišu pretekavši potpredsjednika belgijske vlade, ministra vanjskih i europskih poslova te ministra obrane Didiera Reyndersa.

Dugo se činilo da je Belgijanac u blagoj prednosti. Dijelom zbog osobnog šarma, a dijelom i zbog ugleda zemlje iz koje dolazi. Hrvatska diplomacija intenzivno je gurala Mariju Pejčinović Burić. No, belgijska administracija lobirati je počela puno prije.

No, onda dogodila jedna ključna stvar. Članovi parlamentarne skupštine dobili su pismo iz vrha Europske pučke stranke u kojima ih se poziva da glasaju za kandidatkinju iz Hrvatske. Nedugo potom, skupina belgijskih intelektualaca objavila je svoje pismo u kojemu je optužila Reyndersa da je svojim odlukama štetio ljudskim pravima.

I, naposljetku, europski socijalisti opredijelili su se za Mariju Pejčinović Burić, čime je svaka dilema bila okončana.

Moguće iznenađenje

Pitanje je tko će preuzeti Ministarstvo vanjskih poslova nakon što još uvijek aktualna ministrica ode na visoku dužnost u Vijeće Europe. Prema nekim informacijama, na čelo Ministarstva bi mogla doći Andrea Metelko Zgombić, koja je i do sada operativno vodila većinu poslova. No, moguća su, tvrde upućeni, i neka iznenađenja. Poput onog da Ministarstvo preuzme sam premijer Andrej Plenković. Iako to nije uobičajena praksa, ne postoje nikakve zakonske ni ustavne prepreke da on, uz premijersku, preuzme i dužnost ministra vanjskih poslova.

Pogotovo što premijer, u zadanim okolnostima, i nema baš nekog velikog manevarskog prostora unutar svojeg HDZ-a. I što 1. siječnja 2020. Hrvatska preuzima predsjedanje Europskom unijom.

Pa će se premijerove dužnosti u idućih godinu dana ionako svesti na – vanjskopolitičke.